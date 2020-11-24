И снова с «евробляхами» проблема

Подержанные автомобили из Европы начали ввозить в Украину еще в начале девяностых. Помните те ржавые «Опель Аскона», «Форд Сьерра» и т.д.? Но самый бум ввоза б/у авто начался в 2014-м. Тогда были внесены изменения в Таможенный кодекс, значительно упростившие правила ввоза в страну машин с пробегом.

Еще в начале 2014 года при растаможке автомобиля требовалось заплатить такие сборы и налоги:

– акцизный сбор;

– ввозную пошлину, около 10%;

– военный сбор, 1,5%;

– налог на добавленную стоимость, 17% от стоимости автомобиля с остальными сборами;

– сбор собственно за растаможку.

Самым большим платежом был акцизный сбор. Его отменили, хотя и с ограничениями. Акциз можно было не платить при ввозе авто для личного пользования на срок до 14 месяцев или если авто ввезено как транзитное, с последующей переправкой в другую страну в течение 10 дней.

Естественно, никто этими сроками не заморачивался, ездили себе люди кто сколько хотел.

Тогда же, в 2014-м, в обиход вошли словечки «бляха», «евробляха». «Бляха» на польском языке означает «жесть», а на жаргоне – автомобильный номер или подержанная машина. Так как большинство машин к нам гнали из Польши, то и прижилось такое наименование.

Еще массово стали везти машины из Прибалтики, а один мой знакомый пригнал несколько автомобилей из Финляндии – конечно, расстояние намного больше, чем от Польши, но цены там просто смешные. Приличный пятнадцатилетний «Форд Мондео» со смешным пробегом – 500 евро. У них там просто злое законодательство, утилизировать старую машину стоит почти столько же, плюс в ряде случаев надо заплатить так называемый экологический налог и при продаже пройти платный техосмотр (у нас он только для коммерческих автомобилей предусмотрен). А так эта машина не совсем продается, как бы остается в совместной собственности поляка или финна. Все довольны – финн избавился от машины без дурацких налогов, украинец получил нормальное авто за гроши. Быть на таких колесах было выгодно со многих точек зрения. Мажоритарным владельцем машины вроде бы являлся поляк или литовец, а в Украину машина совладельцем ввезена временно, покататься. Даже если попадешь в аварию – все претензии к главному совладельцу машины – поляку, литовцу, эстонцу, финну. Было еще несколько схем ввоза таких машин – генеральная доверенность, временный ввоз, транзит в Россию и т.д.

В это сложно поверить, но всего за два с небольшим года «евробляховой» лафы в Украину ввезли почти два миллиона таких машин! Официально через таможню в 2015-м в страну заехало таких машин 549 тысяч, в 2016-м – 712 тысяч, в 2017-м, до ввода ограничений, за 7 месяцев в страну приехало 492 тысячи.

А потом счастье закончилось.

В 2017 году Верховная Рада приняла пакет законов по ограничению ввоза бывших в употреблении автомобилей, и президент Петр Порошенко его подписал. Те законы позволили легализовать старые машины за 50 процентов таможенной пошлины. Но кроме нее нужно было уплатить еще несколько крупных платежей: акцизный налог и НДС. И сумма платежей росла в зависимости от объема двигателя вашей машины и ее возраста. И за «Рейндж Ровер» годков так двадцати, купленный в Европе тысяч за 7 евро, надо было заплатить в Украине больше ста тысяч гривен, ненамного меньше от европейской цены.

«Бляхеров» начали штрафовать еще в 2016-м. За «Порушення правил перебування авто в Україні», Верховная Рада постановление такое приняла. 8 с половиной тысяч гривен тот штраф был. Сейчас штрафы намного выше.

Но все же с головой у депутатов не все так плохо было. К примеру, в мае 2017 года Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике поддержал законопроект №4932, поданный народным депутатом Максимом Бурбаком («Народный Фронт»). Согласно ему, владельцы авто на иностранных номерах должны были платить за один день нахождения в Украине 2 евро! За неделю – 7 евро! 1 месяц – 33,8 евро, 1 год – 342, 2 евро. Слава богу, не приняли этот закон. И Максим Бурбак уже не народный депутат.

Еще в 2017-м, сразу после принятия упомянутых выше законов, по всей стране начались «Евробляха-Майданы». Общественная организация «АвтоЕвроСила», которая начала борьбу за право ездить на пусть не новой, но нормальной машине, довольно быстро набрала силу. У нас есть представительства «АвтоЕвроСилы» в Кропивницком и Александрии, серьезные авторитетные организации.

Казалось бы, пару лет, как тема «евроблях» закрыта. Автовладельцы уже в массе своей решили вопрос, машины с польскими – литовскими – эстонскими – словацкими номерами на наших дорогах уже редкость. Но кому-то в правительстве страны неймется. Хочется снять денег с и так еле выживающих граждан – налогоплательщиков.

Кабинет Министров Украины принял проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах. Об этом сообщил депутат от партии «Слуга Народа» Евгений Брагарь (помните, тот самый, который предлагал пенсионерке из нашей Аджамки продать собаку и заплатить за газ?). «Ответственность за нарушение сроков ввоза авто в таможенном режиме транзита составляет 500 необлагаемых минимумов (8,5 тысячи), за повторное нарушение – 17 тысяч с лишением прав на год с платным изъятием авто или без такового».

А ведь тема была практически закрыта еще 22 февраля прошлого, 2019 года. Тогда был приостановлен льготный режим оформления «евроблях» на границах Украины. Кстати, за недолгое время льготного режима, два года всего, украинцы оформили на границе страны 218 тысяч транспортных средств и уплатили в бюджет 13,6 миллиарда гривен.

И вот опять Кабмин возбудился, захотел денег с водителей на «евробляхах».

Народ водительский возмутился. На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция – скажем так, «окститесь!». Тридцать тысяч подписали – да не трогайте вы наши недорогие машины. Владимир Александрович отреагировал. Но, конечно, обтекаемо. Цитируем: «Президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию, обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с предложением способствовать работе нардепов и представителей Кабмина в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможки “евроблях”. По результатам проведенного обсуждения комитет Рады принял решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы комитета Александра Ковальчука с привлечением к ее работе представителей Кабмина».

Ну вы всё поняли, да? В переводе с канцелярита на нормальный язык, вероятно, это означает – не нравится Зеленскому творческая задумка Кабмина. Пускай уже катаются на своих «евробляхах» простые украинцы. Надеемся, президент это понял.

Реально – мы совсем не так богаты, чтобы ездить на хороших «свежих» европейских, американских, японских машинах. «Евробляхи» в свое время позволили решить транспортную проблему миллионов украинцев. «Опели», «Фольксвагены», «Форды» за пару лет вытеснили с рынка «Жигули» с «Москвичами». И скажите мне, что это плохо?