Масло уже не такое и масляное…

Чай и хлеб с маслом – для миллионов наших людей это был и есть привычный завтрак или полдник, перекус. Ну и кашу мы не портили слишком большим количеством известного продукта. О хлебе и чае с кашей говорить не будем, но вот о масле… Как давно вы мазали на свой ломоть настоящее масло – вопрос. Оказалось, что этот важный, любимый и незаменимый во многих случаях продукт очень часто уже совсем не сливочный. Один из самых подделываемых продуктов у нас в стране! Ну да, гречку, капусту, свеклу или сало не подделаешь, а с маслом такое легко.
На днях Госпродпотребслужба Кировоградской области в очередной раз нашла нечто, именуемое маслом, в одном из магазинов Светловодского района, о чем и объявила. На самом деле такие новости могут звучать каждый день, только название района меняй. То масло было произведено в Хмельницкой области. Ранее специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы проверяли масло из Хмельницкой области в Знаменке, Долинской и Кропивницком – все было, мягко говоря, не совсем масло. Из Киевской области тоже было нечто, причем оно поставлялось в детские садики для готовки для детей.
Тут очень важно обозначить одну вещь. Не стоит биться в истерике, если в купленной вами упаковке в 200 граммов, на которой написано «сливочное», «селянское», «бутербродное» или даже «экстра», не все 100 процентов сливок. Так просто не может быть. 99 процентов молочного жира содержится только в топленом молоке, его сейчас почти не производит никто, дорого. А сливочным, даже по советским ГОСТам, является масло, где молочного жира от 50 до 82,5 процентов. Остальное – вода! Если по науке, то «Сливочное масло является эмульсией (разновидность дисперсной системы), в которой вода является дисперсной фазой, а жир — дисперсионной средой».
Но дело в том, что сегодня в якобы сливочном масле все чаще встречаются другие, растительные масла – пальмовое, кокосовое и еще какие-то.
О ужас! Пальмовое! На самом деле никто и нигде никогда не говорил, что пальмовое масло вредно. В нем очень высокое содержание витаминов А, Е и D – если вы не в курсе, то последний упомянутый витамин, D – самый главный при коронавирусе. Так считают спецы – он очень важен при борьбе организма с заразой. Вредно это масло (пальмовое) только тем, у кого проблемы с поджелудочной железой. А так оно ничем не хуже нашего подсолнечного масла. Почему «олію» не добавляют в так называемое сливочное масло? Всё просто – подсолнечное масло жидкое почти всегда, а пальмовое и кокосовое – твердые до температуры 24-25 градусов. Поэтому они и идеальны для добавления к настоящему маслу для получения спредов – честные производители уже давно так пишут на упаковке своего продукта, и это мало кого смущает. «Пальма» дешевая.
Можете не верить, но пальмовое масло добавляют… в детское питание. Пальмитиновая кислота (даже в названии звучит схоже) в его составе ближе всего к аналогичной в материнском молоке. И крупнейшими мировыми покупателями пальмового масла являются мировые монстры – производители продуктов – такие, как «Нестле», «Юнилевер» и т.д. Скажу страшную для ностальгирующих по колбасе по 2.20 новость: раньше, в восьмидесятые годы, Советский Союз был крупнейшим покупателем пальмового масла в мире – из Индии, Индонезии его везли сотни судов. В каждом знаменитом плавленом сырке «Дружба» советского производства присутствовало пальмовое масло, а еще красители, антиокислители, консерванты, ароматизаторы и много чего еще, о чем сейчас пишут на упаковке – Е341, Е450,Е451, Е452, Е331, Е332. При Союзе этим просто не заморачивались – не писали, что такое содержится, и всё.
Но дело в другом. Когда мы что-то покупаем, то хотим, чтобы это было то, что написано на упаковке. А там пишут: «Сливочное масло», хотя на самом деле там… а никто не знает, что там.
