Масло уже не такое и масляное…

Чай и хлеб с маслом – для миллионов наших людей это был и есть привычный завтрак или полдник, перекус. Ну и кашу мы не портили слишком большим количеством известного продукта. О хлебе и чае с кашей говорить не будем, но вот о масле… Как давно вы мазали на свой ломоть настоящее масло – вопрос. Оказалось, что этот важный, любимый и незаменимый во многих случаях продукт очень часто уже совсем не сливочный. Один из самых подделываемых продуктов у нас в стране! Ну да, гречку, капусту, свеклу или сало не подделаешь, а с маслом такое легко.

На днях Госпродпотребслужба Кировоградской области в очередной раз нашла нечто, именуемое маслом, в одном из магазинов Светловодского района, о чем и объявила. На самом деле такие новости могут звучать каждый день, только название района меняй. То масло было произведено в Хмельницкой области. Ранее специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы проверяли масло из Хмельницкой области в Знаменке, Долинской и Кропивницком – все было, мягко говоря, не совсем масло. Из Киевской области тоже было нечто, причем оно поставлялось в детские садики для готовки для детей.

Тут очень важно обозначить одну вещь. Не стоит биться в истерике, если в купленной вами упаковке в 200 граммов, на которой написано «сливочное», «селянское», «бутербродное» или даже «экстра», не все 100 процентов сливок. Так просто не может быть. 99 процентов молочного жира содержится только в топленом молоке, его сейчас почти не производит никто, дорого. А сливочным, даже по советским ГОСТам, является масло, где молочного жира от 50 до 82,5 процентов. Остальное – вода! Если по науке, то «Сливочное масло является эмульсией (разновидность дисперсной системы), в которой вода является дисперсной фазой, а жир — дисперсионной средой».

Но дело в том, что сегодня в якобы сливочном масле все чаще встречаются другие, растительные масла – пальмовое, кокосовое и еще какие-то.

О ужас! Пальмовое! На самом деле никто и нигде никогда не говорил, что пальмовое масло вредно. В нем очень высокое содержание витаминов А, Е и D – если вы не в курсе, то последний упомянутый витамин, D – самый главный при коронавирусе. Так считают спецы – он очень важен при борьбе организма с заразой. Вредно это масло (пальмовое) только тем, у кого проблемы с поджелудочной железой. А так оно ничем не хуже нашего подсолнечного масла. Почему «олію» не добавляют в так называемое сливочное масло? Всё просто – подсолнечное масло жидкое почти всегда, а пальмовое и кокосовое – твердые до температуры 24-25 градусов. Поэтому они и идеальны для добавления к настоящему маслу для получения спредов – честные производители уже давно так пишут на упаковке своего продукта, и это мало кого смущает. «Пальма» дешевая.

Можете не верить, но пальмовое масло добавляют… в детское питание. Пальмитиновая кислота (даже в названии звучит схоже) в его составе ближе всего к аналогичной в материнском молоке. И крупнейшими мировыми покупателями пальмового масла являются мировые монстры – производители продуктов – такие, как «Нестле», «Юнилевер» и т.д. Скажу страшную для ностальгирующих по колбасе по 2.20 новость: раньше, в восьмидесятые годы, Советский Союз был крупнейшим покупателем пальмового масла в мире – из Индии, Индонезии его везли сотни судов. В каждом знаменитом плавленом сырке «Дружба» советского производства присутствовало пальмовое масло, а еще красители, антиокислители, консерванты, ароматизаторы и много чего еще, о чем сейчас пишут на упаковке – Е341, Е450,Е451, Е452, Е331, Е332. При Союзе этим просто не заморачивались – не писали, что такое содержится, и всё.

Но дело в другом. Когда мы что-то покупаем, то хотим, чтобы это было то, что написано на упаковке. А там пишут: «Сливочное масло», хотя на самом деле там… а никто не знает, что там.

