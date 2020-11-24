Вязать, чтобы жить

Есть события, которые разделяют жизнь на «до» и «после», а сложные обстоятельства заставляют нас искать новые решения, чтобы жить дальше. В жизни Алины Осиповой очень непростое событие произошло в 2014-м году: её муж получил тяжелое ранение в ходе военных действий на востоке Украины.

Александру сделали около десятка сложных операций, но на данный момент он совсем не может ходить. Алина всеми силами заботится о муже, поддерживает его и во всем помогает. Чтобы как-то содержать семью в сложившихся обстоятельствах, она вяжет детские игрушки. Об этом мы с ней немного и пообщались.

– Алина, когда и как решили заняться рукоделием?

– Мне всегда нравилось вязать. Раньше я делала это спицами. Вязала носочки, шапочки и другие вещи. А не так давно, около полугода назад, увидела в Фейсбуке рекламу вязаных игрушек, и мне стало очень интересно. Зашла в ютуб, посмотрела обучающие видео и научилась вязать крючком. Сперва делала это из обычных ниток, а когда уже набила руку, стала использовать гипоаллергенную плюшевую пряжу, безопасную для детей. Вначале вязала для знакомых, друзей и племянников, а потом мне подсказали, что на этом можно немножко заработать, создавая изделия на заказ, ведь игрушки получаются красивыми. Это был оптимальный для меня вариант, поскольку на данный момент я не работаю, а ухаживаю за мужем дома и получаю всего 34 гривни с копейками в месяц… Я выложила фото своих работ на страничку в Фейсбук и начала получать первые заказы.

– Почему именно игрушки?

– Мне всегда нравились детская тематика и изделия для детей. Я любила перерисовывать и разукрашивать с картинок каких-то мультяшных героев. Не знаю почему, но что-то детское мне всегда было интересно.

– Идеи и образы для игрушек придумываете тоже сами?

– Нет, я ещё не такой мастер, поэтому работаю в основном только по доступным мне схемам. Могу скомбинировать несколько схем в одну, например, взять голову от медвежонка, а хвост от енота, и получится лисичка… Общее понимание у меня, конечно, есть, но что-то вычурное пока не создаю.

– Много ли сейчас заказов?

– Да, очень. Есть уже и постоянные покупатели, которые регулярно заказывают и себе, и друзьям. Заказы прямо посыпались после поста моей знакомой волонтерки из Кропивницкого. Благодаря этой публикации у меня заказали около 100 игрушек! И за полтора месяца я их столько навязала, что хорошенько набила руку и отточила свое мастерство. Сейчас перед Новым годом и Днем Святого Николая заказов очень много, ведь все хотят игрушки к праздникам. Время подгоняет, и я боюсь не успеть выполнить все заказы, поэтому приходится даже отказывать и просить людей написать мне поближе к Новому году или после него.

– Сколько времени у вас занимает этот процесс?

– Вяжу каждый день. Поскольку муж плохо себя чувствует и нуждается в отдыхе в обеденное и вечернее время, я тихонько возле него сажусь, смотрю телевизор и вяжу. В основном делаю это по вечерам, потому что утром забот и так хватает: мы живем в частном доме, и нужно то дрова занести и натопить, то поубирать и приготовить еду, то в магазин или аптеку сходить… А вечером появляется немного свободного времени. Бывает, что вяжу иногда до двух-трех часов ночи.

В основном получается по одной-две игрушки в день. Вчера связала две: одну большую и одну маленькую. На маленькую уходит около 5 часов, если совсем не отвлекаться. А на большую – по-разному. Если вязать игрушку в одежке, то процесс затягивается, потому что для одежды используется тонкая нитка, и вязать её почти столько же по времени, сколько и саму игрушку.

Занимаюсь этим, потому что, во-первых, люблю это дело, а во-вторых, потому что нужно как-то действовать в сложившейся ситуации. Лекарства для мужа очень дорогие, вся его пенсия идет на них, да и жить на что-то нужно, коммунальные услуги платить и так далее. С 2014 года мужу сделали 9 или 10 операций. Где мы только ни были и чего только ни делали, но ему становится не лучше, а хуже. В течение трех лет у него судорожные приступы, на фоне которых он часто теряет сознание, поэтому я не отхожу от него ни на шаг. А когда иду в магазин или аптеку, всегда держу с ним связь по телефону и, если понимаю, что он опять потерял сознание, быстро бегу домой…

Стоимость игрушек колеблется от 250 до 400 гривен, в зависимости от размера изделия. Заказ можно оформить, написав Алине Осиповой на её страницу в Фейсбук.