50 процентов + 1

Местные выборы обещали несколько интриг. Самая главная – кто станет градоначальниками Кропивницкого и Александрии. Во-первых, потому что это самые крупные города области. Во-вторых, потому что основными претендентами на мэрские кресла были известные личности. В-третьих, потому что от выбора избирателей зависело, будет населенный пункт развиваться или остановится в развитии, а то и сделает шаг назад. Итак, интрига раскрыта. И в областном центре, и в Александрии победители набрали больше 50-ти процентов голосов.

Оба, и Андрей Райкович, и Сергей Кузьменко, вели честную кампанию. Их штабы не скатывались до черного пиара, чего не скажешь об их оппонентах: «чернуха» была изощренной, тщательно и загодя подготовленной, ею просто атаковали кандидатов и их электорат.

Райкович шел на второй срок, Кузьменко на должность городского головы баллотировался впервые. Оба – эффективные руководители, доказавшие свою способность решать важные для громады вопросы, реализовывать масштабные проекты. Им есть что предъявить в доказательство своего неравнодушия, активной гражданской позиции, умения мобилизовать окружающих и объединять людей разных политических взглядов. На их счету инфраструктурные объекты, которые стали визитными карточками городов, которые останутся следующим поколениям.

Спасибо, Андрей Павлович и Сергей Анатольевич, за достойную избирательную кампанию. И спасибо за то, что избавили нас от второго тура выборов. В условиях пандемии это просто жизненно важно. Удачи вам!

Дорогі олександрійці!

Дякую тим, хто прийшов дільниці та зробив свій вибір, зробив його на користь змін! Кожен голос для мене важливий! Дякую за вашу підтримку й віру в мене! Я так само вірю у вас! Ваші привітання, посмішки й хороші слова додають сил та натхнення на подальшу роботу.

Радий був привітанню й від Степана Цапюка! Дякую йому за багаторічну службу на благо нашого міста. Поважаю тих, хто віддав свій голос за Степана Кириловича. Я вважаю, що так мають закінчуватися виборчі кампанії – миром і порозуміннями!

Час не стоїть на місці, тому давайте не зупинятися. Рухаємося далі – переходимо на новий рівень!

З повагою, Сергій Кузьменко.

Дорогі мої земляки!

Місцеві вибори завершено. І якими б не були остаточні цифри, є результат, вже є перемога. Наша із вами спільна перемога!

Дякую всім, хто підтримав мене та «Пропозицію».

Щира подяка всім, хто працює у виборчих комісіях, працівникам поліції – за спокій і порядок на дільницях!

Друзі!

На нас чекає складна й велика робота – БУДУВАТИ НАШЕ СЛАВНЕ МІСТО ДАЛІ.

І ми це зробимо. Разом!

З повагою, Андрій Райкович, міський голова м.Кропивницького.