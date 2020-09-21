Кабель для солнечных панелей: особенности и правила выбора

Решили установить солнечные панели? Уже определились с комплектом сопутствующего оборудования, преобразователем и креплениями? Теперь приступайте к покупке соединителей

Решили установить солнечные панели? Уже определились с комплектом сопутствующего оборудования, преобразователем и креплениями? Теперь приступайте к покупке соединителей, к которым относятся электрические провода. Чтобы правильно сделать выбор, необходимо разобраться в характеристиках проводов, о чем мы и поговорим в данной статье.

Основные характеристики

Кабель для солнечных панелей состоит из медных жил, которые хорошо защищены двойной водонепроницаемой изоляцией. Это позволяет не допустить негативное воздействие внешних факторов. Благодаря коннекторам, специальным наконечникам и определенной расцветке изоляции, установка кабелей не является сложным процессом. Это выступает еще одним техническим достоинством.

Солнечные модули преимущественно размещают на крышах зданий или устанавливают на любом другом открытом пространстве. Поэтому основная часть проводов находится на улице и подвергается воздействию различных факторов. Чтобы эксплуатация была безопасной и долгосрочной, рекомендуем купить кабель для солнечных панелей в интернет-магазине Solar-Tech. Компания предлагает высококлассную продукцию, соответствующую таким требованиям, как:

Повышенная стойкость к УФ-лучам. Токопроводящие жилы сохраняют целостность и эксплуатационные свойства даже при долгом использовании в диапазоне от -30 °С до +120 °С. Высокая прочность. Это оберегает провода от механических воздействий и исключает прерывание работы самих панелей. Устойчивость к воздействию внешней среды. Сюда относятся различные осадки (дождь, снег), ветер и пр. Отличная стойкость к воспламенению и химическим веществам. Оболочка выступает не только группирующим элементом для проводов, но и защитой. Она не должна гореть в кратковременном очаге возгорания.

Кабеля имеют определенные электротехнические свойства, которые в разных моделях отличаются. Поэтому при выборе следует внимательно подойти к выбору. При правильном расчете параметров, установка будет работать максимально эффективно.

Подбор кабеля по мощности

Основополагающим критерием при выборе комплектующего выступает профильное сечение. От его параметров напрямую зависят длительность эксплуатации и бесперебойность функционирования всей конструкции.

Сечение представляет собой диаметр внутренней токопроводящей жилы, при этом защитная оболочка исключается. Параметр измеряется в мм2. Если, к примеру, прозвучит формулировка 1 на 6, то это значит следующее. В данном случае учитывается электропровод, имеющий токопроводящую жилу с диаметром 6 мм².

Если неправильно подобрать сечение, то кабель может сгореть. В отдельных случаях будет происходить значительная потеря электричества, что связано с большим сопротивлением.

Расчет длины кабеля

Еще одним важным параметром при подборе подходящего сечения выступает значение понижения напряжения в проводах. Чтобы система работала исправно, стремитесь снизить потерю напряжения максимум до 2%. Так для солнечных конструкций, которые работают от 12V, значение не должно превышать 0,25V. Для устройств, функционирующих от 24V и 48V, общая длина повышается в 2 или 4 р. В энергосистеме, имеющей номинал 220V, показатель может быть увеличен до 20 р.

Если обратитесь в компанию Solar-Tech, вам подоберут подходящий кабель для солнечных панелей в соответствии с вашими запросами. При этом цены приятно удивят, а качество продукции позволит оборудовать конструкцию наилучшим образом с учетом функциональных особенностей агрегата.