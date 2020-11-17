Хотите фото в стиле ретро?

Постоялые дворы… Думаете, такие заведения ушли в далекое прошлое? А вот и нет! В нашем городе летом этого года открылся самый настоящий постоялый двор.

Весь интерьер заведения в точности отображает прошедшую эпоху и состоит из раритетных предметов конца ХІХ – начала ХХ века. Заведение построено под хостел, в нем есть кухня, гостиная, спальные места, туалет и душевая комната. Всё сделано в исключительно дореволюционном стиле: огромный буфет конца ХІХ века, изящный антикварный телефон на старинном столе и множество других деталей. Даже посуда в кухне тех времен!

Сейчас, в период карантина, пока нет посетителей, постоялый двор используется как локация для фотосессий в стиле ретро. К тому же здесь можно арендовать не только помещение и реквизит, но и наряды в стиле тех, которые носили дамы и кавалеры бывшего Елисаветграда.

Подробнее обо всем этом журналистке «УЦ» рассказал учредитель постоялого двора, историк и туристический агент Александр Знахаренко.

– Александр, как возникла идея создать подобное заведение?

– Идея возникла давно. Одним из аспектов моей профессиональной туристической деятельности является инспекция отелей по всему миру. Я посетил более тысячи отелей различных категорий в разных странах мира. Все они настолько похожи, что смешиваются воедино и особо не запоминаются. Остаются в памяти только бутик-отели, которые имеют конкретную тематическую и стилистическую нить.

Мой товарищ-инвестор согласился вложиться в пилотный проект хостела в историческом центре нашего города, чтобы подчеркнуть эпоху конца ХІХ – начала ХХ века, когда Елисаветград был развивающимся и успешным городом. Мы решили сделать его в таком стиле, чтобы туристы могли не только здесь переночевать, но и окунуться в атмосферу прошлого Елисаветграда, узнать о выдающихся людях, которые жили, учились и работали в нашем городе. А ведь это люди с мировым именем!

Из-за пандемии коронавируса сейчас не лучшие времена для путешествий, да и по санитарным меркам хостел – это всё-таки не отель, поэтому на данный момент мы решили использовать этот интерьер для фотосессий. Девушки, юноши и даже дети могут сделать здесь красивые фотографии в необычном стиле. Также мы открыты к различным предложениям. Думаем о том, чтобы проводить некие исторические или творческие вечера на базе этой локации и другие мероприятия.

– Тут каждая деталь интерьера просто пронизана духом того времени. Где и как вы их собирали?

– Я историк по образованию, и это – моя самая любимая эпоха. Поэтому на протяжении многих лет, когда мне где-то попадались какие-то интересные предметы того времени, я покупал и берег их. Например, у меня есть шкаф, который ждал в гараже своей участи целых 15 лет. Я хотел сделать дачу в таком стиле, но пока получился вот такой хостел. Собирали мы эти предметы интерьера по всей Украине. Этого царя самого красивого (показывает на огромный буфет – Авт.) мы нашли здесь и от него уже начали отталкиваться. Покупали вещи и на барахолках, и в Интернете, что-то находили на металлоломе, что-то у старьевщиков. Таким образом понемногу всё собрали и воссоздали интерьер того времени, чтобы люди могли получить максимально яркие впечатления и прочувствовать прекрасную атмосферу дореволюционного Елисаветграда.

– Я просто в восторге от нарядов для фотосессий, выполненных практически в совершенной точности стиля той эпохи. Как обстояло дело с ними?

– Мы обратились к нашему городскому дизайнеру Яне Березовской, и все наряды – её авторства. С этим, кстати, связана небольшая мистическая история. Два года назад ей приснился сон, что она будет шить именно такие платья. И вот прошло время, и мы предложили ей такого рода сотрудничество! Она сшила для нашего бутик-отеля занавески, постельное белье и платья той эпохи. К тому же она сделала это всё настолько профессионально, учитывая различные тонкости и детали, в которых мы, мужчины, мало что понимаем. Яна полностью прониклась той эпохой, изучала стиль того времени по старым книгам и видео в Интернете и воспроизвела настоящие платья, какие носили женщины сто и более лет назад. Наряд состоит из кринолина, корсета, длинной юбки и блузы. Размеры платьев – от S до XL, то есть их может надеть и 12-летняя девочка-подросток, и женщина с пышными формами. К каждому из нарядов идет своя шляпка, авторство которых также принадлежит Яне Березовской. Вместе с ней мы также работали над воспроизведением офицерского мундира времен Российской императорской армии. Фуражку к нему нам пошил мастер из Харькова, сапоги приехали из Черкасс, ремень – из Харьковской области. Так со всей Украины и собрали весь образ. А реконструировал погоны царского полковника уникальный мастер из Кропивницкого, который практически для всех киностудий Советского Союза шил шляпы и другие головные уборы эпохи 30-х годов ХХ века.

Если у жителей и гостей города появится интерес к нашему проекту, мы будем продолжать развивать его дальше. Будем шить новые костюмы и, возможно, даже создадим ещё одну локацию. Например, Елисаветграда гусарского времени.

– Сколько времени заняло обустройство отеля?

– Около шести месяцев. В декабре 2019 года было куплено помещение, а в июле состоялись открытие и презентация. Затем в течение двух месяцев мы ещё шили костюмы.

– Много ли фотосессий уже успели провести?

– Не много. Но не из-за того, что мало желающих, а потому что здесь есть своя специфика со светом. Особенно красивые и интересные фотографии получаются, когда сюда попадают солнечные лучи. Немало фотографов работает именно с естественным светом. Но есть также и те, кто приходит со своим.

Посмотреть кадры с фотосессий, проведенных на базе постоялого двора, можно на наших страничках в Инстаграме и Фейсбуке «Постоялый двор. Кропивницкий». Приглашаем всех подписываться и приходить в гости!

– Какова стоимость фотосессии?

– Использование локации и реквизита обойдется в 400 грн/час, аренда одного платья – 300 грн/час, два платья – 500 грн/час, три платья – 700 грн/час. Услуги фотографа вы можете заказать по своему усмотрению сами, или же мы можем порекомендовать вам мастеров, с которыми сотрудничаем. В среднем профессиональная фотосессия обойдется в 800 грн/час. Есть также вариант просто пофотографироваться на телефон или свой фотоаппарат, не заказывая услуги мастера. Можно отдельно взять в прокат платье без локации (с залогом) или же арендовать только локацию без платьев. В общем, варианты разные. Мы открыты к сотрудничеству и различным предложениям!