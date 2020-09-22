С.Ларин поведет команду «ОПЗЖ» в Кировоградский облсовет

Когда простым кировоградцам задаешь вопрос, кто из руководителей области им больше всего запомнился, обычно в ответ звучит фамилия ЛАРИН. Сергей Николаевич проработал на должности председателя Кировоградской облгосадминистрации с апреля 2010-го по январь 2013 года, и за это время в регионе произошли серьезные преобразования. Были реализованы амбициозные проекты, которые хорошо помнят на Кировоградщине. Это и один из первых в стране перинатальных центров, и возрожденный Театр Корифеев, и социальные магазины, и региональные программы «Центральный регион», «Купуй кіровоградське», «Стоп радон», «Школьная парта», «Светлая Кировоградщина», «Креативный город», «Горячая линия» и другие. Наверное, в памяти у каждого жителя области остался также эмоциональный и патриотический подъем от победы в «Майдан’Sе» при поддержке руководителя области.

Сейчас Сергей ЛАРИН стал первым номером в списке областной организации политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» на выборах депутатов в Кировоградский областной совет. Мы попросили его ответить на несколько вопросов.

– Сергей Николаевич, по прошествии стольких лет с какими мыслями вы возвращаетесь в Кировоградскую область?

– Кировоградскую область я, можно сказать, и не покидал. Во-первых, я руковожу областной партийной организацией ОПЗЖ. Во-вторых, на Кировоградщине у меня много друзей, я поддерживаю хорошие отношения с руководителями предприятий, мэрами городов, депутатами местных советов. В-третьих, как народный депутат Украины всегда отстаиваю интересы жителей Кировоградщины в Верховной Раде, ко мне часто обращаются граждане по различным вопросам. Всегда слежу за событиями в области. И, конечно, при любой возможности стараюсь приезжать и по работе, и в гости к друзьям.

– Сейчас все дееспособные политические партии готовятся к местным выборам: выдвигают кандидатов в мэры, утверждают списки кандидатов в депутаты местных советов. Кто же будет представлять вашу политическую силу на этих выборах?

– Я лично буду баллотироваться в областной совет. На должности мэров городов мы выдвигаем в Знаменке Андрея Тесленко, в Кировограде Анатолия Ларина, в Светловодске Любовь Жарикову, за пост руководителя Александровской ОТГ поборется Василий Скляренко. Кроме того, мы поддерживаем одного из лучших мэров Украины – александрийского городского голову Степана Цапюка. Среди кандидатов в депутаты – профессионалы из разных сфер. Это медики, педагоги, руководители предприятий, юристы, государственные служащие, представители малого и среднего бизнеса. У многих за плечами – многолетний опыт работы в местных советах. Мы постараемся сделать так, чтобы в этот раз в областном совете были представители жителей всех территорий нашего региона. Интересы кировоградцев будет отстаивать заместитель начальника службы защиты прав потребителей Вадим Волканов, от Знаменки пойдут предприниматели Андрей Тесленко и Денис Руденко, Александрийскую команду поведет за собой заместитель мэра города Людмила Давыденко, запад области будет представлять ветеран МЧС Владимир Сикорский, от Светловодска пойдет директор завода железобетонных изделий Михаил Литвиненко. В районные советы и ОТГ мы будем делегировать местных лидеров. Многие из них уже доказали свою эффективность, работая в районных администрациях и местном самоуправлении. В наших списках идет сразу 3 почетных гражданина города Кировограда: Виктор Мягкий, Юрий Любович и Александр Симоненко. Это большая честь для партии.

– Как вы оцениваете перспективы политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» на местных выборах в Кировоградской области, на какой результат в конечном итоге рассчитываете?

– Наша задача – стать частью власти, войти в большинство в советах всех уровней для того, чтобы реально влиять на ситуацию в регионе и защищать интересы наших избирателей. Шансы есть. Ведь на дворе не тяжелейший 2015-й год, когда мы набрали на выборах в облсовет столько же, сколько БПП и БЮТ. Но нас тогда в упор никто не видел! В то время, когда в центральной власти засилье некомпетентных, пришедших с улицы людей и, по сути, идет развал государства, только создав фундамент внизу в виде местных советов, можно сохранить страну. Уверен, что нам это по силам. Наша команда была и остается одной из лучших. Мы можем противопоставить непрофессионализму свои опыт, компетентность, знание местной специфики, умение работать с местным активом, умение объединяться вокруг решения конкретных задач. Мы готовы предложить Кировоградщине программу развития и опять сделать ее центральным регионом Украины.

Александр Рыхлицкий.