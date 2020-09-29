«Головне – не здаватися»

Студентка ЦДПУ імені Володимира Винниченка разом зі своєю командою виборола призове місце у чемпіонаті України зі спортивної гімнастики. Софія Шаповалова зараз навчається на 1 курсі факультету фізичного виховання, а гімнастикою займається з дитинства.

Змагання проходили в Кропивницькому, в ОСДЮШОР «Надія». Між собою змагалися спортсмени з різних областей України, учасники чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор. Виступала й команда з Кіровоградської області, серед учасниць якої і була Софія.

«Ці змагання мали проходити ще в березні, але, у зв’язку з карантином, відбулись тільки зараз. Конкуренція була висока, але ми з командою виступили досить гарно і зайняли друге місце», – розповіла журналістці «УЦ» юна гімнастка.

– Софіє, коли й хто привів вас на гімнастику?

– На гімнастику мене привели батьки, коли мені ще не було навіть 4-х років. Сподобалося одразу – великий зал, багато дітей… Спочатку ми виконували різні нескладні вправи, а потім я зрозуміла, що хочу розвиватися в цьому напрямку більше, і продовжила займатися по сьогоднішній день. З дитинства брала участь в різноманітних змаганнях, починаючи з міських до всеукраїнських чемпіонатів, їздила навіть одного разу за кордон – до Франції, привезли разом із командою звідти третє місце.

– Відомо, що в гімнасток велике навантаження. Чи були якісь травми за роки тренувань?

– Серйозних травм за ці роки, на щастя, не було. Розбиті коліна, розтяги, – через це все, звісно, проходили.

Навантаження дійсно велике, і впоратися з ним буває непросто, але вже, мабуть, і до нього звикли та адаптувалися. Займаємося в спортивній школі щодня, окрім неділі, по три, чотири, п’ять годин на день…

– Чи вистачає часу на якісь інші захоплення?

– Насправді не дуже. Зранку – школа, точніше зараз уже університет, потім тренування, потім приходжу додому, роблю домашні завдання та відпочиваю. У вільний час цікавлюсь іншими видами спорту, полюбляю дивитися змагання. Надихаюсь виступами українських і закордонних гімнасток, беру якісь речі собі до уваги.

– Що, на ваш погляд, найважливіше в спорті, аби досягти в ньому успіху?

– У спорті головне – не здаватися. Завжди буває нелегко, тому важливо пройти ці непрості етапи. Тільки той, хто зможе подолати всі свої «не можу» та «не хочу», досягне успіху.

– А у вас були моменти, коли хотілося все кинути?

– Були. Коли щось не виходило, думала, що варто залишити цю справу, а потім згадувала, скільки вже було пройдено, і розуміла, що сенсу все кидати немає, потрібно йти тільки вперед.

Наступний чемпіонат України має відбутися найближчим часом, у жовтні. Софія разом зі своєю командою готуються в повну силу. Що ж, бажаємо їм перемоги й подальших успіхів у спорті!