И это всё о нём

By
Геннадий Рыбченков
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13:51
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Семнадцатым по счету главой Кировоградской областной государственной администрации стал Андрей Назаренко. Представил на месте его лично президент Владимир Зеленский, причем представил не партхозактиву за закрытыми дверями, как это бывало раньше, а на свежем воздухе, перед широкими кругами общественности (в основном членами партии «Слуга Народа»).

Что известно о новом руководителе? В здании на площади Героев Майдана Андрей Валериевич не новичок. Во времена, когда у руля области стояли Сергей Ларин и Андрей Николаенко, Назаренко работал сначала директором Регионального центра по инвестициям и развитию (ликвидирован в 2015-м). А потом начальником Региональной службы охраны и реставрации памятников градостроения и архитектуры (ликвидирована в 2017-м). Поэтому сейчас сложно узнать, что именно и где Андрей Назаренко отреставрировал и какие инвестиции и куда завёл. Помнятся только форумы типа ELISAVETGRAD INVESTMENT DAY в 2011-2013-м годах, в организации такого рода мероприятий участвовал и Назаренко. Тогдашний президент Янукович на одном таком побывал.

Андрей Валериевич закончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко. Солидный вуз, этот институт заканчивали, к примеру, Петр Порошенко и Михеил Саакашвили.

Учился в одной группе с Андреем Николаенко, потом вместе с ним же трудился дипломатом в Южной Корее, в Кировоград он же его заманил.

Последнее время перед высоким назначением Назаренко руководил 2-м имени Петровского сахарным заводом в Александровке, одном из трех сохранившихся сахзаводов на Кировоградщине.

По данным последней деклаpации Андpея Назаpенко, он владеет кваpтиpой в Киеве плoщадью 82,2 квадратных метра. На егo жену Яну Назаpенкo заpегистриpoванo две кваpтиpы в стoлице площадью 39,7 и 45 квадратных метров. Также семья имеет машиноместо в Киеве и земельный участок в Броварском районе Киевщины.

Автoпаpк нового руководителя области состоит из двух автo: Lexus RX200 2016 года выпуска стоимостью почти 1 миллион 600 тысяч гpивен и Mercedes-benz C300 2014 года выпуска, стоит 918000 гpн.

Из ценнoгo имущества Назаренко задеклаpировал часы ROLEX стомостью 296 тысяч гривен. Такие же часы ROLEX по той же цене есть у его жены.

Зарплата Назаренко на последнем основном месте работы составила 129 тысяч гривен.

Есть у семьи накопления. Андpей Назаpенкo указал в деклаpации, чтo имеет накопления наличными: 95 тысяч долларов, 15 тысяч евpo и 500 тысяч гpивен. Еще $ 10 тысяч имеет наличными жена. На счетах в банках pазмещенo $ 2428 и 155 600 гpивен.

Что говорят о Назаренко те, кому доводилось иметь с ним дело?

Олег Бойко, главный тренер сборной Украины по бейсболу:  «С Назаренко я познакомился году в 2012-м, когда Андрей Николаенко был первым заместителем главы ОГА. Николаенко тогда возглавил нашу федерацию. И по всем вопросам работы я тогда обращался к Назаренко, он курировал и это направление.

Он проявил себя как человек слова и дела. Если он говорил: сегодня во столько-то будет решен вопрос, то так и было. Всё четко выполнялось, все обязательства и финансовые вопросы. Еще запомнился человеческим отношением к спортсменам. Организационно во многом помогал, вплоть до того, что сам билеты на самолет для нас покупал на соревнования в Европе. Так что самые теплые воспоминания о сотрудничестве остались».

Ну что ж, будем надеяться, что в этот раз области повезло с руководителем больше, чем с «папередником». И народ будет его видеть и слышать, потому что «папередника» Балоня даже большинство журналистов ни разу не видели и не слышали! Для начала ждем от Андрея Назаренко большей коммуникабельности.