Артем Стрижаков: «Каждый заслуживает жить в принципиально ином Кропивницком»

В областном центре состоялся первый муниципальный общественный форум «Перспектива міста 2020», во время которого эксперты освещали ключевые проблемы Кропивницкого, которые, к сожалению, городская власть так и не решила за пять лет каденции. Примечательно, что это мероприятие с участием общественности, активистов, военных состоялось в День независимости Украины под открытым небом на многострадальной набережной, уже ставшей свое­образным символом бездействия и бесхозяйственности городских управленцев.

На Муниципальном общественном форуме выступили специалисты различных, важных для жизнедеятельности города сфер – экономики, ЖКХ, культуры, права, урбанистики и других. Первым к участникам форума обратился лидер «Перспективы міста» Артем Стрижаков.

«Наш город ждет системных изменений. Сейчас он живет по методу латания дыр и ручного управления, тогда как нужны современные технологии и качественный менеджмент. Наш город отстал от других областных центров где-то на 10-15 лет. Справедливо ли это? Каждый заслуживает жить в принципиально ином Кропивницком, где есть перспективы для наших детей, ведь, когда молодежь уезжает, город умирает, где справедливо распределяются городские средства, а не идет дерибан миллионов, где городская власть думает о простых людях, а не только об избранных. Команда “Перспективи міста” знает, как сделать наш областной центр городом ХХІ века: некоррумпированным, безопасным и просто красивым», – отметил Артем Стрижаков.

По словам лидера «Перспективи міста», большим препятствием на пути развития является то, что бюджет города распределяется несправедливо. Одни и те же дороги ремонтируются по несколько раз в год. В то же время современный подход – ремонтировать их один раз на 10 лет, качественно и с гарантией. Несправедливость усиливается и когда городские средства перетекают в казну других городов. Или когда одни и те же заказы на тендерах получают близкие к городской власти люди, несмотря на низкое качество выполненных работ.

«И таких примеров множество. Взять тот же транспорт. Хорошо, что в городе появились новые автобусы и троллейбусы? Хорошо. Но давайте посмотрим, какой подход лежал в основе транспортного обновления инфраструктуры города. На Кировоград положили 282 млн гривен долгов за приобретение автобусов и троллейбусов. По сути, наш город загнали в большую долговую яму. И этот огромный долг, еще и с процентами, теперь будут отдавать наши дети. Получается, проблема с большим общественным транспортом частично решилась за счет создания другой большой проблемы», – приводит досадный пример Артем Олегович.

Общеизвестно, что состояние любого города и городского хозяйства олицетворяют несколько центральных мест. У нас это набережная и центральная площадь. Стрижаков справедливо заметил, что эти две визитки нашего города выглядят как после стихийного бедствия. На площади разбита плитка, остатки от памятника, неработающие фонтаны, аварийные деревья. На набережной – грязная, в критическом состоянии река, разворовано ограждение, убитые тротуары и скамейки, отсутствие освещения. И это не перекрыть видом троллейбусов или ЦНАПом.

«Мы давно разработали проекты по восстановлению набережной и центральной площади города, в которых четко прописано, как провести реконструкцию и откуда взять средства, чтобы для города это было необременительно, – говорит Артем Стрижаков. – Очевидно, что в Кировограде нужно полностью изменить подходы к организации городской жизни. И ключевым принципом должна стать справедливость. Условия жизни в нашем областном центре должны становиться достойными для каждого простого горожанина».

Перед собравшимися на форуме также выступил председатель общественной организации «Муниципальный спецнадзор Кропивницкого» Александр Ткаченко. Строитель по специальности, с многолетним опытом, он обратил внимание на то, что Кропивницкий, в отличие от многих украинских городов, не имеет прогресса в решении коммунальных проблем.

«За многомиллионными большими стройками городская власть не видит простого человека с его коммунальными проблемами. Ведь все эти вроде масштабные проекты, которые делаются у нас, призваны “улучшить” жизнь очень узкого круга лиц. Все, что находится вне их интересов, – запущено и забыто: разбитые тротуары и облупленные остановки, неработающие светофоры и отсутствие нормальной дорожной разметки, “бесхозные” изуродованные детские площадки, над которыми нависают аварийные деревья, неработающие фонтаны да и в целом состояние центральной площади. И все это городская власть положила на плечи простых жителей. Запущенность объектов городской инфраструктуры просто поражает!» – констатирует Александр Ткаченко.

Урбанист, председатель ОО UrbanKrop Дмитрий Бабак акцентировал внимание присутствующих на общегородских проблемах, касающихся удобства и доступности города для всех его жителей.

