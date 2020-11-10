«Архитектура замечательная, градостроительство – ноль!»

В доме с колоннами Кропивницкого во­зобновились заседания архитектурно-градостроительного совета. Честно, не хочется рыться в архивах, но когда-то это «заседалово» ушло в небытие, а потом возобновилось. И теперь некоторые члены совета благодарили мэра города Андрея Райковича за то, что снова «всякие-разные» архитектурные идеи обсуждаются профессионалами – в основном архитекторами. Кто, как не они, должны «зуб давать» за каждое архитектурно-градостроительное решение в городе, а особенно в его исторической части…

В этот раз «на кону» было два проекта. Представляли пока что эскизные проекты. Первый – «Новое строительство административно-торгового здания по улице Виктора Чмиленко, 82». Второй – эскизный проект «Реконструкция со строительством зданий и сооружений торгового комплекса с рестораном под многофункциональный комплекс по ул. Большой Перспективной, 50». Вот сразу, прочитав, вы поняли, о чем речь? Нет? Мы тоже, поэтому и присутствовали на заседании.

Первый, на Чмиленко, даже видя представленный архитектором Мездриным, с видео-презентацией, эскизный проект, нельзя было понять, где это и что это. Но потом прояснилось: условно во дворе гостиницы «Украина», где сейчас суд, где такая же условная парковка, можно видеть глухую кирпичную стену. Что-то там построено высотой в три этажа. Владелец земельного участка начал строительство, а потом почему-то решил, что ему мало трех этажей, и затребовал разрешения на четвертый…

К профессионалу Мездрину никаких вопросов. Есть заказ – вот вам проект. На то и архитектор. Но у членов совета возникли вопросы по поводу несоответствия представленного проекта тому, что уже сооружено. У Мездрина – балконы, окна, кованые ограждения… Но уже выгнаны глухие стены. Представитель застройщика что-то говорил о «муляжных» окнах и убеждал, что фасад здания будет соответствовать архитектуре центра города…

«Там, где расположены памятники архитектуры, нельзя строить здания выше них, – заметил Юрий Пенязь, архитектор, член правления КОСАУ. – Наш город ценится тем, что сохранил историческую архитектуру в центральной части. И всем известно, что, когда высота здания не превышает ширину улицы, – это создает уют города, который все видят и отмечают».

Пенязь предложил рассмотреть вариант замены четвертого этажа на террасу. Чуть сдвинуть строение наверху с фасада, чтоб кирпичное строение не висело над головой у прохожих, и потом можно говорить по-своему, по-архитекторски. На том и порешили.

Второй вопрос – очень спорный. Ошибочно анонсировали его как проект реконструкции гостиницы «Киев». Но все оказалось намного серьезнее и спорнее. Те, кто постарше, вспомните: была гостиница «Киев», а на «порожке» был одноименный ресторан. Ох, когда-то напишем воспоминания об этом заведении и нашей к нему причастности… Но сегодня там планируется построить торгово-развлекательный центр. Вроде бы логично, но!

Оказалось, что в 2008 году целостный комплекс гостиницы «Киев» депутаты еще того горсовета разделили, и землю под «типа рестораном» отдали некоему гражданину. Он в течение нескольких лет ею владеет, обустраивает «ларечки», что-то с них имеет. И вдруг он решил на этом «пятачке» соорудить торгово-развлекательный центр…

Журналист – не архитектор, но горожанин, гражданин. То, что было представлено, вызвало, мягко говоря, недоумение… И журналист – не член архитектурно-градостроительного совета, не может высказаться. А жаль… Честно, утешили комментарии профессиональных архитекторов. Как говорится, в двух словах. Планируется масштабная торгово-развлекательная точка в четыре этажа. Народ пойдет. А где парковка? Как организовать трафик пешеходов, где и сегодня сложно пройти? И неоспоримый аргумент: представленный проект предполагает стопроцентную застройку, а по нормам – 60-70 процентов.

Звучали предложения рассмотреть первый этаж в качестве паркинга, а выше – запланированное. Но самое главное то, что в этом проекте нет гостиницы «Киев», которая ждет инвестора. А в принципе, еще одно «одоробало» в самом центре города – это вред красивому населенному пункту с красивой историей. Решили отклонить проект до разработки детального плана территории.

Известный архитектор, в прошлом курирующий архитектуру Кировоградской области, Владимир Рак с материалами, рассматриваемыми советом, ознакомился заблаговременно. На заседании совета он присутствовал в режиме видеосвязи. К его советам и пожеланиям прислушивались. И это он сказал: «Фасады красивые. Молодцы, умеете. А с градостроительной точки зрения – недоработки».