Как страшно жить…

Каждый из нас либо водитель, либо пешеход. Несмотря на то, что обе категории много лет призывают быть взаимно вежливыми, внимательными, они нетерпимо относятся друг к другу. Не терпеть и ругать – это одно, но убивать…

Иначе, как убийством, не назовешь дорожно-транспортное происшествие, в результате которого гибнут люди. В течение трех дней – сообщения о трех ДТП, два из которых со смертельным исходом. В переулке Объездном областного центра ночью 7 ноября столкнулись легковой автомобиль Opel Vectra и микpоавтобус Mercedes Vito. Один человек погиб, четверо получили травмы.

В Бережинке Крoпивницкoгo района водитель автомобиля «Таврия» насмерть сбил одиннадцатилетнюю девочку. Это случилось днем, примерно в 16.20. Очевидцы рассказали, что девочка с подружками стояла на обочине. Мимо проезжал ЗАЗ с включенными аварийными огнями, который, несмотря на пребывание в пределах населенного пункта, набрал бешеную скорость. Неподалеку от детей он по непонятным причинам «вильнул».

Одна из подруг успела отскочить, другая – нет. То есть ребенок даже не переходил дорогу, не был на проезжей части! Водитель с места происшествия скрылся. Но полиция его местонахождение установила и задержала.

Во вторник на Большой Перспективной маршрутка выехала на тротуар. В салоне 113-го была одна пассажирка. Водителю стало плохо – подозревают инсульт. Видимо, практически в бессознательном состоянии он нажал педаль газа, и микроавтобус въехал на высокий бордюр, сбил сити-лайт и остановился. Чудом никто не погиб. А ведь это довольно людное место.

Третье ДТП – случайность, от которой, к сожалению, никто не застрахован. Два первых – преступления. Дисциплинированные водители все чаще высказывают сожаление о том, что нет ГАИ. Пусть «гаишников» крепко ругали, но порядка на дорогах, согласитесь, было больше. Вернее, он, порядок, был. Все-таки боялись штрафов. А еще раньше, если кто-то помнит, боялись «дырок» в талонах. Теперь же полный беспредел.

Практически каждый день слышим сообщения о пьяных за рулем. Что в башке у потенциального убийцы, «отважившегося», будучи нетрезвым, вести автомобиль? И не надо говорить о «пьяным море по колено». Основная масса водителей, взявшись за рюмку, все-таки забывает о руле. Но ведь есть уроды, подвергающие опасности жизни людей.

Существует мнение, что камеры, установленные на каждом перекрестке, могут исправить ситуацию. Ничего подобного! Ездят на красный, пересекают две сплошные, не сбавляют скорость в населенных пунктах… Может, перенять навыки у немцев? Всем же известно, что в Германии любой человек, заметивший нарушителя правил дорожного движения, немедленно сообщает об этом в полицию. А иначе как жить? Как выжить?