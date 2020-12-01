Брачный танец с саблями, или Партитура для препарированного горсовета

В результате децентрализации бюджет областного центра Кировоградщины по сравнению с 2015 годом вырос почти вдвое. Вооружившись списком свежеизбранного горсовета, мы попробовали спрогнозировать, кто в следующие пять лет будет делить эти деньги вкупе с оставшейся в Кропивницком свободной землей, а кто «следить за руками».

Далее в публикации – о заменах в опубликованном ранее составе депутатов, номинальных лидерах и серых кардиналах нового созыва, партийных влияниях, шкурных интересах и том, кто, с кем и против кого может подружиться.

В цифрах

Для начала – немного о свежей крови и мышечной массе.

Во-первых, вопреки широко растиражированным накануне выборов утверждениям о постепенном уходе моды на «новые лица», сухие цифры итогов говорят об ином. Городской совет Кропивницкого, во всяком случае, обновился почти на две трети. Переизбралось лишь 16 из 42 депутатов. Для подавляющего большинства из 26 вновь прибывших это первый в жизни мандат, об исключениях – чуть ниже.

Существенно обновился и партийный состав. Люди зашли от восьми политсил, три – новые, но их выдвиженцы уже в эту пятницу займут почти половину, 20 рабочих мест в сессионном зале: «Пропозиція» – 9 (фактических 10 с голосом городского головы Андрея Райковича, возглавившего партию в области), «Слуга Народа» – 6 и местная партия «Перспектива міста» – 5.

Показательно, что у «Европейской Солидарности» в новом горсовете тоже 6 депутатов, как и у партии действующего президента, разрыв – в десятые процента. Еще в прошлом июле, на досрочных парламентских, «Слуги» опережали «ЕС» на 41% в 99 округе и на 46% – в округе №100.

Стабильная «Батькивщина» немного недобрала до собственного результата пятилетней давности – в 2015-м удалось получить 6 мандатов, сейчас – на один меньше. На один мандат меньше, чем на прошлых выборах – 4, получила и «Оппозиционная платформа – За життя» (тогда был просто «Оппозиционный блок»). Больше всех среди взявших проходной барьер потерял «Наш край» – 3 мандата в 2020-м против 7 в 2015-м. Еще одна местная политсила «Рідне місто», которую считали сателлитом «Нашего края», наоборот, улучшила свой результат, получив 4 места – в 2015-м было 3. Так что непонятно, кто кому теперь сателлит…

Учитывая, что для принятия решений нужно минимум 22 голоса, очевидно, что «золотой акции» нет ни у кого. Придется договариваться…

В лицах

А договариваются не партии, а люди. Дальше – о персональном составе нового горсовета, его потенциальных «звездах», формальном и неформальном лидерстве в будущих фракциях.

Сперва – об изменениях, которые еще до открытия первой сессии нового созыва произошли в его составе, опубликованном ЦИК и местными СМИ.

В наибольшей фракции, партии «Пропозиція», не будет заммэра Александра Вергуна, который избран также в Кропивницкий районный, и Александра Мосина, избранного в Кировоградский областной совет. Быть депутатом сразу двух не позволяет законодательство. Андрей Райкович, который шел первым кандидатом, избран городским головой и тоже депутатом быть не может. «Вместо» них будут волонтер, координатор общественного пространства KROP:HUB Екатерина Колтунова, начальник управления собственности горсовета Олег Колюка и врач Ольга Мороз.

Очевидно, что, кто бы ни возглавил фракцию формально, люди, которые позиционировали себя на выборах как «команда Райковича», будут ориентироваться на него. Тем более, что четверо из девяти – работники горсовета, коммунальной медицины и образования, а пятый, Дмитрий Бирец – топ-менеджер принадлежащего Райковичу мясокомбината «Ятрань». Таким образом, городской голова, который результативно отработал первую каденцию вообще без «своих» депутатов и переизбрался в первом туре, серьезно усилил позиции в совете.

Собственную повестку могут иметь вошедшие в депкорпус от партии представители машиностроительного лобби – гендиректор завода «Эльворти» Сергей Калапа (единственный представитель фракции, уже побывавший в горсовете) и член правления завода «Гидросила АПМ» Александр Котляр, – а также участник АТО, владелец строительной компании «Экспансия» Виталий Вязовцев.

