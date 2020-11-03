Они погибли за Родину

В аккурат накануне 76-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в Кировоградской области были обнаружены останки экипажа советского штурмовика ИЛ-2, по которым удалось установить имена погибших в ноябре 1943 года летчиков. Об этом сообщила участник поисковой группы «Поиск – Днепр» из Кривого Рога Виктория Симкина, с которой мы связались по телефону, правда, точное место находки не назвала, опасаясь интереса «черных поисковиков».

В своем сообщении на «Фейсбуке» она написала, что на месте были обнаружены части одного из трех самолетов, сбитых во время выполнения боевого задания. Благодаря наличию крупных фрагментов и заводских номеров на них удалось идентифицировать не только сам самолет, но и членов его экипажа. Оказалось, что боевая машина была выпущена с завода в начале того же месяца. Ее экипаж состоял из лейтенанта Владимира Потехина, 1919 года рождения, кадрового военного, жителя города Пензы, и стрелка, старшего сержанта Николая Виноградова, 1917 года рождения. К моменту гибели они были награждены двумя боевыми орденами каждый. До этого момента Потехин значился в списке пропавших без вести. Нашли и воспоминания командира эскадрильи 800-го штурмового авиационного полка, в которых говорится о гибели экипажа.

По словам автора, советские штурмовики были подбиты из наземных средств противовоздушной обороны гитлеровцев при выполнении боевого задания по бомбардировке немецких

войск, и якобы последними словами лейтенанта Потехина стали: «Самолет подбит, идем на таран, прощайте!» Опять же, по воспоминаниям, летчики «не дотянули» до своих всего километр. Наверное, все обстоятельства гибели и место захоронения поисковики смогут установить позже, но уже известно, что несколько лет назад родные уже искали могилу своих погибших отцов и дедов, и им уже сообщили о находке. Получается, что родные что-то знали, возможно, из российских военных архивов, но точное место захоронения погибших летчиков неизвестно до сих пор.

Долгое время не было известно и место падения самолета лейтенанта Потехина, как и двух других из этого же, 800-го штурмового полка. Поисковики рассказывают, что оно было обнаружено случайно, два года назад, об этом им сообщил фермер, но до этого какой-то местный якобы успел вывезти 5 автоприцепов алюминия, снятого с самолета! Но и поисковикам достались крупные фрагменты, по которым и была идентифицирована машина. Участники раскопок отмечают, что площадь разлета частей самолета была достаточно большой, но остается загадкой, как самолет столько лет был, что называется, «неопознаным летающим объектом».

Это кажется невероятным, ведь, судя по всему, боевая машина находилась не в посадке, а в поле, которое обрабатывалось не один десяток лет, и никто ничего не замечал? Но оказывается, что такое может быть, и не где-то, а в Долинском районе Кировоградской области, где эта же поисковая группа отыскала фрагменты еще одного самолета, и тоже ИЛ-2, но сбитого немцами в декабре 1943 года. А еще раньше они же «подняли» такой же самолет возле города Синельниково Днепропетровской области. Об этом в нынешнем году писала «УЦ» в номере за 25 июля в статье «Не стыдно перед потомками».

История самолета из Долинской поражает своей дикостью. Оказалось, что о нем все знали с момента гибели, и это огромный минус в карму советским властям и системе, которая, с одной стороны, всячески использовала тему военного героизма в идеологических целях, а с другой – практически ничего не делала для обнаружения и захоронения погибших советских воинов. В частности, этот ИЛ-2 лежал на поверхности, и его многие годы разбирали местные жители. Но и это еще не все, потому что в 50-х годах здесь работали военные. Говорят, что собирали потерявшийся боекомплект в рамках общегосударственной программы, но почему при этом не извлекли весь самолет, где могли быть останки летчиков, – остается загадкой. Скажем больше, те военные наверняка видели и останки летчиков, но оставили их на месте. Возможно, дело в отсутствии элементарного уважения к таким трагедиям? Поисковик из Кропивницкого рассказывал мне случай, когда генерал в отставке, участник областного ветеранского движения, просто отмахнулся от предложения организовать раскопки, мол, зачем их тревожить, в смысле, погибших, пускай себе так и лежат…

Так они и лежат по посадкам и балкам, как в Петровском районе, где кости павших разбросаны практически на поверхности, под опавшими листьями, вперемежку с фрагментами боевой техники и вооружения. Повторяю, человеческие кости лежат просто на поверхности, и об этом хорошо знают местные жители и даже представители власти. На мой вопрос о незахороненных останках председатель районной государственной администрации лет 10 назад простодушно ответил: «Я знаю, ми ще хлопцями частенько їх знаходили». И в случае с самолетом из Долинской поисковики обнаружили останки советских летчиков спустя 73 года после их гибели. Кто это был, Григорий Флоренко или Иван Качанов, установить уже не удастся, но ведь их кости и раньше видели местные жители, видели военные, но никто даже пальцем не пошевелил, чтобы похоронить по-людски.

Кажется, что отношение к непохороненным павшим советским солдатам стало меняться в лучшую сторону только в последние десятилетия, хотя по-прежнему политики продолжают паразитировать на теме войны, а не заниматься делом. Тем не менее, Украине, притом в тесной связке с военными архивами РФ, необходимо разработать программу тотального поиска и захоронения останков воинов Второй мировой. Нужна именно государственная программа, без которой усилия поисковиков будут единичными.

Программа позволит исследовать все известные захоронения, такие, как могилы воинов армии генерала Михаила Кирпоноса возле стены бывшего кирпичного завода в Александрии. Там до сих пор в частном огороде видны следы трех ям, в которых немцы засыпали умерших и расстрелянных бойцов, попавших в окружение на территории Полтавской области в районе Лохвицы. Именно эти солдаты 2 месяца обороняли Киев, чем сорвали гитлеровский блиц-криг и триумфальное наступление танков Гудериана на Москву. Немцам пришлось снимать их с московского направления из-под Смоленска и перебрасывать в Украину. Армия Кирпоноса была окружена, в плен попало несколько сот тысяч бойцов Красной Армии, часть из них и погибла в Александрии, где на территории кирпичного завода по улице Советской находился транзитный лагерь военнопленных, но имен героев, которые лежат возле стены на берегу Ингульца, так никто и не знает.

Зато в лучших традициях советских времен во время президентства Ющенко рядом открыли гранитный мемориал в память погибших, что уже хорошо, но ведь могилы так и остались неисследованными, и потому все, кто там лежит, так и остаются в статусе «пропавших без вести». Я спросил Викторию Симкину, может, не стоит их тревожить, на что она ответила, что задачей поисковиков является как раз установление имен погибших и возвращение их из небытия. И они делают это, ищут неизвестные захоронения, а здесь все давно всем известно, но ничего не сделано.

Проведение раскопок – достаточно забюрократизированное дело, но во всем нужны политическая воля и желание. Возможно, с проведением административно-территориальной реформы и сменой власти на местах мы подойдем и к решению этой задачи?