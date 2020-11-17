Мое дело сказать…

– Ну что, соблюдали? – президент на большом экране был небрит и недоволен.

– Не везде, – уклончиво ответил премьер.

– Где – не везде? – прохрипел президент и высморкался.

– Во Львове. В Днепре. В Одессе. В Черкассах…

– Ага! Накрылся ваш карантин выходного дня. Вместо него – маршрут выходного дня для Кабмина: послали вас на три буквы!

– Ну чего ж сразу послали? Вот цифры, сегодня меньше…

– Так они у вас каждый понедельник меньше! Потому что не регистрируют по выходным ни «двухсотых», ни «трехсотых».

Шмыгаль молча ковырял пальцем пульсоксиметр.

– Ну и что станете делать, если и через неделю эффекта не будет?

Премьер оживился.

– Есть вариант! Рыбный день!

– Чего-чего?

– Ну это аналогия такая. Карантин на вторник и четверг.

– И что?

– Два дня ничего не работает, а в выходные все открыто, хотя и с ограничениями. Эти рестораторы так хотели. И тоже на две недели.

– А дальше?

– А дальше – Святой Николай и Новый год вместе со старым!

– Нормальный расклад, – удовлетворенно хмыкнул гарант и отключился.

Проверено: если прочитать этот диалог трижды, то можно поверить в его реальность. А если всего только раз, то придется немного поднапрячься – речь дальше пойдет о серьезных проблемах. Без шуток.

Карантин по выходным – полная фикция! Контактов между людьми по будним дням на порядок больше. Закрыть полупустые кафе и оставить забитый в часы пик транспорт? К сожалению, этот «недокарантин» придумали люди, которые не умеют принимать серьезные решения и брать на себя ответственность за их результаты.

Только полный и безоговорочный локдаун сможет разорвать сотни тысяч цепочек передачи этой смертельной заразы. Как по команде «Морская фигура, замри!». На месяц – не меньше.

Представляю, сколько в меня сейчас полетело плевков и тапок. Но, пожалуйста, дочитайте до конца.

Помните, как бились в истерике штатные мамочки, требуя прекратить дистанционное обучение? Теперь вроде успокоились – страшно за детей стало. То же и со взрослыми: хотите, чтобы ваши родители выжили? Сами выжить хотите? Тогда месяц сидите дома! За двери – в ближайший магазин или аптеку. Если дальше и по уважительной причине – отправляете СМС в колл-центр на базе полиции или СБУ (чтобы мгновенно проверить могли). Без СМС – штраф.

В отличие от других стран с законопослушным населением, у нас добиться соблюдения полного карантина без комендантского часа НЕВОЗМОЖНО. Значит, нужно вывести Нацгвардию на улицы для контроля несознательного населения.

Слышу хор возмущенных голосов: «А жить на что?!» Так ключевое слово в этой фразе «жить», а не «на что»! Давайте исходить из этого.

Для того, чтобы выжить не по итальянскому сценарию (с новыми кладбищами), необходим общественный договор населения с государством. Не на бумаге, а по совести. Мы месяц сидим по домам и не рыпаемся, а государство за этот месяц выплачивает пенсии и стипендии, кому положено, а всем остальным, включая детей, авансом – минималку на зарплатные карточки. Причем деньги на карточки сразу и без пауз переводят банки, которые их оформили людям, а государство рассчитывается с банками.

Те, у кого нет карточек, получат деньги по паспорту на почте или с помощью соцслужб.

Кстати, работающих в локдаун тоже будет очень много, и им надо создать для этого условия. Но это мы уже проходили в марте.

Государство обязано на месяц остановить все свои «большие строительства» и прочие перекачки денег из казны в нужные карманы. А все силы направить на развертывание госпиталей, на кислород, на оплату своим медикам и врачам-волонтерам (китайцам, вьетнамцам и др. – без них не обойдемся).

Кабмин (будь он неладен) должен срочно разработать программу компенсации обязательных платежей для не работающих в локдаун предприятий. Малых, больших – без разницы. Я имею в виду аренду, плату за землю и так далее.

Затраты на все перечисленное вполне сопоставимы с резервами «ковидного» фонда, а значит, поддержать неработающих реально. Реальней, чем полагаться на неэффективные «Рыбные дни» или карантин «Неделька». Более подробно расписывать каждый шаг не позволяет колонка, да и главное уже сказано.

Если государство срочно не введет жесткий карантин на месяц, его введет сама пандемия COVID-19. Без многих из нас. И тогда нынешние страхи локдауна покажутся нам детскими ужасами из саги о Гарри Поттере.