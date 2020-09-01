Самоизоляция по-украински

В одном из предыдущих номеров мы описали условия самоизоляции в Польше. Наши земляки, гостившие в Украине, рассказали, в каких строжайших условиях карантина они находились две недели по приезде в страну. Мы захотели сравнить это с нашими требованиями, искали человека, испытавшего это на себе, и нашли. Кропивничанка Елена Кумпан рассказала, чему «подверглась», вернувшись с отдыха в Болгарии. Хорошо, что она обладает прекрасным чувством юмора.

– В начале августа я прилетела из Болгарии. Еще в аэропорту Софии не выдавали посадочные талоны, пока мы не показали, что на телефоне установлено приложение «Дій вдома». Я установила. Уже в Украине пограничники тоже проверяли наличие приложения. Причем для них было важно, что человек уже авторизирован.

После авторизации каждые 15 минут на телефон приходило сообщение с требованием подтвердить, что я уже на самоизоляции. Как я могу самоизолироваться, если еще нахожусь в дороге? В принципе, для прибытия на место изоляции дается 24 часа. Но четыре раза в час приложение требовало подтверждения. При этом телефон постоянно зависал: гас экран, перезагрузка не помогала, он не включался, не реагировал на кнопки. Телефон, по большому счету, превратился в кирпич. Пока я не отключила Интернет и на него перестали приходить сообщения, я не могла им пользоваться.

Когда я, наконец, была дома, подтвердила, что нахожусь по адресу самоизоляции. Для этого надо было сделать и отослать селфи: голову влево, голову вправо, наклонить, моргнуть глазами. В ответ получила информацию, что у меня есть 13 дней для карантина. Это было 11 вечера.

Утром началось. Телефон требует выслать очередные фото, но почему-то приложение отказывается их признавать – пишет «не подтверждено». Повторяю снова и снова. Особенно программа упорно не хотела воспринимать мой левый профиль. Я делала столько дублей, что уже шея болела…

Пока я позирую перед камерой телефона, мне приходит сообщение о том, что я нарушила правила самоизоляции. С объяснениями и возмущениями я обращалась в техподдержку – это ж никуда не годится! На отправку фото с момента получения сообщения дается 15 минут. Если я была, например, в душе, вышла, сфотографировалась, отправила, там меня почему-то не распознали, время прошло – все, я нарушила программу.

Сообщения приходили трижды в день в разное время. Но с девяти вечера до девяти утра никто не тревожил. Теоретически ночью человек может покидать свое «укрытие». Полицейские ни разу не приезжали. Никто не интересовался, нужна ли мне помощь в доставке продуктов, и не говорил, кто это может сделать. Но дело в том, что со мной живет дочь, которая ходила в магазины и на рынок, когда надо. И в этом я вижу профанацию: ну что это за самоизоляция, если рядом есть члены семьи? И никто не требует, чтобы они были изолированы.

Мне говорят, что проще было бы сделать тест. Но это занимает даже не час времени. При этом, естественно, надо покинуть квартиру. А как селфи отправлять? Со мной летела девочка из Александрии. Она обращалась в разные структуры с вопросом, может ли нарушить условия самоизоляции, чтобы поехать в Кропивницкий сделать тест. Никто толком ничего не ответил.

По факту я была на самоизоляции 12 дней. Чувство свободы по окончании срока непередаваемое. И еще никогда я с таким удовольствием не удаляла приложение с телефона.