Ряды условно второй на финише выборов в горсовет «Слуги Народа» куда более неоднородны – как, по большому счету, любая фракция любой партии власти. В местных околополитических кругах ходили слухи о конфликте между бывшим УКРОПовцем Михаилом Бежаном, с которым связывают торговую сеть «Копилка» и кинотеатр «Портал», и присланным из Киева руководителем местной организации политсилы, нардепом Никитой Потураевым. Ставленницей последнего отдельные инсайдеры называют амбициозную Ольгу Ковалеву-Алокили, баллотировавшуюся на пост городского головы и шедшую первым кандидатом «зеленого» списка в городской совет.

Кроме Бежана и Алокили во фракции – харизматичный глава областного союза армян, строитель дорог Тигран Хачатрян. Это уже три потенциальных «гетмана» на фракцию из шести человек. Остальные три – милицейский начальник на пенсии, дочь крупного местного латифундиста и гламурная директор турагентства. Учитывая, что, опять же, по слухам, в кампанию «Слуг» серьезно вложились деньгами серьезные люди, вспоминается классическое «буде весело» от экс-спикера.

Ситуация с «Европейской Солидарностью», на первый взгляд, проще. С одной стороны, кроме первого кандидата, бывшего нардепа, заслуженного врача Украины Константина Ярынича в составе вроде как не просматривается других претендентов на лидерство.

С другой, Александр Чибитько, который шел от «ЕС» на выборы как физлицо-предприниматель, в открытых базах упоминается также в качестве директора предприятия «Кировоград-планета», принадлежащего известному бизнесмену Николаю Онулу. Близкой к нему считают и Валентину Яремчук, которая и в прошлый созыв горсовета прошла от партии Порошенко, успела немного побыть в «Голосе» Вакарчука во время досрочных парламентских прошлого года и снова стала депутатом от партии пятого президента. Не все так однозначно.

Точно проще – с фракцией партии «Перспектива міста», по большому счету, созданной в начале года под одного человека, хозяина сети «Цифротех», депутата горсовета от Партии регионов в 2010-2015 годах, дважды кандидата в городские головы Артема Стрижакова. Мэром он в 2020-м снова не стал, но в совет все-таки зашел как первый кандидат от партии.

Еще одним заметным представителем фракции стал предприниматель Рафаэль Санасарян, в прошлом созыве представлявший «Радикальную партию Олега Ляшко». С ним связывают, в частности, магазины спортивной одежды и обуви Sport Discounter и электроники «Евротехника», известную пристройку с березами возле гостиницы «Киев» и магазины SHELFI. Один из них недавно оказался в центре скандала: отопительный сезон в областном музее искусств и зданиях по соседству не начался вовремя из-за повреждения теплотрассы под торговым павильоном. Под угрозой оказалась сохранность экспонатов музея, которым нужны определенные температура и влажность…

Формальным лидером, лицом городской «Батькивщины» остается предприниматель Александр Цертий, одним из активов которого является металлобаза «Альянс» на Балашовке. С ним также связывают строительные предприятия «Укральянсгруп» и «Кіровоградський будівельний альянс», освоившие в прошлые годы немалые суммы государственных субвенций в том числе на ремонтах зданий летной академии и государственного педагогического университета. Цертий баллотировался в городские головы, шел первым кандидатом в совет, где представлял партию Тимошенко и в прошлом созыве. Переизбрались и еще два партнера Цертия по фракции – ресурсный предприниматель Дмитрий Терзов и директор Центральноукраинского института Частного АО «ВУЗ «МАУП» Роман Колисниченко. Похоже, что в этом году свое влияние в Кропивницком решил усилить глава областной организации «Батькивщины» Александр Черноиваненко – его помощница Ирина Романескул и советник Сергей Щербина также избраны депутатами городского совета.

В свою очередь, лицом городской ОПЗЖ стал адвокат Анатолий Ларин, однофамилец популярного главы областной администрации времен Януковича Сергея Ларина. Совпадение их фамилий бывшие регионалы уже не первую кампанию используют как технологию. На парламентских выборах в прошлом году «не тот» Ларин показал в 99-м округе третий результат, на недавних выборах городского головы – четвертый, уступив представительнице «Слуги Народа» всего три десятых процента.

Впрочем, очевидно, что реальным лидером фракции, скорее всего, станет Александр Корнюша. Сегодня он – скромный директор коммунальной спортшколы №3, но был серьезным статусным человеком в регионе уже тогда, когда сегодняшний первый кандидат от ОПЗЖ еще пешком под стол ходил, условно. Много лет руководил региональным отделением Антимонопольного комитета. Позже, до очень недавнего времени, возглавлял департамент инфраструктуры и промышленности областной администрации.

