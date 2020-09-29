А могло бы не быть

Хорошо, что никто из людей не пострадал. Это первое, о чем думают, когда видят подобное ДТП. Второе: можно ли было этого избежать? В данном случае и многих подобных – однозначно да.

Во вторник в центре Кропивницкого, на перекрестке Архангельской и Преображенской, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля Renault не выполнил требование знака – не пропустил троллейбус с автономных ходом, двигавшийся по главной дороге. Фура въехала в троллейбус, тот снес бетонную опору и врезался в жилой дом. Водитель троллейбуса направлен в больницу, пассажиры, а их было 31, не пострадали.

Переходим ко второму вопросу: как можно было избежать аварии? Соблюдать ПДД – это понятно. А еще не пускать бы фуры в центр, особенно исторический, улочки которого при постройке города были предназначены для того, чтобы разминулись две одноконные телеги. Да, в современном варианте Архангельская и Преображенская с односторонним движением, но не для многотонных грузовиков, и это факт. К тому же эти тяжеловесы портят асфальтное покрытие, на что жалуются горожане.

А теперь решение, которое не надо придумывать, – это существует и работает во многих городах мира. Любой товар, доставляемый в больших количествах, выгружается на базах, находящихся за пределами населенных пунктов, в промышленных зонах. А уже оттуда небольшими грузовичками развозится по торговым точкам. Как этого добиться? Собрать владельцев баз, складов и торговых сетей в одном месте и поставить условие. И место для сбора уже есть – перекресток Архангельской и Преображенской.