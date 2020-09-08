Люди-практики: у Кропивницькому провели форум лідерів партії «За майбутнє»

7 вересня просто неба у парку Перемоги Кропивницького відбувся офіційний форум лідерів політичної партії «За майбутнє». На захід приїхали спікери й гості з різних районів області, аби заявити про свою підтримку цієї партії.

Політична сила має на меті сформувати ефективні команди на місцях – в області, в районах, у кожному місті й окремій територіальній громаді.

– Сьогодні суспільство знову робить запит на досвід і компетентність. «Нові обличчя», які пройшли до влади на «зеленій» хвилі, не стали ефективними. Навчання «на ходу» дуже дорого обходиться нашій країні, і платимо за весь цей фарс ми з вами – звичайні громадяни. Місцеві громади не хочуть йти шляхом, який виснажує й гальмує рух вперед, – зазначив під час виступу лідер партії «За майбутнє» в Кіровоградській області, народний депутат 8 скликання, радник міністра фінансів України Олександр Горбунов. – Ми зібрали професіоналів своєї справи. Це люди, які мають досвід, які показали свою ефективність і за якими стоять тисячі виборців.

Під час заходу окреслили основні цілі, які визначила для роботи команда політсили.

– Стратегічний розвиток територій – те, з чого треба починати глобальні зміни. На місцях звикли латати, а не будувати, ставити лавки у дворах замість того, щоб їх осучаснювати та реконструювати, – пояснює позицію команди Олександр Горбунов. – Більшість багатоповерхівок в області будувалися ще 50-70 років тому. Та зараз території біля них не відповідають потребам сучасних громадян, які мають автомобіль і не мають, де його припаркувати. Які мають дітей і не мають безпечних і сучасних майданчиків для гри. Які вийшли на пенсію й хочуть мати затишне, тихе місце в дворі свого будинку…

Спікери форуму говорили також про нові можливості територій області, які досі доводилося реалізовувати самотужки.

– Ми приєдналися до команди «За майбутнє», бо знаємо, що відроджувати багаті на природні ресурси села – це наш обов’язок. Меседжі лідерів партії мені близькі й зрозумілі. Це люди слова й діла, – зазначив депутат Світловодської районної ради, засновник торгової марки «Світ-сир» Олег Медяник і додав, з чого варто починати відроджувати села. – У першу чергу будівництво, відновлення та подальше обслуговування доріг. Це створення нових господарств та робочих місць. Останні 20 років я займаюся будівництвом на руїнах. Збудував молокопереробне підприємство потужністю 30 тисяч літрів молока на добу, ферму на 500 голів великої рогатої худоби, займаюся відновленням не однієї занедбаної бази відпочинку.

За його словами, у планах розбудовувати Світловодщину з найбільшим водосховищем у Європі та береговою лінією у 124 км як туристичну Мекку не лише регіону, а й України.

У партії також звернули увагу на рівність прав жінок, жіночого лідерства, зокрема, на жінку-управлінця.

– Роль жінки в політиці сьогодні просто недооцінена, – зазначила кандидатка юридичних наук, експертка з економічних питань та питань жіночого лідерства Ірина Озерна. – Наше місто – це наш великий дім. І жінка, як і в своїй оселі, здатна навести в ньому лад, створити затишок і комфорт, забезпечити його мешканцям гідні умови проживання. Бо поки ми бачимо не досить логічні кроки. Замість того, щоб спрощувати людям життя й переводити систему надання адмінпослуг в онлайн, у місті будується ЦНАП за понад 70 мільйонів гривень. У нас пропонують відремонтувати набережну й при цьому не говорять про те, як забезпечити системну чистоту річки. У нас гинуть пішоходи прямо на переходах, бо світлофор незручно ставити, а масу інших варіантів, які б попереджали водія про «зебру» попереду, навіть не розглядають. Ганяючись за масштабними об’єктами, нинішня влада не відчуває проблем, які потребують першочергового вирішення.

Команда «ЗА МАЙБУТНЄ» переконана, що докорінно змінити систему здатні не старі й не нові обличчя. Це можуть зробити компетентні та професійні люди, люди з досвідом, з інноваційним поглядом, бажанням розвиватися й встигати за розвитком сучасного світу.

Неля Желамська.