В оставшихся двух, на сто процентов предпринимательских фракциях – «Рідне місто» и «Наш край» – никаких подводных течений. И в первой, и во второй есть стопроцентные же, неоспоримые лидеры – автодилер Александр Шамардин и теперь уже экс-секретарь горсовета Андрей Табалов. Последнее слово в принятии стратегических решений будет именно за ними.

Пуганые…

После принятия нового Избирательного кодекса много разговоров было об установлении так называемого «партийного диктата» и возросшей роли партийных бонз в местных советах.

Во-первых, потому, что в городах с населением свыше 10 тысяч убрали возможность баллотироваться самовыдвижением – только через партию. Во-вторых, из-за того, как в новом законодательстве прописана процедура отзыва депутатов «по народной инициативе».

Инициатором такого отзыва может стать не только народ, но и партийная организация, от которой отзываемый был избран. Среди предусмотренных законом оснований, кроме установленного судом нарушения законов и Конституции, пропуска более половины заседаний, невыполнения обязанности отчитываться перед избирателями – несоответствие практической деятельности депутата принципам и положениям программы партии, а также его невхождение в ее фракцию или прекращение членства в ней.

После внесения предложения об отзыве избирателями в количестве не менее 300 человек или не менее чем двумя третями голосов на партконференции – процедура сбора и проверки подписей в поддержку такого решения. С паспортными данными и всем прочим. Если депутат избран в определенном округе (таких в новом созыве – всего 9), нужны подписи большего количества избирателей этого округа, чем за него проголосовало. Если его избрали в едином многомандатном округе – подписей нужно больше избирательной квоты. Для горсовета Кропивницкого она составляет более 1200 голосов.

На это у инициаторов отзыва есть 20 дней, потом еще за 20 дней городской теризбирком должен проверить не менее 10 процентов подписей с привлечением органа ведения Госреестра избирателей и полиции. Если все нормально, ТИК принимает решение об отзыве, но его, опять же, должен утвердить высший руководящий орган партии. А он может и отказать.

Партийным диктатом нас, впрочем, уже пугали во время прошлых местных выборов. Они тоже проходили по новому на тот момент закону, кандидатов тоже выдвигали исключительно партии. И возможность отзыва была. Была даже попытка местной «Самопомощи» одного из своих депутатов лишить мандата, но успехом она не увенчалась. На том диктат и закончился – на конец каденции девять из 42 городских избранников не входили ни в одну фракцию или группу…

«Ужи» и «ежи»

Напоследок – о главном. Кто с кем против кого. И речь тут должна идти не об идеологических противоречиях между ОПЗЖ и «ЕС» или «Батькивщиной» и «Слугами», например, а о здравом смысле. Ведь, на самом деле, никакой политики, как уже не раз было сказано, в местном самоуправлении нет и быть не может. Точнее, может быть одна-единственная: дороги должны строиться, фонари светить, транспорт ездить, улицы убираться, административные, социальные, коммунальные услуги – предоставляться. И так далее.

Поэтому причины любых прений и разделение на коалиции с оппозициями в местных советах связаны, как правило, не с идеологией, а с вполне конкретными «хотелками». Бизнесмены хотят делать бизнес, подрядчики хотят подряды, бюджетники хотят финансирование, те, кто избран в конкретных округах, хотят денег на свои округа, чтобы избраться там снова, и т.п.

В прошлую каденцию городской голова доказал на деле, что способен добиваться поддержки нужных решений. Имея стартовый капитал в 9 голосов «родной» фракции плюс собственный, в новом созыве для их принятия Райковичу нужно будет мобилизовать всего 12 дополнительных.

Какими могут быть конфигурации в формате 10 + N = 22? Да какими угодно. Навскидку – есть дружественная фракция «Европейской Солидарности», где главврач Центральной городской больницы Александр Артюх, еще один топ-менеджер «Ятрани» Надежда Павленко, и не только. Есть «Батькивщина», с которой можно нормально работать, – многократно доказано, частично с этими же людьми, как и с депутатами из ряда других фракций, избранными снова. Все станет понятней и виднее, когда пройдут все кадровые назначения.

Вряд ли что-то конструктивное получится разве что с «Перспективой» – слишком много личного затронуто в стремлении взять реванш за 2015-й, слишком много красных линий перейдено во имя весьма сомнительного в окончательном итоге результата. Но при любом раскладе перспектива (без кавычек и с маленькой буквы) у новоизбранного горсовета есть.