Ху из мистер Байден?

Завтра один человек по фамилии Байден отпразднует 78-й день рождения. Это, с большой долей вероятности, новый президент США, хоть пока еще официально не объявленный.

Фамилия Baiden шотландская, довольно распространенная в Шотландии (да и в Ирландии). Фамилия Байден, по мнению некоторых ученых, представляет собой ирландско-шотландский вариант немецкой фамилии Biedermann, что в переводе на русский язык означает «благородный мужчина». Вероятно, фамилия содержит указание как на социальное положение предка (принадлежность к знатному, старинному роду, состоятельность), так и на особенности его характера и поведение (преисполненный вкуса, изящества). В шотландском гэльском языке распространена фамилия Beitean, на английском она видоизменяется в разные формы. К примеру, такую фамилию носили сразу два разных архиепископа Глазго в средние века. Хотя, по всем данным, предки Байдена – переселенцы из Северной Ирландии. И он всего второй в истории США президент-католик после Джона Кеннеди. Все прочие президенты Штатов по вероисповеданию были протестантами (или скрытыми атеистами).

А еще это будет первый в истории президент США, который столько знает об Украине и бывал у нас много раз до своего избрания (другие президенты приезжали к нам разок после избрания, и то не все, Обама был один раз в 2005 году просто как помощник сенатора Лугара). Байден посетил Украину 6 раз!

Об Украине вообще

В годы президентства Барака Обамы Байден побывал в Украине в 2009 году, трижды в бурном 2014-м, а также в 2015-м и в 2017-м годах. И во время этих визитов, и в ходе своей предвыборной кампании Джо Байден неоднократно озвучивал свою позицию относительно Украины, ее отношений с Россией и США.

Вот подборка его цитат, в которых четко просматривается отношение к нашей стране.

«Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байден – Харрис гарантирует Украине получение необходимой экономической и военной поддержки, включая летальное оружие. И одновременно будет поощрять проведение в Украине ключевых реформ, которые жизненно необходимы для ее успеха». Из заявления по случаю 29‑й годовщины независимости Украины, 24 августа 2020 года.

«Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России… Я бы позаботился, чтобы американская помощь Украине была жестко привязана к антикоррупционным реформам, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судей».

«Чтобы дипломатия работала, нам нужен более действенный рычаг относительно Москвы, и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок». Из опроса кандидатов на пост главы Белого дома, август 2019 года.

«Вы боретесь как с раком коррупции, который продолжает разъедать украинскую демократию изнутри, так и с неослабевающей агрессией Кремля. Крайне важно, чтобы вы продолжали укреплять все свои антикоррупционные институты, чтобы избавиться от тех, кто вернет Украину во власть кумовства и клептократии».

«Я вдохновлен украинскими людьми. Их отвагой, стойкостью, смелыми украинцами, которые никогда не теряли надежду на лучшее будущее, которые каждый день встают и идут на работу ради демократической и объединенной Украины». Эти две цитаты из заявления Байдена во время его последнего визита в Украину в качестве вице-президента США 17 января 2017 года.

«Вы удивительные люди, украинский народ. Вы отважные люди. И вы в очередной раз показали это всему миру. Благодаря вашему мужеству и вашей жертвенности украинцы победили — вы выиграли для себя шанс в корне изменить историю вашей страны к лучшему, к значительно лучшему». Обращение вице-президента США Джо Байдена к украинцам во время его визита в Киев 21 ноября 2014 года.

«Ни одна страна не имеет права просто захватить землю другой страны, поэтому мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма Россией. И мир этого не признает. Украина есть и будет оставаться единой страной. США поддерживают сильную и объединенную Украину». Из заявления Байдена после встречи с украинским премьер-министром в Киеве, 22 апреля 2014 года.

«Украина должна быть достаточно сильной, чтобы выбирать собственное будущее. Она должна быть сильной в обороне, в экономике и с прочной системой демократического управления. Соединенные Штаты вместе с вами в этой борьбе». Из выступления вице-президента США Джо Байдена в Верховной Раде Украины, декабрь 2015 года.

