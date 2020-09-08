Рояль на вынос

Как мы радовались, что удалось отстоять музпед и он остался в своем родном помещении на Дворцовой! Но радость была недолгой – факультет искусств педуниверситета таки выселили.

Это произошло тихо. Преподавателей поставили перед фактом: помещение необходимо освободить. А потом стало известно, что председатель облсовета Александр Черноиваненко инициировал вопрос о бесплатной передаче освобожденного помещения школе искусств Короткова. Мотив благородный: лицей получит возможность разгрузить существующие классы и дополнительно набирать учеников из области. Постоянная депутатская комиссия облсовета по вопросам собственности согласовала инициативу Черноиваненко, который готовит соответствующее распоряжение.

Напомним, как развивались события ровно два года назад. Ректорат педуниверситета решил отказаться от помещения на Дворцовой из-за высокой арендной платы. Преподаватели, студенты музпеда вместе с инструментами должны были перебраться в основные корпуса вуза на Шевченко, 1. Поскольку здание принадлежит облсовету, к нему и обратились с просьбой войти в положение и пойти навстречу. Вроде бы все уладилось. «УЦ» тогда так видела развитие событий: «Музпед остается на Дворцовой. Областной совет снижает арендную плату до 1 гривни за квадратный метр. Специалисты управления ЖКХ после тщательного обследования помещения разрабатывают мероприятия, которые помогут сэкономить расходы и минимизировать коммунальные платежи. А в дальнейшем корпус ремонтируется, реставрируется и модернизируется. Преподаватели учат, студенты развивают таланты, а мы все радуемся тому, что с храмом культуры у нас сохраняется культура»…

Все, храма культуры больше нет. Конечно, Коротков сделает из помещения «конфетку», и пусть его воспитанникам там будет удобно и комфортно. Но почему передать здание бесплатно лицею получилось, а университету – нет? Факультету искусств – 52 года. Там обучается 200 студентов. Если художники и хореографы никому не мешают, то «шумовики» не могут петь и играть шепотом.

Музпед «разбросали»: несколько классов в двухэтажном корпусе, несколько – в пятиэтажном. Игру на пианино будет слышно на весь этаж. А ведь еще надо аппаратуру подключить, вокалом, хоровым пением, дирижированием где-то заниматься. Другие факультеты, мягко говоря, в недоумении. Индивидуальные занятия рекомендуют проводить после 17.00, когда в университете нет студентов. И нет возможности оформить сугубо музыкальные кабинеты – с инструментами, нотами и тому подобным. Да, и вместо двух кафедр факультета искусств теперь одна. Где фортепиано – неизвестно, рояль стоит разобранный в актовом зале…

В общем, преподаватели и студенты не просто в замешательстве, они в отчаянии. Пытаются искать выход, альтернативу. Но другой альтернативы, кроме отдельно стоящего помещения, нет. Что это может быть? Например, здание бывшего музучилища на Дворцовой. Но оно в частной собственности, да и изрядно пострадало при пожаре. Пока рояль не собрали, давайте вместе искать решение явной проблемы. Какие будут предложения?