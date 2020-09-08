Что там под крышечкой?

Помните, как по всей стране в самый разгар войны на Донбассе началась кампания по сбору крышечек от пластиковых бутылок с напитками? Контейнеры или просто пакеты для сбора были повсюду – у нас в офисном здании, где находится редакция, такой был просто на подоконнике по дороге в курилку. И пополнялся довольно быстро.

С чего все началось? Я процитирую информацию одного из информ­агентств: « “Собирай крышки на протезы для воинов” – благотворительная акция под таким лозунгом стартовала в Украине.

Организаторы просят украинцев сдавать пластиковые бутылки и крышки от них в специальные контейнеры, которые будут установлены в торговых сетях и общественных местах.

Предполагается, что крышки будут дробиться в гранулы и использоваться как сырье для изготовления протезов, которые необходимы пострадавшим украинским военным и членам добровольческих батальонов.

Рассматривается также и вариант продажи сырья.

Впереди серьезная работа: на один качественный индивидуальный протез необходимо 80 тысяч бутылок с крышками».

Автор этих строк с семьей честно собирал крышечки, потом мы их принесли известному волонтеру Татьяне Силе на ее волонтерский пункт на «Европейском» рынке. А потом пошла информационная волна: никто протезы из крышечек не делает, а вы просто на энтузиазме собираете сырье для бизнесменов. Отчасти это оказалось правдой.

Потом как-то дело пошло на спад, энтузиазм угас, и в нашем офисном центре уже никто не собирает крышечки. Хотя работа такая ведется.

И вот на днях Государственная служба по делам ветеранов вой­ны и участников АТО обвинила благотворительный фонд «ОВЕС» в том, что они просто бесплатно получают сырье, крышечки, под видом помощи ветеранам-инвалидам. И зарабатывают на этом.

БФ «ОВЕС» (расшифровывается как «Освіта. Виховання. Екологія. Спорт») работает с 2015 года. Почти сразу они признали свою ошибку и с августа того года распространяют информацию, что крышечки идут не напрямую на протезы, а на переработку, деньги получаются за сырье в виде крышечек, и за эти деньги делается протезирование. Но инициатива уже была дискредитирована.

А вообще, откуда взялась идея именно с крышечками? Почему не собирать одноразовые стаканчики из-под кофе или даже сигаретные окурки? Да просто с крышечками проще, и можно вовлечь в процесс множество активистов.

Кто вообще все это придумал? В США в 2008 году появилась инициатива – проект Cups of love, который начался со сбора вторсырья, в том числе и крышечек, а с 2014 года деньги от переработки стали передавать на благотворительность. За все время работы проекта ветеранам-инвалидам передали сотни инвалидных колясок.

Идея же конкретно с крышечками родилась в соседней Турции. В 2011 году студент факультета стоматологии Эгейского университета Кусхтрим Ахмети увидел в больнице женщину, которая тащила на своей спине ребенка-инвалида, – у семьи не было денег на инвалидную коляску. И он придумал акцию «Голубая крышечка», чтобы на деньги за собранный пластик купить коляску. В университете к инициативе отнеслись сначала подозрительно, но Ахмети удалось заручиться поддержкой декана, и уже через три месяца первая инвалидная коляска для той женщины была приобретена.

Интернет, социальные сети, СМИ запестрили сообщениями о проекте, кампания из университета перекочевала на улицы, в общественные места – люди мастерили разного вида коробки, на деревьях появились пятилитровые пластиковые бутылки для сбора крышек, постепенно к акции присоединились кафе и рестораны. Акция собрала около 280 тонн пластика, было приобретено более 1 100 инвалидных колясок.

Потом дошло и до нас. Но почему-то общественные инициативы не очень нравятся чиновникам, которые «работают работу» примерно в том же направлении. «Кто там задумал ветеранам протезы ставить? Стоять! Это мы, Госслужба, их ставим» (почему-то вспомнился эпизод из известного российского сериала про «ментов» – как один барыга говорит другому: «Это наша корова, и мы ее доим»).

На самом деле за все время работы фонд профинансировал протезирование всего двух воинов, одному на 120 тысяч гривен, второму на 58 тысяч. Но зато протезы делались в Европе.

А как у нас с этим было и есть? Известный общественный деятель, журналист, Виктория Талашкевич когда-то была одним из главных энтузиастов сбора крышечек.

– Я очень давно знаю, что из крышечек протезы не делают, а их сдают и за полученные деньги уже финансируют протезирование.

В центре Кропивницкого основным пунктом сбора была библиотека имени Бойченко, туда все свозили, но потом по каким-то причинам они приостановили эту работу. Также и в областном художественном музее собирали. Во многих магазинах, кафе, офисных зданиях стояли коробки для сбора, и люди сносили в них крышечки. Проблема была в том, что ни у библиотеки, ни у музея нет своего транспорта. Но ничего – я своей машиной регулярно забирала и отвозила эти мешки на пункты приема. Причем предприниматель, который занимается этим видом деятельности, когда я привезла ему 37 килограммов крышечек на 370 гривен, заплатил 500, зная, на какое дело идут эти деньги. Я их отправляла фонду «ОВЕС», потом он сам напрямую перечислял деньги этому фонду.

То, что сейчас дело пошло на спад, вполне объяснимо. Всё требует организации и информирования. Нужно в каких-то общественных местах расставить контейнеры с информацией, что это и зачем, организовать своевременный вывоз собранного и т.д.

Так или иначе, если есть желание и понимание, зачем это нужно, собирайте и сдавайте, можно найти, куда.

Так что собирайте крышечки. Может, потом в протезе для раненого бойца окажется и одна стотысячная доля вашего участия. В карму зачтется.