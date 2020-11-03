Планета в короне. Кировоградщина

Кировоградская область уже в оранжевой зоне, дальше только красная. Мы решили выяснить, как обстоит ситуация с распространением коронавирусной эпидемии за пределами областного центра.

Татьяна Кадченко, главная сестра Центра первичной медико-санитарной помощи Александрии:

– Як ви знаєте, ми в помаранчевій зоні, але всі хворі з пневмонією в нас під контролем, ми беремо мазки, відвозимо в обласний центр, там проводять аналіз. Хворих ми лікуємо в стаціонарі, якщо в них зменшена сатурація, тобто таких хворих ми кладемо в стаціонар. Якщо сатурація в нормі, вони лікуються вдома. Ситуація в нас контрольована.

У нас вистачає засобів індивідуального захисту, лікарі всі працюють у комбінезонах, у щитках, масках, ми щомісяця закуповуємо ЗІСи, у нас є дезинфекційні засоби, ми закупили лампи, повісили в коридорах рециркулятори для знищення бактерій, кожні три години їх вмикають. Динаміка по COVID-19 рівна, вона не залежить від кількості ГРЗ, може людина бути з температурою, ми зробили тест, і в неї COVID-19 немає. Ми беремо мазок і в холодових сумках відправляємо в Кропивницький.

Жительница Александрии, которая не назвалась:

– Люди стали боятися, бо випадки почастішали, багато хто боїться. Є й такі, хто не вірить, кажуть, що це масовий психоз, інші кажуть, що вірусу взагалі немає, тобто скільки людей, стільки й думок. Зараз дуже багато пневмоній, а COVID-19 – як супутня. Чи навпаки? Люди лікуються по-різному. Є ті, що в стаціонарі, а є багато на самоізоляції. Наприклад, у нас в школі у вчительки днями померла мама від COVID-19, то вона та її діти зараз на самоізоляції. А школа працює, проводимо протиепідемічні заходи, з 28 жовтня відновлено заняття. У нас постійно проводиться дезинфекція, усі заходи проводяться. А в місцях загального користування люди в нас у масках, але на вулиці – ні.

Виктор Бевзенко, пенсионер, Гайворонский район:

– Якось все завуальовано з боку держави. Ніхто не знає точних цифр, ніхто не вірить статистиці. Тому, мабуть, не всі в нас дотримуються рекомендацій МОЗ, лише поодинокі випадки, коли людина дотримується масочного режиму та дистанції. Більшість досить халатно відноситься до всіх застережень, не вбачаючи небезпеки в даному вірусі. Лікуються переважно народними засобами та займаються самолікуванням. Такі дії легко пояснити, адже лікування досить дороге, суми є недосяжними для більшості українців. Окрім того, на жаль, у людей присутня недовіра до якості нашої медицини, тому кожен хвилюєься про те, аби йому стовідсотково допомогли, однак гарантій ніяких немає.

Галина Шевченко, журналист, Александровский район:

– З початку пандемії на території Олександрівського району на коронавірус захворіли 35 осіб. Таку інформацію надав головний лікар КНП «Олександрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександр Зубаха. З його слів, у весняний період було лише вісім хворих. Решта захворіли вже в осінній період. Вік хворих від 18 до 74 років, з них переважна більшість – пенсіонери. Усі хворі в основному мають легку форму, тому перебувають на самоізоляції та лікуються вдома. Але…

У порівнянні з минулим роком зросла кількість хворих на пневмонію. Так, торік за вересень і жовтень захворіло лише тринадцять жителів району. Цьогоріч за такий же період за допомогою в лікарню вже звернулося 65 осіб. Такі цифри навів т.в.о. медичного директора КНП «Олександрівська центральна районна лікарня» Микола Куценко. А за словами лікаря-інфекціоніста Тетяни Діденко, інфекційне відділення на 29 жовтня заповнене на 100 відсотків.

«Якби були вільні місця, то пацієнти знайшлися б. Через відсутність ліжко-місць деякі хворі з запаленням легень проходять лікування амбулаторно. Але ті, хто в стаціонарі, мають тяжку форму. Крім цього, на 29 жовтня в окремому боксі відділення перебуває жінка, у якої підозра на коронавірус», – зазначила Тетяна Діденко.

В Олександрівці більшість жителів дотримується протиепідемічних заходів – у громадських місцях перебувають у масках. Та є й такі, які грубо нехтують правилами безпеки.

Елена Белинская, Новомиргородский район:

– У нас офіційно мало хворих на COVID-19. У вересні офіційних випадків три, у жовтні офіційно 6. Кілька людей з цієї статистики наших, але вони захворіли й лікувалися не в нас. Наприклад, чоловік перебував в обласній лікарні з травматичним діагнозом, там же заразився й помер від коронавірусу. Це офіційна версія. Навесні були конфлікти з тими, у кого виявляли ковід, навіть поліцію залучали в деяких селах, щоб розрулити ситуацію, і зараз люди, що хворіли офіційно, кажуть, що не хворіли, діагноз був помилковим. І це ще більше людей стверджує в думці, що ковіду не існує…

Маски в магазинах носять, там охоронці контролюють це. А в місті – ні. В офіційних органах влади – зі скрипом. Якщо я в масці, то з мене сміються. Мені навіть знайома, яка працює в лікарні, казала: «Зніми маску й не ганьбися!»

