Скажется ли «многоголосье» на качестве выборов?

В этом году местные выборы будут проходить по новому избирательному законодательству. Избиратели Кропивницкого будут выбирать достойных по пяти бюллетеням: в областной совет, в горсовет, городского голову, в Кропивницкий районный и Фортечный (или Подильский) районные советы города Кропивницкий. Мы решили поинтересоваться у наших экспертов, не чуждых местной политики:

– Как вы считаете, не скажется ли такое «многоголосье» на качестве выборов и уровне кандидатов?

Николай Цуканов, галерист, бывший депутат и секретарь горсовета:

– На качестве выборов скажется не количество бюллетеней, а полное отсутствие подготовки избирателей к новой системе выборов и процедуре голосования. Это приведёт к большому количеству испорченных бюллетеней. Скажется и постоянно нагнетаемая в стране тема пандемии и «красных зон», это тоже не способствует уверенности, что выборы в стране состоятся.

Качество кандидатов зависит не от количества бюллетеней, а от политических партий, которые не открывают своих списков до последнего, чтобы избиратели не смогли вовремя высказать свое мнение о том или ином кандидате. Гласность и открытость – вот чего не хватает для улучшения качества выдвигаемых кандидатов. Даже внутри партий сегодня нет открытости, и члены партии не знают, как формируется список. Как правило, это интриги, договорённости, финансовое влияние на принимаемые решения по списку кандидатов.

Мое мнение: пока в стране не сформируется двухпартийная система, депутаты городского и районных советов должны избираться только по мажоритарной системе.

Валерий Добробатько, пенсионер:

– Заблудиться можно и в трех соснах, а тут целых пять. Конечно, в идеале надо было бы разделить во времени этот процесс или хотя бы отделить выборы городского головы. Понятно, это дополнительные расходы, которые сегодня просто непозволительная роскошь. Вместе с тем опыт «многоголосья» у нас уже был, и не единожды. И он, в частности, показал, что на качество выборов влияет не столько количество бюллетей, сколько количество задействованных в мыслительном процессе электората извилин. Другими словами, желание и способность граждан всесторонне и объективно оценить свой выбор.

Особенностью (и сложностью) нынешней избирательной кампании является пропорциональная система выборов в местные органы власти по т.н. открытым спискам, которая привнесла абсолютно неуместную, на мой взгляд, заполитизированность в этот процесс. Вот она-то априори негативно скажется на качестве депутатского корпуса. Чем чревато голосование по принципу не «ЗА», а «ПРОТИВ», можно увидеть на примере нынешней Верховной Рады. Для местных же советов заполитизированность просто убийственна.

Еще одна опасность – это поголовное незнание людей и определенная сложность в заполнении бюллетеней. А значит, будут очереди на участках (во время пандемии!) и, как следствие, не лучшие советчики избирателя – раздражительность и нервозность. Ну и сопутствующий, так сказать, когнитивный диссонанс – когда человек поставил галочку за одну партию, а своего кандидата обнаружил затем в другой.

Андрей Богданович, телеведущий, блогер:

– Количество не всегда обеспечивает качество, но, думаю, пять бюллетеней – не страшно. Во всяком случае, для меня. Электорат, думаю, будет голосовать за знакомые имена, и поэтому партии будут стараться указать в списках тех, кого люди знают. Выборы местные, и тут больше ценятся практические дела кандидата для того или иного района, города, его узнаваемость. А вот уровень кандидатов для партий – это да, это может быть проблемой. Кадровый вопрос – слабое место нынешней власти, а если еще и местные партии привлекут самых толковых к себе, то для «слуг» наступят тяжелые времена, а проигрыш на этих выборах приведет к досрочным парламентским. А если и они будут неудачными, то и президентские не за горами.

Андрей Табалов, секретарь Кропивницкого горсовета:

– Щодо кількості бюлетенів для голосування, то раніше їх бувало й більше. Тому в цьому випадку кількість не вплине на якість. А от сама форма бюлетеня – незвична для нашого виборця, саме вона може викликати труднощі, особливо в старшого покоління. У такому бюлетені потрібно буде зробити дві позначки – по-перше, поставити галочку біля партії, за яку хочете голосувати, по-друге, вписати номер кандидата від цієі партії, за якого хочете віддати голос. Головний момент полягає в тому, що ви можете проголосувати за партію і не обирати кандидата, але ви не можете вибрати кандидата і не поставити відмітки біля партії. Так само не можна проголосувати за одну партію, а кандидата обрати з іншої. У таких випадках бюлетень вважатиметься недійсним.

Вважаю великою помилкою відмову від мажоритарноі системи на місцевих виборах. З одного боку, таким чином законодавець хотів унеможливити підкуп виборців різними продуктовими наборами, з іншого – виходить, що депутата звільнили від відповідальності перед виборцями. До речі,пайки людям будуть роздавати до тих пір, поки їх братимуть. Щоб люди перестали брати запропоновані політиками продукти, треба підвищити рівень життя наших людей, платити гідні пенсії та заробітні плати.