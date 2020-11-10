Новая реальность

Кировоградская область все ближе к так называемой «красной» зоне по СOVID-19, и именно это обстоятельство формирует повестку дня для города на ближайшее и, возможно, продолжительное время. В таком ключе провел традиционное аппаратное совещание мэр Кропивницкого Андрей Райкович.

Он сразу озадачил чиновников необходимостью активизировать разъяснительную работу среди населения: «Люди повинні усвідомити, що місто перебуває на межі “червоної” зони, тобто дуже серйозних викликів і наслідків». Кроме коронавируса, в городе стремительно выросла заболеваемость тяжелыми формами пневмоний. Ситуация осложняется дефицитом кадров в больницах из-за болезней сотрудников лечебных учреждений. Об этом говорили и на последнем министерском селекторном совещании – дело настолько серьезное, что возникла необходимость вспомнить о статусе военнообязанных для врачей и медсестер. Мэр подчеркнул, что это обстоятельство исключает возможность кадровой помощи из-за пределов области.

Нам приходится решать проблемы самостоятельно, в том числе и с резервными мощностями для лечения тяжелых пневмоний. Андрей Райкович распорядился подготовить для этих целей детскую больницу, известную как «Добруджа», и неврологическое отделение Центральной городской больницы.

Вместе с тем, введение зональных ограничений требует активизации проверок объектов торговли и рынков, особенно несанкционированных. В зону критики попадают вещевые «стихийники», которые работают на тротуарах в районе Крытого рынка, при этом абсолютно не беспокоясь о соблюдении мер безопасности. Требует безотлагательного решения и вопрос наведения санитарного порядка в районе Центрального рынка.

В связи с эпидемией возникла проблема с подготовкой водителей для 5-ти новых троллейбусов, поскольку Запорожский учебный комбинат закрылся на неопределенное время. В этой связи мэр обязал пересмотреть графики движения маршрутных такси и их соответствие договорным обязательствам относительно количества машин на маршрутах. К тому же центральные ведомства пока никак не отреагировали на предложение разрешить перевозку стоячих пассажиров в троллейбусах и автобусах, поэтому надо быть готовыми к жестким ограничениям.