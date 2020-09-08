Береженого Бог бережет

На фоне все очевиднее надвигающейся на Украину даже не второй волны, а девятого вала коронавируса Кировоградская область пока пребывает в относительно благополучной зеленой зоне. Но дело в том, что наша статистика СOVID концентрируется в областном центре, и это не может не вызывать беспокойства у городских властей.

Именно вопрос распространения, вернее, сдерживания распространения инфекции и был главным на традиционном аппаратном совещании в горсовете Кропивницкого. Мэр сказал, что необходимо ориентироваться не на общее число носителей COVID, а на количество занятых в инфекционном отделении коек, которое уже колеблется на уровне полусотни. Андрей Райкович назвал эту цифру своеобразным маркером и обратился не только к участникам совещания, но и к населению: «50 хворих – це своєрідний маркер, що хвороба продовжує розповсюджуватися, тому ми повинні локалізувати її прояви за рахунок контролю і ще раз контролю. Закликаю всіх громадян згадати про маски і дезинфекцію, а до старшого покоління є прохання – обійтися однією поїздкою в громадському транспорті замість 3-4, і це не обмеження прав, а необхідність заради недопущення розповсюдження інфекції».

В связи с начавшимся учебным годом городской транспорт стал настоящим очагом напряженности, особенно в утренние часы. Мэр напомнил, что одним из главных требований оптимизации деятельности учебных заведений был территориальный принцип обучения, но, поскольку многие ученики продолжают учиться в привычных школах, вопрос их доставки остается острым. Несмотря на возросшую нагрузку, город в состоянии решить транспортную проблему, но никак не за счет нарушения карантинных правил, которые устанавливает Кабинет Министров. Андрей Райкович попросил местных политиков не спекулировать ситуацией на поселке Новом, откуда ученики продолжают ездить в город. Там как раз и необходимо решить вопрос обу­чения по территориальному признаку, а предприятия-перевозчики, которые не в состоянии обеспечить обусловленное договором количество транспортных средств, будут заменены другими, и возможности для этого есть.

Вместе с тем мэр распорядился поднять перед вышестоящими инстанциями вопрос о возможности увеличения количества перевозимых пассажиров, но пока этого нет, он требует выполнения санитарных норм в полном объеме.

То же самое касается и школ, где на первом месте должны быть правила карантина, причем Андрей Райкович напомнил, что классы необходимо проветривать регулярно, а директора школ имеют право сокращать время уроков, потому что лишняя предосторожность никому не повредит – ни учителям, ни ученикам, ни родителям.

Вопросы распространения инфекции становятся особенно актуальными с наступлением холодной поры года. Андрей Райкович распорядился оперативно, до начала гидравлических испытаний систем центрального отопления, провести необходимый комплекс действий для определения максимального количества желающих перейти на автономное отопление, особенно в домах, где квартир на центральном отоплении осталось несколько процентов от общего количества. При этом городские власти будут рассматривать вопросы предоставления финансовой помощи для малоимущих.