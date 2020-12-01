Витамины и антибиотики при COVID-19: помогают или вредят?

Боясь заразиться, украинцы в прямом смысле опустошают аптеки, скупая витамины и самые популярные антибиотики для лечения дыхательных путей и лор-органов. В первую очередь речь идет о витаминах группы C, D, A и препаратах, содержащих цинк. Среди антибиотиков тяжело найти «Авелокс» и «Моксифлоксацин». И если витамины уже есть в наличии, то вторых двух позиций практически нет до сих пор.

Врачи обеспокоены такой тенденцией и акцентируют внимание на том, что бездумное употребление витаминов без предварительных анализов и информации о состоянии здоровья человека скорее навредит ему, чем принесет пользу.

«Например, если принимать много витамина С – могут активизироваться камни в почках. Был у меня когда-то пациент, который любил пить воду с лимоном по утрам. Это спровоцировало у него сдвиг камней в желчном пузыре. Если у кого-то гастродуоденит (воспаление слизистой оболочки желудка, которое переходит на слизистые оболочки двенадцатиперстной кишки. – Ред.) или энтероколит (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки. – Ред.), то сколько бы вы витаминов ни выпили, на пользу они не пойдут», – пояснил OBOZREVATEL врач Тарас Жиравецкий.

Другие его коллеги говорят то же самое. Например, известный врач-инфекционист Ольга Голубовская убеждена, что прием витаминов с целью профилактики COVID-19 или лечения болезни не является панацеей. Но из-за слабого доверия к государственным институтам люди в Украине привыкли сами себя спасать. Они черпают информацию где угодно, в том числе и в плане коронавируса. И что главное – этот опасный процесс остановить невозможно.

«Тяжелые формы коронавируса провоцируют дефицит витаминов, поэтому мы их назначаем в комплексе. Но если у человека нет дефицита витамина D, его прием (без указаний врача. – Ред.) может достаточно негативно сказаться на организме. Препараты цинка тоже бездумно принимать нельзя. Только по назначению врача в постконтактный период», – отметила она.

Передозировка и побочные эффекты витаминов, которые часто рекомендуют принимать как профилактику и лечение COVID-19, могут спровоцировать более тяжелые последствия, чем сам коронавирус, уточнил детский врач-инфекционист Сергей Крамарев. Мол, нет ни одного законченного исследования, доказывающего, что прием витаминов имеет профилактический или лечебный эффект при коронавирусе.

Главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров категорически не рекомендует прием антибиотиков при коронавирусной инфекции. Только в случае осложнения состояния, но назначаьт их могут исключительно лечащие врачи.

Он также предостерег семейных врачей от использования антибиотиков при легком и даже среднем течении коронавируса.

«При ковиде не показаны антибиотики, не показаны! И следующая проблема, которая ждет нас через 6-12 месяцев – это стремительная летальность от бактериальной пневмонии или даже от банального аппендицита. Антибиотики не работают, а врачи часто назначают их, когда не надо. Хотя в их приеме нуждается не больше 5% ковидных больных. В них нуждаются тяжелые пациенты, находящиеся на ИВЛ или с осложнениями в реанимации.

А что делается на первичке? Семейный врач назначает 2-3 антибиотика и противогрибковые препараты абсолютно необоснованно. Мы еще в сентябре написали, что антибиотики противопоказаны, если не доказана бактериальная инфекция. И что делать с такими врачами, которые назначают антибиотики вопреки протоколу, я просто не знаю…»

Галина Остаповец.