Государственная контрольная служба работает, проверяет, анализирует. Вот, к примеру, в начале года служба назвала таких фальсификаторов:
- «3+3 корови»
- «Апрель»
- «Богодухівський молзавод»
- «Брест-Литовск»
- «Воложинское»
- «Всесмак»
- «Гомель-продукт»
- «Метелик»
- «Миколаївмолпром»
- «Нота смаку»
Немного позже они обновили список. Хотя ближе к концу уходящего года там много все тех же персонажей:
«Вологодское» 82,5% жира – производитель ПАО «Хмельницкая маслосырбаза»,
«Селянське» 72,6% жира «АхМолоко» – производитель ООО ОМПК «Славия»,
«Селянське» 73% жира – производитель ООО «Богодуховский молокозавод»,
«Селянське» 73,5% жира «Альма-Вита» – производитель ЧП «Альма-Вита»,
«Селянське» 72,6% жира «Галичина» – производитель ПАО «Галичина»,
«Экстра», 80% жира ТМ «Апрель» – производитель ООО «Апрель»,
«Селянське» 73,0% жира «Эталон» – производитель ОАО «Заречненский молокозавод»,
«Вологодское» 82,5% жира – изготовитель ПАО «Баштанский сырзавод»,
«Селянське» 73,0% жира ТМ «Ферма» – производитель ООО «Терра-Фуд»,
«Селянское органическое» ТМ «Етнопродукт» 73,0% жира – производитель ООО «Радомилк»,
«Селянське» 73,0% жира ТМ «Звени Гора» – производитель ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат»,
«Золотистое» 82,5% жира – изготовитель ПАО «Баштанский сырзавод»,
«Селянське» 72,6% жира ТМ «Белоцерковское» – производитель ЧП «Белоцерковская агропромышленная группа»,
«Селянське» 73,0% жира ТМ «Яготинское» – производитель ПАО «Яготинский маслозавод»,
«Селянське» 73,0% жира ТМ «Житомирское» – производитель ПАО «Житомирский маслозавод».
Увы и ах, в Кировоградской области практически не производят сливочного масла. Так, в небольших объемах его делают в успешном молочном кооперативе «Іванковецький світанок» в Знаменском районе, но оно больше для своих, и немного в округе продают.
Чтобы сделать сливочное масло, надо иметь молоко. У нас с этим, к сожалению, худо. Крупнейшая ферма у нас в области – «Петриківске молоко» недалеко от Новой Праги в Александрийском районе, они свою продукцию элитных коров продают оптом крупным производителям в соседние области. И в Николаеве, и на Черкасщине обрабатывают это молоко, и мы его и продукты из него потом покупаем в наших магазинах.
Не сочтите за рекламу. Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей, недавно озвучил список торговых марок настоящего сливочного масла. Их продукция соответствует требованиям ДСТУ 4399: 2005 «Масло вершкове. Технічні умови»:
- Масло солодковершкове «Моліс» 73,5% жиру – виробник ТОВ «ВО» Моліс».
- Масло солодковершкове «Селянське» 82% жиру – виробник ТОВ «Люстдорф».
- Масло солодковершкове «Селянське» 73,0% жиру ТМ «Волошкове Поле» – виробник ПАТ «Юрія».
- Масло солодковершкове «Селянське» 72,5% жиру «Обухівське» ТМ «Лукавиця» – виробник АТ «Обухівський молочний завод».
- Масло «VALIO» солодковершкове слабосолоне, 80,0% жиру – імпортер «Фоззі Фуд».
- Масло солодковершкове «Вологодське», ТМ «Добряна», 82,5% жиру – виробник ПП «Рось», філія «Роменський молочний комбінат».
- Масло солодковершкове «Екстра Фаворит» 82,5% жиру – виробник ТОВ «Галіївський маслозавод».
- Масло солодковершкове «Селянське» 73,0% жиру «дитяче» ТМ «КЛУБ сиру» – виробник ТОВ «Клуб сиру».
- Масло солодковершкове екстра «Поживне» 80% жиру, «Полтавочка» – виробник ТОВ «Гранд-Молпродукт».
- Масло солодковершкове екстра ТМ «Наш молочник» 82,5% жиру – виробник ДП «Старокостянтинівський молочний завод».
- Масло солодковершкове селянське 72,6% жиру ТМ «Добриня» – виробник ДП «Старокостянтинівський молочний завод».
- Масло солодковершкове селянське 72,6% жиру, «Буринська» – виробник ТОВ «Буриньскій молокозавод».
- Масло солодковершкове 72,7% жиру, «Злагода» – виробник ПАТ «Комбінат Придніпровськ».
- Масло солодковершкове «Селянське» 73,0% жиру – виробник ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат».
- Масло солодковершкове «Селянське» 73,0% жиру «Весела ферма» – виробник ПП «Рось», філія «Роменський молочний комбінат».
А в общем, хотите правильного масла себе на бутерброд – смотрите на цену. Вот на популярном сайте продаж всего на свете нашел массу предложений типа сливочного «масла» по 13 гривен за сто граммов. Бррр, из чего они его сделали?..
Кармен, Хосе, Тореадор…