«За последние 5 лет мы вместе с командой побывали во многих украинских городах, собрали передовые технологии и опыт успешного городского менеджмента. И главное отличие комфортных украинских городов – это то, что у них есть стратегия развития, конкретный план действий и громада города, которая приобщается к разработке этого плана, – отмечает урбанист . – В Кропивницком же приоритеты городского развития перевернуты с ног на голову. Нет никакой стратегии развития, все происходит стихийно и неконтролируемо. На клумбах ставят киоски, на набережной до сих пор стоит незаконный МАФ, тротуары ремонтируются по остаточному принципу».

О реализации экономически правильной стратегии относительно городского бюджета рассказала кандидат экономических наук Ирина Загреба, которая предложила наиболее эффективные подходы по формированию использования и увеличения городского бюджета. Например, повышение уровня доходов населения города приведет к поступлению налогов в городской бюджет и рост других налогов, например, подакцизного. А также Загреба отметила, что развитие коммунального производства, а не просто сдача городского имущества в аренду дало бы существенные поступления непосредственно в бюджет Кропивницкого.

В свою очередь, специалист в области права, правозащитник Александр Турчанов рассказал об иногда чрезмерной забюрократизированности разрешительных процедур в органах городской власти по отношению к малым предпринимателям.

«Я почти ежедневно сталкиваюсь с рядом проблем, которые свидетельствуют о том, что работа власти с такими жителями проводится ненадлежащим образом. Я работаю в основном с представителями малого бизнеса, которым приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы пройти все бюрократические преграды для получения определенного решения. Предприниматели могут ждать ответа месяц-два, три или полгода, а в результате получить отказ», – приводит пример правозащитник.

Александр Турчанов констатирует, что в нашем городе получить землю крайне сложно, поскольку свободных участков почти не осталось. Такая же ситуация возникает при необходимости получить разрешение для размещения маленькой кофейни. Процесс вроде прозрачный и простой, но на деле оказывается не совсем так: «В качестве примера отстаивания прав в судебном порядке отметил, что каждый может обжаловать решение местной власти, если есть основания полагать такое решение незаконным, однако необходимо учитывать, что рассмотрение дел может длиться очень долго, иногда несколько лет, как это происходит с обжалованием Артемом Олеговичем постановления Верховной Рады о переименовании нашего города».

Военнослужащий Алексей Бойко очертил проблемы, с которыми сталкиваются ветераны АТО и ООС после возвращения с фронта. Это отсутствие возможности полноценной реабилитации, проблемы с предоставлением помощи военнослужащим, земельных участков, на которые они имеют право по закону.

Говорили и об экологической сфере. Постоянный член рабочей группы по вопросам реконструкции набережной реки Ингул Игорь Саенко отметил, что в течение пяти лет каденции городской власти Кропивницкого ни одна из экологических проблем города не решилась, зато ситуация с состоянием реки Ингул и зеленых насаждений только ухудшилась.

«Еще в 2014 году тогда даже не мэр, а исполняющий обязанности мэра Марковский выполнил расчистку русла реки от ила. Работы проводились от Ковалевского моста до Михайловской дамбы. Также была расчищена акватория Казачьего острова.

Фактически Райковичу была передана река в удовлетворительном состоянии. Давайте посмотрим на нее теперь, Ингул находится в критическом состоянии. Есть много проблем: заиление, низкий уровень скорости движения воды, несанкционированный сброс отходов производства предприятий, цветение растений, уничтожение экосистемы реки», – констатирует Саенко.

«Команда “Перспективи міста” имеет четкий план действий по решению этих вопросов. От установки очистных сооружений на дамбе на Ковалевке до системы аэрации (наполнения кислородом, – Ред.) воды в центральной части Ингула. Но городская власть только игнорирует все наши начинания, а заявления о работе над проектом и начале масштабной реконструкции в 2021 году – не что иное, как предвыборные манипуляции».

Перед собравшимися также выступила исполнительный директор Фонда культуры и искусств «Перспектива» Александра Ткаченко, которая отметила проблему отсутствия Дворца культуры в городе, в то время, как такие заведения есть в каждом областном центре Украины.

«Еще недавно в микрорайоне Балашовка у нас был районный Дом культуры, который находился на балансе Кропивницкой районной государственной администрации. Он и сейчас остается на балансе РГА, однако уже не финансируется, он закрыт, и его сотрудники остались без работы. Мы неоднократно обращались в городской совет, к городскому голове с предложением принять на баланс этот Дом культуры, ведь все мы с вами понимаем, что городу это необходимо: надо, чтобы дети имели возможность провести свои концерты, праздники, мероприятия. Это же касается молодежи. Насколько справедливо, что в нашем городе нет места для молодежи и детей?» – риторически спрашивает Александра Ткаченко.

После официальной части муниципального общественного форума состоялось неформальное общение общественности с экспертами об инструментах решения городских проблем. Следующий масштабный общегородской форум состоится уже в начале октября.

Елена Ярошенко.