Вероятно, тема Украины прозвучит и в инаугурационной речи Байдена. Произойдет это 20 января следующего года.

Украина и сын Байдена

В 2013 году сын вице-президента Джо Байдена Хантер Байден, юрист по образованию, вошел в состав совета директоров украинской частной газодобывающей компании «Бурисма холдинг». Впервые родственник столь высокопоставленного лица Штатов оказался в числе управленцев украинской фирмы. Кстати, почему-то никто не поднимал шумихи, что одновременно с Байденом-младшим в состав совета директоров вошел бывший президент Польши Александр Квасьневский! Даже в Польше. А еще в совете директоров – Джозеф Кофер Блэк, бывший директор Антитеррористического центра ЦРУ. Человек покруче Хантера Байдена.

Что собой тогда представляла эта самая «Бурисма»? Крупнейший частник на рынке, объединение из 13 компаний. Создана была в 2002-м году, с участием иностранных инвесторов, не только американских. Целью компания ставила добычу сланцевого газа, очень модная на тот момент и перспективная тема.

Помнится, в России прокатилась мощная антисланцевая кампания, где всеми силами доказывалось, что не получится добывать газ из сланцев, так что покупайте у нашего «Газпрома». Но уже в 2004-м «Бурисма» начала эксплуатацию первой скважины. На 2013-й портфолио лицензий компании составляло несколько десятков – на территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской областей и Крыма. Сверление осуществляется американскими установками Gardner Denver и Service King Manufacturing, причем только одна последняя стоит 1 миллиард гривен! Возможно, они приобретались при участии Хантера Байдена. Россия такие купить не может из-за санкций, поэтому это крупнейшая буровая машина на территории бывшего Союза. Также используются итальянские установки Drillmec.

Весь буровой флот (так это у них называется) компании составляет 20 станков. Могут бурить скважины до 10 километров. Но пока самую глубокую пробурили в Харьковской области, на Ракитнянском месторождении, глубиной 5 километров. Также у фирмы есть 30 сейсмических вибраторов для геологической разведки, 15 комплексов гидравлического разрыва пласта, – иначе, без этого разрыва, сланцевый газ не добыть.

В общем, вполне приличная международная компания. В 2017 году «Бурисма Холдинг» вошла в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины! Покупает иностранные компании, из последних – канадскую «Куб-Газ». Канадцы фирме с непонятной репутацией ничего не продадут. Кстати, Байден-младший вышел из состава директоров фирмы в мае прошлого года.

Конечно, главные вопросы стоят к учредителю «Бурисмы» Николаю Злочевскому. На момент создания компании он был главой Комитета природных ресурсов, а потом и министром экологии, то есть контролировал выдачу лицензий на добычу всего в недрах Украины. Понятно, почему с первых дней работы фирме так «поперло» с лицензиями. После Майдана в 2014-м Злочевский сбежал из Украины (не в Россию, а в Арабские Эмираты), на него завели несколько уголовных дел. На сегодня все они закрыты.

Кстати, сам Хантер был лишь раз в Украине (в Киеве, даже не в головном офисе фирмы в Харьковской области). Все заседания совета директоров «Бурисмы» происходили в Монте-Карло.

Не нашли преступления в работе Хантера на украинскую фирму и американские расследователи.

В сентябре прошлого года Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского изучить деятельность Хантера в Украине: «Коррупция, вывозит миллионы долларов». Как видим, за год с лишним ничего не нарасследовали.

А у самой «Бурисмы» дела идут нормально, но могли бы намного лучше. Компания потеряла месторождения в Крыму и частично на Донбассе, на Донбассе вообще прекратила работу из-за рисков. Главная добыча газа идет на Харьковщине, еще в Полтавской и Ивано-Франковской областях. В ряде других областей идет разведка.

В Кировоградской области есть крупнейшее месторождение горючих сланцев, из них можно добывать нефть, а не газ, который в сфере интересов «Бурисмы». Но пока еще эта добыча слишком дорога у нас.

Что еще о старшем?

