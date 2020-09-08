И снова здравствуйте!

Впервые с осени прошлого года в облгосадминистрации состоялось рабочее совещание представителей структурных подразделений и журналистов. Новый губернатор Андрей Назаренко разрешил представителям масс-медиа присутствовать на «аппаратках», отменив тем самым инициативу своего предшественника.

Директор департамента здравоохранения Олег Рыбальченко сообщил о состоянии матери и новорожденного ребенка, у которых был выявлен коронавирус. Оно удовлетворительное, они находятся дома, лечатся под наблюдением врачей.

Андрей Назаренко поручил провести полную ревизию потребностей госпитальных баз первой и второй волны на предмет готовности к обострению эпидемии COVID-19. Рабочую встречу с руководителями больниц запланировал на ближайшее время.

«Чтобы Кировоградщина оставалась в “зеленой” зоне, необходимо проанализировать ситуацию и понимать, где могут возникнуть те или иные вызовы… Следует провести полную ревизию во всех опорных больницах. На следующей неделе пригласим руководителей госпитальных баз первой и второй волны на рабочее совещание», – сообщил губернатор.

Глава ОГА, отметив проблемы, возникшие в бизнесе региона в связи с карантином, а также в сельском хозяйстве – в связи с засухой, предложил «активизировать пакет антикризисных мероприятий». Условно он назвал это антикризисным планом на первые сто дней работы в новой должности.

Кроме того, стало известно, что у главы облгосадминистрации может появиться советник по вопросам АТО. Такое решение было принято на встрече главы области с общественными активистами и ветеранскими организациями.

А еще уходит «херсонская команда». Заместители, которых привел Балонь, – Кузьмин и Калинин – уволены. Татьяна Волынец будет уволена по возвращении из отпуска.