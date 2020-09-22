Мера Кропивницького можуть обрати в один тур

За діючого міського голову Андрія Райковича готові голосувати більше 47% тих, хто визначився із вибором та піде голосувати. Такі результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці серпня.

Водночас, Артема Стрижакова готові підтримати 17,8%, Анатолія Ларіна – 8,6%, Олександра Цертія – 9,2%, Ольгу Ковальову-Алокілі – 8,5%, Олександра Горбунова – 4,8%. Рейтинг інших – нижче 3%. Не визначились близько 10% опитаних.

При цьому 59% опитуваних не проти, щоб діючий очільник обласного центру знову був обраний на посаду міського голови, 63% вважають, що за час роботи діючого мера ситуація в Кропивницькому покращилася.

Після того, як результати опитування були оприлюднені минулого тижня, у місцевому політикумі заговорили про те, що на майбутніх виборах Райкович має шанси перемогти в першому турі. Для цього за результатами голосування 25 жовтня йому треба набрати більше 50% голосів.

Про те, чи це справді можливо та за яких умов, ми запитали в соціолога Любомира Мисіва, заступника директора групи «Рейтинг», яка проводила дослідження. На його думку, ця вірогідність залежить від низки факторів, зокрема від явки виборців у день голосування та того, хто саме прийде на дільниці.

– Якщо (Райковичу. – Авт.) вдасться мобілізувати свого виборця, переконати його прийти на вибори, то тоді є шанси навіть на перший тур, – каже Мисів. – Тому що при такому результаті ще є ефект лідерства так званий, коли ті, хто голосує зараз за кандидатів з низьким рейтингом або не визначилися, вони наприкінці, декілька відсотків, переходять в лідерські позиції. «Ну, все одно він виграє, то давайте його вже й підтримаємо». Є такий ефект, він досліджений у політичній соціології.

Простий арифметичний розрахунок каже про те, що діючий міський голова має більше ніж 20-відсотковий резерв для приросту за рахунок описаного ефекту.

Це, по-перше, різниця в 11,6% між його безпосереднім рейтингом та кількістю тих, хто не проти, щоби він знову був обраним. За поясненням соціолога, її складають ті, хто зараз за інших кандидатів, які не гостро опонують діючому меру. По-друге, є більше 10% тих, хто збирається йти на вибори, але поки не визначився зі своїм кандидатом.

Загалом, високі показники довіри до міських голів сьогодні є всеукраїнською тенденцією, зазначає Мисів. Так, майже половина опитаних «Рейтингом» в Кропивницькому вважає, що справи в місті йдуть у правильному напрямку, і лише п’ята частина може сказати те саме про хід справ в Україні.

– Зараз дуже велика надія на мерів покладається, – констатує соціолог. – Ми говорили про те, що настрої на місцях набагато кращі, ніж у державі, тому народ сконцентрувався на цих позитивних змінах і зараз обирає цих людей.

Стосовно виборів до Міської ради Кропивницького, голоси респондентів розподілилися наступним чином: партія «Пропозиція» – 29,4% містян, які будуть голосувати та визначилися із вибором, «Перспектива міста» – 14,9%, «Слуга Народу» – 14,6%, партія «Батьківщина» – 11,8%, «Опозиційна платформа – За життя» – 8,7%, «Європейська солідарність» – 5,0%, Радикальна партія – 4,7%, партія «За майбутнє» – 4,1%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 2%. Не визначилися – близько 12%.

Перший результат зовсім нової партії Мисів пояснює, знову ж, особистісним фактором.

– Ми ж знаємо, хто очолює партію «Пропозиція» в Кіровоградській області та в самому Кропивницькому, – мер, – каже він. – На даний момент не так має значення бренд, як має значення особистість…

Довідково: Дослідження проведено 18-25 серпня методом особистого формалізованого інтерв’ю серед мешканців Кропивницького віком від 18 років, вибіркова сукупність – 800 респондентів, помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%.