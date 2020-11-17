Рыночный вирус

Ситуация с COVID-19 в Украине настолько обострилась, что правительство объявило о так называемом карантине выходного дня, во время которого с ограничениями будут работать предприятия торговли, общественного питания, сфера услуг, развлечений, спорта и другие «злачные» места, где, по мнению инициаторов, происходит наиболее активный обмен коронавирусом. Оно вроде бы и понятно, потому что болезнь косит как «пересічних» граждан, так и руководство – болеют президент, председатель Верховной Рады, министры, мэры, в том числе и городской голова Кропивницкого, но с другой стороны…

Как водится, «слуги народа», в данном случае чиновники высшего эшелона власти, не очень разбираясь в тонкостях распространения вируса и влияния ограничений на экономику населенных пунктов, ввели жесткие ограничения даже на работу того же общественного транспорта. То есть количество перевозимых пассажиров должно соответствовать количеству мест для сидения. С этим до последнего боролся мэр города Кропивницкий Андрей Райкович, добиваясь разрешения на перевозку «стоячих» пассажиров в коммунальном транспорте большой вместимости, хотя бы в минимальном количестве, понятно, что при полном соблюдении масочного режима. Но правительство осталось непоколебимым, и со всеми «негараздами» жителей Кропивницкого проблема попадания на работу и обратно еще более усугубилась – автобусы и троллейбусы заполняются сидячими уже на конечных остановках и в центральной части просто не останавливаются. Опять же, наступило холодное время года, и час-полтора стояния на остановке будут только способствовать возникновению и распространению легочных заболеваний.

Надо бы что-то предпринимать, хотя бы и с популяризацией пешеходного способа передвижения. На самом деле город, имеется в виду историческая часть, не такой и большой, расстояния измеряются несколькими остановками. Хорошо бы поставить на каждой остановке табличку с указанием расстояний до ближайшей остановки или до центра, больницы, рынка и так далее в метрах или километрах, и обязательно – в минутах ходьбы. Тогда получится, что из района Полтавской до центра города или до автовокзала всего 20 минут ходьбы. Столько же времени или немножко больше нужно пешеходу, чтобы попасть от спортивной школы к Крытому рынку, и так – по всем направлениям. В городе, конечно, есть спальные или особенно отдаленные районы, но в большинстве случаев дело в каком-то получасе ходьбы в безопасном режиме. Стоит выйти из дому немного раньше, чтобы не опоздать на работу и при этом попутно оздоровиться.

Хоть мы и начали разговор с транспорта, но речь о рынках в заголовке статьи зашла не случайно. Они, наравне с транспортом, являются наиболее опасными по распространению вирусных и прочих инфекций. Но если в транспорте масочный режим в подавляющем большинстве уже соблюдается, то о рынках этого не скажешь.

Наши граждане носят маску на рынке так, будто делают кому-то одолжение – под подбородком или под носом, как говорится, «про людське око». И сами администрации рынков, как и торговцы, за лето утратили чувство опасности и необходимости соблюдать меры предосторожности. На входе уже не проверяют температуру, хотя это изначально была откровенная «филькина грамота», поскольку приборы безбожно врут. Никто не требует и обработки рук антисептиками, хотя бутылочки со спиртовым снадобьем еще можно увидеть немного в сторонке. Продавцы убрали полиэтиленовые барьеры между прилавком и проходом и благосклонно относятся к покупателям без масок.

Удручает не столько безответственность, сколько откровенная, воинствующая дремучесть. Понятно, что рынок, как место массового скопления людей, уже относится к зоне повышенного внимания. Но и на самих рынках есть, в прямом смысле, «узкие» места. На Центральном – это входы со стороны города, где располагаются как официальные, так и не очень, торговые точки. Повторю, речь идет о территории до ворот рынка. Там благополучно торгуют овощами, молочкой и мясными изделиями, причем в ответ на вопрос о масках вам могут прочитать целую лекцию по теории заговора вокруг коронавируса и полного отрицания самой болезни. Буквально днями на рынке провели проверку, комиссию сопровождали съемочные группы, которые и зафиксировали, что «на людях» продавцы маски надевают, а как только инспекция удаляется – маски сброшены!

А теперь давайте поговорим о группах особого риска, то есть о страждущих «с утра поправить, а днем поддержать» здоровье, имеются в виду посететили кафешек-наливаек на рынках. Возле них постоянно стоят выпившие люди и воздух явно не озонируют, а свою речь не усложняют изысканностью выражений, несмотря на то, что буквально вплотную к ним вынуждены ходить посетители рынка. На моих глазах из «генделыка» вышли два человека без масок, но работницы кафе сказали, что эти люди всего минуту назад были в масках. Сами продавцы при этом были в масках, а прилавок отгорожен от посетителей полиэтиленовой пленкой, есть и место для дезинфекции рук.

Но это, опять-таки, условно подконтрольная территория, где есть инструкции, санитарные книжки и все такое. Однако знающие люди говорят, что это не единственные места на рынке, где страждущие могут «утолить жажду», – речь идет о торговле самогоном. По сравнению с ситуацией десятилетней или больше давности, в этом компоненте подпольной торговли алкоголем удалось навести относительный порядок. Если тогда самогонщики стояли практически открыто за прилавками, предлагая не только выпивку, но и закуску, то сейчас все изменилось. Не секрет, что «наливайки» на рынках или около них замаскировались под ремонтные мастерские или что-то другое, но по-прежнему продают свой товар, а вывески висят просто для отвода глаз.

Последний, кто последовательно боролся с этим злом, – покойный начальник специнспекции города Виктор Иванов. Теперь этот сектор подпольного бизнеса мимикрировал под легальный, но суть не в этом. Суть в том, что за пределами внимания санитарных служб и контролирующих органов остались целые категории людей из так называемых «групп риска» – любители алкоголя, наркоманы и бомжи, которые стремятся на рынки со всего города, способствуя кругообороту вируса в природе.

Отметим, что практически все продавцы рынка, кроме самых упоротых торговцев за рынком, высказываются за масочный режим и за ограничения, потому что людям страшна и эпидемия, и безработица, которая наступит в случае закрытия «кормильца». Но они же говорят, что покупатели не всегда адекватно реагируют на замечания о необходимости носить маску. Наверное, пора привлекать самые настоящие патрули из полиции или охранных фирм и гривней убеждать людей в необходимости соблюдения мер предосторожности. Пока наша общественность в этом вопросе не пришла к «одностайності», более того, находятся люди, которые протестуют против ограничений, не думая, что если не вводить карантин против COVID-19, то он введет его сам, и тогда все эти споры станут неактуальными.

Кстати, о общественности. Недавно прошла информация о масштабных ковидных протестах в Перу, к которым правительство вынуждено было прислушаться. Но протесты были направлены не против карантинных ограничений, а за их ужесточение, потому что там общество осознало и риск, и собственную ответственность!