Новомиргород і села – розосереджені, багато приватного сектору, люди не контактують близько. Цікаво, що коли робили перевірку членів виборчої комісії на ковід, то перевірили 3 комісії – у двох виявили людей з коронавірусом. Тобто багато носіїв безсимптомних. І люди, які в коронавірус не вірять, впевнені на цій підставі, що то щось типу грипу. Але вже є люди, в яких на коронавірус хворіли знайомі чи знайомі знайомих. Ці в «корону» вірять.

Валерий Снижко, действующий городской голова Бобринца:

– 10 захворіло, 1 помер! Ті служби, які повинні контролювати дотримання санітарних правил, самоусунулися, не перевіряють магазини, заклади громадського харчування, а про ринок вже мовчу – там повний хаос!

Алексей Мулява, общественный деятель, Устиновка:

– У нас носят маски. Даже строго с этим. Пришел в магазинчик рядом с хатой, так сразу продавщица: «Алексей, где маска?» Прикидываюсь дурачком: «Нема 7 гривен лишних». – «На тебе бесплатно».

Ну и, конечно, наш Игорь Пеньков, голова поселкового совета, у нас же все друг друга знают, поселок маленький, так он каждого встречного, если видит без маски, останавливает, если что – и домой отправляет за маской. А его все слушаются, уважают.

А так моя дочка сказала: «Это дело никого не обойдет». Моя невестка, они живут в Буче Лесной возле Киева, заболела, теперь все на самоизоляции…

Известный долинчанин, просит не называть его имя:

– Мрак. Був у трьох лікарнях інкогніто, враження такі, що масштаби більші, чим є в переданих офіційних даних. Потім головні лікарі, одна з них у Кропивницькому, відходить від хвороби, дізнались про те, що я шарю по відділеннях, повиходили на роботу. Чи на самоізоляції вони, чи що. Підсумок походу – у більшості лікарі тестують самі себе, коло контактних ніхто не досліджує, хворих дітей більше, чим відображається офіційно.

Сергей Дьячук, главный врач КП «ЦПМСП», Александрия:

– Осінь – пора загострень вірусних хвороб, але ситуація з захворюваністю на гостру респіраторну вірусну інфекцію, без COVID-19, характеризується зниженням кількості хворих десь з 1395 за останній тиждень вересня до 588 з 16 по 22 жовтня. В Олександрії люди ставляться до COVID-19 по-різному, але якщо врахувати, що на COVID-19 хворіє багато лікарів, то ситуація напружена. У мене лікар тільки вийшла на роботу й через 2 дні лягла з COVID-19. Десь 25-30 працівників, тобто лікарів, медсестер, водіїв, статистиків нашого центру в Олександрії хворіють. Зрозуміло, одні виписуються, інші хворіють, але кількість тримається на такому рівні.

Це проблема, бо лікарі хворіють, а з ними підписані декларації. Ми вимушені посилати інших лікарів, але ж це додаткове навантаження. Будь-яке підприємство, а ми зараз стали підприємством, повинне налагодити взаємозамінність лікарів, якщо сімейний лікар захворів, поїхав на курси чи пішов у відпустку, це життя, то ми призначаємо на цей час інших лікарів. Проблем у цьому немає.

На жаль, за роботу в умовах пандемії доплачують лише тим, хто працює в стаціонарі, а наші лікарі, які теж мають контакти з хворими, нічого за це не отримують, в сенсі доплат. Це регулює наказ міністерства охорони здоров’я. Згідно наказу, у нас є виїзні бригади, які виїздять і вдома беруть мазки. Їдуть у захисних костюмах, як годиться, вони отримують доплати, усе добре, але є точно така ж бригада, лікар і медсестра, які сидять на першому поверсі, де також беруть ці мазки, та їм уже не платять.

Люди, звісно, не відмовляються працювати, але така несправедливість існує. Позаминулої п’ятниці була нарада в Кропивницькому, піднімали це питання, адже логіки немає, чому людина, яка їде на виклик робити мазок, отримує доплату, а та, яка бере цей мазок на робочому місці, – ні? Це абсолютно незрозуміло й нелогічно.

Не скажу, що люди дуже дотримуються карантину, по місту 90% ходять без масок і правильно роблять, тому що іноді дивишся, як водій в машині сидить один і в масці. Який сенс? А от у магазинах, аптеках тощо всіх змушують одягати маски, без них не пускають, навіть контролюють кількість відвідувачів, але сказати, що в Олександрії якась паніка, я не можу.

Елена Никитина, Ефим Мармер, Сергей Полулях, Геннадий Рыбченков, «УЦ».