Государственная контрольная служба работает, проверяет, анализирует. Вот, к примеру, в начале года служба назвала таких фальсификаторов:

«3+3 корови» «Апрель» «Богодухівський молзавод» «Брест-Литовск» «Воложинское» «Всесмак» «Гомель-продукт» «Метелик» «Миколаївмолпром» «Нота смаку»

Немного позже они обновили список. Хотя ближе к концу уходящего года там много все тех же персонажей:

«Вологодское» 82,5% жира – производитель ПАО «Хмельницкая маслосырбаза»,

«Селянське» 72,6% жира «АхМолоко» – производитель ООО ОМПК «Славия»,

«Селянське» 73% жира – производитель ООО «Богодуховский молокозавод»,

«Селянське» 73,5% жира «Альма-Вита» – производитель ЧП «Альма-Вита»,

«Селянське» 72,6% жира «Галичина» – производитель ПАО «Галичина»,

«Экстра», 80% жира ТМ «Апрель» – производитель ООО «Апрель»,

«Селянське» 73,0% жира «Эталон» – производитель ОАО «Заречненский молокозавод»,

«Вологодское» 82,5% жира – изготовитель ПАО «Баштанский сырзавод»,

«Селянське» 73,0% жира ТМ «Ферма» – производитель ООО «Терра-Фуд»,

«Селянское органическое» ТМ «Етнопродукт» 73,0% жира – производитель ООО «Радомилк»,

«Селянське» 73,0% жира ТМ «Звени Гора» – производитель ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат»,

«Золотистое» 82,5% жира – изготовитель ПАО «Баштанский сырзавод»,

«Селянське» 72,6% жира ТМ «Белоцерковское» – производитель ЧП «Белоцерковская агропромышленная группа»,

«Селянське» 73,0% жира ТМ «Яготинское» – производитель ПАО «Яготинский маслозавод»,

«Селянське» 73,0% жира ТМ «Житомирское» – производитель ПАО «Житомирский маслозавод».

Увы и ах, в Кировоградской области практически не производят сливочного масла. Так, в небольших объемах его делают в успешном молочном кооперативе «Іванковецький світанок» в Знаменском районе, но оно больше для своих, и немного в округе продают.

Чтобы сделать сливочное масло, надо иметь молоко. У нас с этим, к сожалению, худо. Крупнейшая ферма у нас в области – «Петриківске молоко» недалеко от Новой Праги в Александрийском районе, они свою продукцию элитных коров продают оптом крупным производителям в соседние области. И в Николаеве, и на Черкасщине обрабатывают это молоко, и мы его и продукты из него потом покупаем в наших магазинах.

Не сочтите за рекламу. Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей, недавно озвучил список торговых марок настоящего сливочного масла. Их продукция соответствует требованиям ДСТУ 4399: 2005 «Масло вершкове. Технічні умови»:

Масло солодковершкове «Моліс» 73,5% жиру – виробник ТОВ «ВО» Моліс». Масло солодковершкове «Селянське» 82% жиру – виробник ТОВ «Люстдорф». Масло солодковершкове «Селянське» 73,0% жиру ТМ «Волошкове Поле» – виробник ПАТ «Юрія». Масло солодковершкове «Селянське» 72,5% жиру «Обухівське» ТМ «Лукавиця» – виробник АТ «Обухівський молочний завод». Масло «VALIO» солодковершкове слабосолоне, 80,0% жиру – імпортер «Фоззі Фуд». Масло солодковершкове «Вологодське», ТМ «Добряна», 82,5% жиру – виробник ПП «Рось», філія «Роменський молочний комбінат». Масло солодковершкове «Екстра Фаворит» 82,5% жиру – виробник ТОВ «Галіївський маслозавод». Масло солодковершкове «Селянське» 73,0% жиру «дитяче» ТМ «КЛУБ сиру» – виробник ТОВ «Клуб сиру». Масло солодковершкове екстра «Поживне» 80% жиру, «Полтавочка» – виробник ТОВ «Гранд-Молпродукт». Масло солодковершкове екстра ТМ «Наш молочник» 82,5% жиру – виробник ДП «Старокостянтинівський молочний завод». Масло солодковершкове селянське 72,6% жиру ТМ «Добриня» – виробник ДП «Старокостянтинівський молочний завод». Масло солодковершкове селянське 72,6% жиру, «Буринська» – виробник ТОВ «Буриньскій молокозавод». Масло солодковершкове 72,7% жиру, «Злагода» – виробник ПАТ «Комбінат Придніпровськ». Масло солодковершкове «Селянське» 73,0% жиру – виробник ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат». Масло солодковершкове «Селянське» 73,0% жиру «Весела ферма» – виробник ПП «Рось», філія «Роменський молочний комбінат».

А в общем, хотите правильного масла себе на бутерброд – смотрите на цену. Вот на популярном сайте продаж всего на свете нашел массу предложений типа сливочного «масла» по 13 гривен за сто граммов. Бррр, из чего они его сделали?..