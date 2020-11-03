Эхо – и то отвечает

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. По крайней мере, просто поинтересоваться, в чем помощь нужна. Наша семья всегда реагирует и помогает, чем может. И на письма, обращения я всегда отвечаю…

Но скажу честно, что многие проходят мимо, включают (заменю слово «дурака») непонимание, делают вид, что не расслышали, не дочитали, не заметили. Я провел небольшой эксперимент: отправил 50-ти «фейсбучным» друзьям текст письма (привожу ниже). В нем конкретное обращение и конкретные предложения. Поняли всего 6 человек – поинтересовались, предложили варианты. «Лайкнули» 17. В ответ спрашиваю: «Вы читали?» Снова – «лайк». Больше никто не отреагировал.

Что это? Непонимание? Пренебрежение? Возьмите просто напишите: «Цуканов, да пошел ты со своими проектами, конкурсами, детьми!» Это было бы понятней. Но это не крик души, это констатация результатов эксперимента.

Нам помогают, и я пишу об этих людях. Мир не без добрых и неравнодушных людей. Я убедился в правоте этих простых и обнадеживающих слов. А теперь – текст разосланного письма.

«Приглашаю вас стать одним из тех, кто поддерживает наш Всеукраинский конкурс детского рисунка “Щаслива дитина – квітуча Україна”. Ему уже 6 лет. В прошлом году в нем приняли участие 3600 детей из всей Украины. Мы провели выставки в 16 странах мира. В 2020 году – в Кувейте и Франции. Отличие нашего конкурса от других в том, что каждый ребенок получает диплом участника и календарь, а призами награждают меценаты. В прошлом году 496 детей получили призы. Популяризируя детское творчество, мы стараемся сделать мир лучше, ведь дети – наше будущее.

Вариантов вашего участия несколько, и они под силу каждому:

Приобрести несколько календарей (на фото) . Стоимость одного 15 гривен. При этом деньги направляете на счет фонда “Щаслива дитина – квітуча Україна”. Передать для награждения приобретенный вами приз (он не обязательно должен быть дорогим – краски, карандаши, альбомы, материалы для творчества, книги. Или что-то на ваше усмотрение. Если вы творческий человек – художник или мастер прикладного искусства, можете передать в качестве приза свою работу, как это сделали художники и мастера из Одессы, Киева, Харькова, Кропивницкого. Перечислить любую доступную для вас сумму на счет Благотворительного фонда “Щаслива дитина – квітуча Україна”. Карточный счет фонда: 4246 0010 0053 0851 с обязательным указанием в графе “назначение платежа” “Благотворительный взнос”.

С уважением организатор конкурса, член Национального союза художников Украины Николай Цуканов (телефон 0502072700)».