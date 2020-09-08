Николай Сухомлин – Почетный гражданин города!

8 сентября продолжилось заседание текущей сессии Городского совета города Кропивницкого.

Напомним, что 22 сессия депутатов горсовета 7 созыва началась 18 августа и прошла в достаточно конструктивном режиме. Тогда депутаты приняли ряд важных решений, в частности, одобрили проект решения о займе под выгодный процент 70 миллионов гривен для покупки новых троллейбусов и своевременного вхождения в отопительный сезон. Правда, критики из числа местных активистов высказались против, но это свидетельствует только об уровне их компетенции, а не о реальном положении дел. Недоработками, теперь уже со стороны некоторых депутатов, можно объяснить и срыв голосования по кандидатуре Почетного гражданина города. На этот раз все было по-другому, и депутаты своим решением присвоили звание Николаю Алексеевичу Сухомлину, с чем редакция «Украины-Центр» его и поздравляет.

В остальном же нельзя сказать, что сессия продолжилась в том же оперативном стиле, что и первое заседание. До обеда депутаты успели внести изменения в бюджет города на этот год в связи с предполагаемым привлечением межбюджетных трансфертов в размере 26 миллионов гривен, в том числе в связи с увеличением минималки бюджетников и проведения местных выборов, а также произвели необходимые изменения в бюджете для финансирования учреждений образования поселка Нового уже из городского бюджета. В свое время депутаты поселкового совета приняли «свой» бюджет перед самым присоединением к городу, в результате чего возникли сложности во взаимоотношениях между двумя бюджетами. После уточнения позиций и разъяснений депутаты поддержали проект решения с небольшими изменениями, и казалось, что сессия продолжится в том же темпе, но опять подвела подготовка депутатов.

Депутат Капитонов внес на рассмотрение коллег «долгожданный» проект решения, предусматривающий ежедневное обязательное исполнение государственного гимна учениками и преподавателями общеобразовательных школ города и никак не хотел соглашаться на уточнения и дополнительное изучение вопроса. В результате «пропели» до перерыва, хотя, если подумать, «обязательное исполнение» совсем не предполагает пения…