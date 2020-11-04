Криза для українців: як діяти правильно

Тривалі суперечки про коронавірус змінили світогляд і звичний життєвий ритм людей. Зараз існує два табори. Одні думають, що всього кілька місяців, і пандемія закінчиться повністю. Інші ж впевнені, що до колишнього свого вигляду світ вже ніколи не повернеться.

Особливо сильно поширення коронавирусу позначилося на економіці. Тепер потрібно багато часу, щоб налагодити і відновити її. Відповідно, українцям знадобиться терпіння і додаткові фінанси. Мова в статті піде про те, як поводитися в кризові часи і гідно подолати труднощі. Вона буде корисною, навіть якщо ви вже вмієте планувати бюджет, та маєте гроші, відкладені на «чорний день».

Також поради будуть корисні для тих, хто не встиг забезпечити собі «фінансову подушку» на період кризи. На даний момент розраховувати слід тільки на свої сили і навички адаптації до складних життєвих ситуацій. Наші рекомендації допоможуть зменшити ризики і втрати в цей нелегкий час.

Швидка допомога з фінансами

На сьогоднішній день пандемія погано впливає на матеріальне становище всіх людей – вас, ваших родичів, друзів, колег, знайомих. Тобто, взяти в борг гроші навряд чи вийде. Всі, хто розуміє майбутні наслідки карантину, вже включають режим економії.

Звичайно, ви завжди можете звернутися по гроші у мікрофінансові організації, такі як microcash. Тут не знадобиться довідок про доходи або офіційного підтвердження зарплати. Також немає необхідності відвідувати офіси особисто, шукати поручителів. Оформлення кредиту буде максимальне комфортним, оперативним і простим.

Але варто пам’ятати, що кредит не є замінником постійного доходу. Запозичені кошти можуть допомогти вам протриматися якийсь невеликий час, але на них неможливо жити постійно. Тому, коли звертаєтеся за позикою, спершу прорахуйте всі ваші витрати та надходження і переконайтеся, що зможете повернути позичене і не зіпсувати вашу кредитну історію.

Ревізія продуктів

У багатьох українців розвинений культ їжі. Звичайно, їсти менше не потрібно. Але досить багато продуктів харчування відправляється у відходи з тієї причини, що спожити їх в їжу в своєму життєвому ритмі ми просто не встигаємо. Таким чином, на звалищі виявляється деяка частина бюджету.

Перед поповненням продуктового кошика в магазині найкраще перевірити свій холодильник на запаси їжі. Це дозволить зменшити обсяг зайвої їжі і заощадити фінанси. Є цікава методика, якою користуються ресторатори. Можна купувати більше видів продуктів, але зменшити обсяги і порції. Це допоможе їм не встигнути зіпсуватися до приготування страв.

Додатковий заробіток

Велика частина українців залежить від свого місця роботи. І якщо в період пандемії щось станеться з фірмою, то щомісячний дохід стане нульовим. У багатьох ситуаціях наявні професії не будуть користуватися попитом в період коронавируса. Та й знайти аналогічне місце роботи в кризу важче. Тому одразу необхідно шукати запасний варіант. Не обов’язково повністю міняти діяльність. Досить хоча б знайти джерело додаткового доходу. Наприклад, можна монетизувати своє хобі, отримати нову професію, яка дозволить працювати віддалено, зареєструватися на сайтах фрілансу.

Ще один вид заробітку

Коли у людини все добре, вона спокійна і розслаблена. В цей час люди рідко дивляться на ціни, і купують більше товарів. Але ось в кризу все змінюється – необхідно економити по максимуму. Ті речі, якими ви не користуєтесь вже досить давно, можна розпродати. На даний момент є чимало сервісів для цього.

Позбавтеся від боргів

При наявності відкритих кредитів можна спробувати їх дострокове погашення. Якщо немає можливості внести оплату, зверніть увагу на пролонгацію. Для захисту бюджету від пені, штрафів, великих відсотків зараз активно використовується пролонгування кредиту. Тобто, позичальник просто подовжує період кредитування на існуючих умовах, прописаних у договорі. В результаті вдається заощадити час і гроші.

Не впадайте у відчай, адже криза – це всього лише тимчасове явище. Ось ще одна важлива і корисна порада: контролюйте емоції і тримайте себе в руках. Це дозволить стійко подолати складні ситуації і повернутися до звичайного життя.