С детства будущий президент Америки страдал заиканием – как он позже признавался в интервью, сложности возникали, в частности, со словами на букву «s». Вероятно, заикание Байдена было обусловлено тем, что его дядя по материнской линии также страдал этим нарушением речи в течение всей жизни.

В школьные годы Джо Байден столкнулся с буллингом со стороны одноклассников и даже преподавателей: по воспоминаниям политика, монахиня из католической школы, в которой он учился, однажды перекривляла его, когда он зачитывал отрывок из книги: «Мистер Ба-Ба-Ба-Байден, что это за слово?»

Во время предвыборной кампании с Байденом случилось несколько конфузов. Сначала он заявил, что выдвигается в сенаторы (а не президенты США), затем перепутал сестру с женой, а внучку с сыном, однако и на этом неловкости не закончились – далее он ошибся с числом скончавшихся от коронавируса в Америке. Частые оговорки позволили Дональду Трампу окрестить противника «сонным Джо», а скептически настроенным журналистам ввести в оборот термин «байденизм».

Новоизбранный президент США не пьет спиртное – причину он раскрыл журналистам в 2008 году. «В моей семье достаточно алкоголиков», – говорил Байден.

Отец политика не злоупотреблял алкоголем, но родственники Байдена по линии матери были более склонны к выпивке. Проблемы со спиртным были также у Фрэнка Байдена, младшего брата будущего президента США.

Алкоголю новоизбранный глава Белого дома предпочитает мороженое. Во времена своего вице-президентства, посещая одну из компаний по производству мороженого, он сказал: «Меня зовут Джо Байден, и я люблю мороженое. Вы все думаете, что я шучу, – но это не так. Я съедаю за раз больше мороженого, чем три человека, с которыми бы вы предпочли находиться в этот момент».

Президентские амбиции Байдена стали известны задолго до избирательной кампании 2020 года. Впервые он принял участие в партийных праймериз в 1988-м, желая стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

В том году демократы выдвинули Майкла Дукакиса. Тогдашний сенатор от штата Делавэр Байден набрал всего 0,05% голосов сопартийцев. Этому поспособствовал и скандал с плагиатом: одна из его речей повторяла выступление барона Нила Киннока, тогдашнего лидера Лейбористской партии Великобритании.

На момент своей инаугурации, которая состоится 20 января 2021 года, тогда уже 78-летний Джо Байден станет самым пожилым главой Белого дома. Предыдущий рекорд принадлежал его сопернику на выборах Дональду Трампу, который вступил на президентский пост в 70-летнем возрасте.

Помимо этого, Джо Байден – политик с внушительным 47-летним стажем. Впервые он попал во властные кабинеты в 1973 году, когда был избран сенатором от штата Делавэр.

В то же время самым пожилым президентом Америки на момент ухода из Овального кабинета остается Рональд Рейган – он покинул Белый дом в возрасте 77 лет. Тогда как самым молодым президентом на момент избрания был Теодор Рузвельт – в 1901 году, когда он возглавил Соединенные Штаты, политику было 42 года.

Своим любимым фильмом Байден называет британскую спортивную драму 1981 года «Огненные колесницы». Лента рассказывает о двух британских участниках летних Олимпийских игр 1924 года в Париже, религиозном шотландце Эрике Лидделле и еврее, сыне литовского иммигранта Гарольде Абрахамсе. Первый, прирожденный бегун, практически не уделяет времени тренировкам и верит в божественное происхождение своего таланта, тогда как Абрахамс вкладывает все свое упорство, чтобы продемонстрировать свои возможности, в том числе антисемитски настроенным сокурсникам и преподавателям. «Правда в том, что существует место, где кто-то ставит принципы выше личной славы и известности. Когда кто-то это делает, – для меня это показатель настоящего героизма», – описывал Байден свои впечатления от фильма.

В области литературы новоизбранный президент Америки отдает предпочтение Джеймсу Джойсу, одному из главных писателей Ирландии. Сам Байден, как мы уже упоминали, также имеет ирландские корни – по данным прессы, есть основания полагать, что политик на 5/8 ирландец.