С возвращением, Мастер!

Этого события ждали долго. Планировали в мае, но помешал карантин. Ограничения в общении и массовых мероприятиях все еще сохраняются, но больше ждать было невозможно: этого хотело большое количество людей и, собственно, виновник – художник Владимир Остроухов.

Он безусловно талантливый. Это знают все, кто видел его картины. Это подтвердил его учитель Владимир Волохов. Хотя талант человека, и в том числе художника – это оценка субъективная. Вот и собрались такие «субъективисты» 1 октября, в День людей преклонного возраста, в Аджамке, в «Затышной оселе». Хотя нет, во дворе.

Это было настолько трогательно и в то же время торжественно, что хочется не описывать событие, не делать репортаж, а начать сначала. Когда-то Николай Цуканов предложил записать интервью с художником, которого он в буквальном смысле раскопал и выставку которого готовил в галерее «Елисаветград». Николай Николаевич не очень верил в то, что интервью удастся, поскольку художник – человек своеобразный, закрытый, говорит, используя «маты». Но у нас все получилось. Владимир Иванович раскрылся, был откровенным и вдохновленным предстоящей выставкой.

Потом была галерея, картины, друзья, цветы, на которые он реагировал «матами». Но так, шутя. Те, кто его знает, матерщину Остроухова воспринимают как выражение его эмоций. Цуканов и его галерея стали опекать Остроухова. Так случилось, что человек потерял всех близких. Абсолютно всех. Пережил инсульт, стал частично неподвижным, его любимая собака уже не могла быть выгуляна хозяином, поэтому просто была рядом… Каким-то чудом его дальний родственник узнал о «Затышной оселе» и поселил туда художника.

Мы и до того часто общались с Лерой (Валерия Кривошапка – хозяйка Дома для родителей). Вдруг она присылает фото нового постояльца. Да это же Остроухов! Потрясающий художник! Звонок Цуканову. Он – Шаповалову. И – понеслось! Анатолий Гаврилович Шаповалов, художник, эпитетов и званий которому не перечислить, он просто наш, друг юности Остроухова. Приехал тут же, поговорил, привез все, что надо. А «Оселя» – это не дом престарелых, как многие думают. Гаврилович, кроме витаминов с собственного огорода и сада, привез другу холсты, кисти и краски.

Владимир Иванович робко, постепенно, но стал писать. Ему выделили отдельную комнату, которая стала его мастерской. Шаповалов дал материал для рисования и стимул. Он так вдохновил друга, что тот раскрылся. Сначала его полотна были хмурыми, темными, угрюмыми, депрессивными. А потом, постепенно, видя заботу и внимание, стал использовать яркие краски. Валерия говорила, что он каждый день благодарит судьбу за то, что оказался в «Затышной оселе». Видимо, сюда приводит судьба. Причем приводит тех, кто нуждается в заботе, уходе, душевном покое.

«Это самая трогательная выставка за последние 15 лет, в которой я участвовал», – сказал Николай Цуканов, которому доверили вести церемонию открытия выставки. Потом он говорил, что комок в горле… Комок был у всех. Говоря об Остроухове, говорили о приюте. Вспоминали, как тяжело было начинать, и радовались тому, что получилось.

Присутствие областного музея искусств – это показатель уровня выставки. Татьяна Ткаченко-Суханова и Валентина Ноженко – вы отвечаете своему призванию. Вы не могли не быть в тот день в Аджамке! Оказывается, в нашем музее уже есть несколько работ Владимира Остроухова. Очередную им подарил Цуканов, купивший картину тут же, на выставке. Это потрясающие «Подсолнухи», которые Цуканов охарактеризовал довольно скромно: «Аджамский Ван Гог»…

Было много хороших слов, подарков, цветов. Была погода, которая не подвела. Как они ее заказали? Были девчонки, которые учатся быть художниками. Их привезла их преподаватель Ирина Зантария. Она вначале подошла к Остроухову и сказала: «Ты все хулиганишь!» Дружат много лет. И лучшей поддержки от друга не бывает.

Андрей Хворост, возглавляющий областной совет художников, не только оценил творчество Мастера, но и подарил ему холсты. Если бы мы знали, как Остроухов реагирует на холсты, мы бы только с ними и ехали!

Тут же состоялась продажа картин. Условие такое: половина вырученных за картину денег – Владимиру Ивановичу, половина – «Оселе». Уже что-то купили. Я тоже. У меня с этой картиной и с Остроуховым отдельная история. Как-то, будучи там, зашла в мастерскую Владимира Ивановича. А он только-только начал в свои полотна добавлять ярких красок. И одно полотно меня «взяло». Говорю Лере: «Это я куплю, когда он закончит». Проходит время, Лера мне пишет: «Он в твою картину петуха дорисовал!» Я ее узнала, поднесла к Владимиру Ивановичу и спросила, как это называется. Он сказал; «Утро в “Оселе”»… А девочки, которые там работают, объяснили, что он просыпается с сельскими петухами…

Знаете, на что «Оселя» потратит вырученные деньги? Валерия купит холсты, кисти и краски. С Владимира Ивановича взяли обещание устроить следующую выставку. Картины еще есть в продаже. Начальная цена – 1 тысяча гривен. Переведите это в пиво-конфеты-сигареты…