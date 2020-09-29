Театральное послевкусие

Именно так должен жить город, который считается колыбелью украинского профессионального театра. Он должен быть костюмированным, поющим, танцующим, удивляющим, восхищающим, каким был в течение пяти фестивальных дней. «Вересневі самоцвіти» ярко засияли, ослепили, вдохновили и попрощались до следующей осени.

«Оргкомитет фестиваля изначально поставил перед собой очень высокую планку – мы хотели выполнить программу на 120 процентов. Подытоживая, могу с уверенность сказать, что мы справились на 105», – резюмировал главный режиссер 50-го фестиваля театрального искусства «Вересневі самоцвіти» Сергей Компаниец. И, по его словам, ребрендинг удался, и в таком виде театральный праздник должен продолжать жить в нашем городе – на земле корифеев украинского театра.

Кировоградский облсовет поддержал идею оргкомитета фестиваля наградить лучших участников (25 тысяч гривен). Зрители вряд ли смогли бы определиться с лучшими, ведь для них фаворитами были все. Но с этим справилась экспертная коллегия. По ее мнению, лауреатами юбилейного фестиваля стали следующие мастера сцены. Лучший режиссер – Иван Урывский (спектакль «Женитьба», Одесский украинский театр). Лучший актер – Алексей Гнатковский (на фото, спектакль «Гуцулка Ксеня», Ивано-Франковский национальный драмтеатр). Лучшая актриса – Инна Дорошенко (спектакль «Кохання панночки», театр имени Кропивницкого). Лучший актерский ансамбль – спектакль «Старики» (одесский «Театр на Чайной»).

Поздравляем! Занавес…