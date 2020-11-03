Экспертиза позорная

К сожалению, у Кропивницкого и Кировоградской области есть сразу несколько негативных маркеров, по которым нас знают в других краях. «Сотый округ», «вотчина Лозинского». Похоже, к ним может прибавиться еще один – «экспертиза по-кропивницки».

16 июля 2019 года в Кропивницком полиция остановила «Жигули», которыми управлял 51-летний пенсионер милиции Александр Собченко. Патрульные заподозрили, что мужчина подшофе. К тому же у него не было прав, забыл дома. Он позвонил сыновьям, чтобы привезли документ. Далее все происходило на их глазах. Досталось и водителю, и его сыновьям. По заключению следствия, один из полицейских повалил водителя на землю и сдавил ему шею. Помните, в мае этого года полицейский в США похожим образом придавил к земле афроамериканца Джорджа Флойда, и после вся Америка запылала? У нас никто магазинов не жег, конечно, но резонанс дело получило. Кроме удушения, полицейские применили дубинки, перечный газ и надели наручники на сыновей погибшего.

«Он обхватил его шею своей рукой и склонил к асфальту, положил на асфальт и таким образом, как считают эксперты, могла произойти травма шеи, которая в свою очередь привела к остановке сердца», – говорил в прошлом году следователь территориального управления Государственного бюро расследований Николаева (Кропивницкий в их подчинении) Александр Алесин.

Назначили экспертизу, в Кировоградском областном бюро судебно-медицинских экспертиз. Результаты этой экспертизы родные погибшего ждали более полугода. А потом наши местные кропивницкие судмедэксперты дали заключение, что смерть мужчины с избиением не связана. Мол, произошло внезапное обострение хронических болезней. «Острая коронарная недостаточность на фоне атеросклеротического кардиосклероза, алкогольного опьянения, психоэмоциональной нагрузки и острого панкреатита». Вы можете себе представить, чтобы человек с острым панкреатитом сел за руль и разъезжал по городу?

Чем руководствовались эксперты? Правдой, этикой или кто-то их сильно попросил или мотивировал? Так или иначе, доверие к нашей местной экспертизе подорвано. (Речь не идет о Кропивницком отделении Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Но они не занимаются людьми, они по техническим экспертизам – от ДТП до лифтов.)

Родственники не поверили и обратились в суд, который и дал разрешение на повторное вскрытие – уже в Харькове. По заключению тамошних специалистов, это было убийство.

«Ждали мы результатов очень долго. Действительно, полиция убила моего отца», – говорит сын погибшего Богдан Собченко.

На всякий случай была проведена еще одна экспертиза, теперь у же в Киеве. Она подтвердила результаты харьковского исследования. Собченко умер не из-за приступов болезни, а из-за внешнего человеческого воздействия. «Задушили», – говорит адвокат семьи погибшего Юрий Усатенко.

Дело передано в суд, сообщили в областной прокуратуре. Не раз публично было озвучено, что подозреваемый – инспектор патрульной полиции Артем Бондаренко.

Обвинение предъявлено по ч. 3 статьи 365 Уголовного кодекса – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если действия повлекли тяжкие последствия. Санкция предусматривает максимальное наказание в 10 лет тюрьмы. Сроки давности для такого преступления, относящегося к категории тяжких, – также 10 лет.

Родственники считают, что должны быть преданы суду и другие патрульные полицейские, которые присутствовали на месте в ту ночь.

А бюро судебно-медицинских экспертиз как бы сама судьба наказала. Их помещение в сентябре сгорело.