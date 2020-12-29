Плани на 21-й. Кропивницький та Бобринець

Продовжуємо рубрику «УЦ» щодо планів новообраних голів місцевих громад на найближчий рік.

Слово міському голові Кропивницького Андрію Райковичу:

– До кінця січня – початку лютого наш пріоритет – здати легеневе відділення на Валах. Кількість хворих на пневмонію в Кропивницькому вже перевищила 800, близько 350 на стаціонарі в ЦМЛ. А зима лише почалася, і ковід нікуди не подівся.

Ми завершуємо реставрацію приміщення, частина нового обладнання, під яке готувався проєкт, вже в Україні. Повторюся, це важливо: багато людей не має доступу до якісного лікування, бо в лікарнях обмежена кількість ліжок, вони слабо забезпечені обладнанням експертного класу. Саме таке ми закуповуємо – це спеціальні апарати ШВЛ, автономна система забезпечення киснем тощо. Додаємо в місті одразу 30 спеціалізованих ліжок, з них 6 – реанімаційні. У сьогоднішніх складних умовах це врятовані життя. Це найзлободенніше, невідкладне.

Найбільші ж масштаби та прогнозну вартість серед запланованого має комплексна тепломодернізація Кропивницького, повне оновлення всієї системи централізованого опалення до версії, актуальної вимогам часу. Протягом минулої каденції ми ґрунтовно вивчили питання, повернули потужності з неефективної оренди, об’єднали теплове господарство міста в одному комунальному підприємстві, впровадили низку проєктів з підвищення енерго­ефективності та якості опалення закладів освіти та медицини.

Буквально днями очікуємо підписання документу, який дасть старт принципово новому етапу цієї роботи в загальноміських масштабах. У силу взаємних зобов’язань з партнерами поки не можу сказати більше. Скажу лише, що до цього рішення ми йшли два останніх роки.

Звісно, в 2021-му продовжимо розвивати ключові напрямки міської інфраструктури – освітній, культурний, транспортний, дорожній. Зокрема йдеться про повноцінне оновлення основних магістралей середмістя Кропивницького та мікрорайону Нового, вулиць Вокзальної та Металургів. З початком будівельного сезону плануємо розпочати роботи на набережній Інгулу – з благоустрою території навколо пам’ятника учасникам бойових дій на території інших держав, ремонт якого вже розпочато.

На порядку денному – низка проєктів, які стануть маркерами, що місто будується далі. Тільки так. Головне – усім бути здоровими у новому році.

Далі про масштабні проєкти 2021 року розкаже міський голова Бобринця Леонід Кравченко:

– Не будемо говорити про поточні справи, благоустрій, прибирання міста й таке інше. Це буде робитися, але на сьогоднішній день першими стоять питання, пов’язані з реалізацією Закону про децентралізацію. Хочеться, щоб результати були позитивними, бо Бобринець і Мала Виска стояли біля витоків цього процесу на Кіровоградщині, ми перші створили ОТГ. Але зараз стало дуже складно, бо ми одержуємо на утримання нові приміщення та людей, які там працюють, а це велика проблема.

Мова йде про об’єкти районної комунальної власності, але ситуація ускладнюється незрозумілим створенням ОТГ в районі, я про Кетрисанівську ОТГ, яка претендує на приміщення районної адміністрації. Вони кажуть, що це приміщення їхнє, але ж воно в Бобринці! Це нонсенс, але отак.

На сьогодні проблемою є те, що нам передаються приміщення в жахливому стані, більше того, частина їх знаходиться під арештом чи судом, тому стоїть питання їхнього збереження. Зараз, згідно рішення суду, заборонено експлуатацію районного Будинку культури, музею Миколи Смоленчука та бібліотеки для дорослих. Потрібно провести протипожежні заходи, а це немалі кошти. По Школі мистецтв рішення суду очікується в лютому, те саме по районній лікарні – й теж по протипожежних заходах. Але, попри все, на попередній сесії ми лікарню взяли на баланс, як і спортивні споруди. Тепер їх потрібно опалювати, охороняти й так далі, а ще потрібно думати про людей, які там працювали.

Але це все ж поточні проблеми, зі стратегічних питань перед містом стоїть вирішення проблеми очистки замуленого русла річки Сугоклеї та здачі в експлуатацію станції очистки води, потім заміна основного водогону за рахунок залучення бюджетів усіх рівнів. Наші попередники розпочали роботи, мали здати в експлуатацію в липні, але не склалося. Зараз потрібно проводити ревізію робіт, оцінити стан обладнання. Зрозуміло, що перед нами стоїть завдання продовжити монтаж вуличного освітлення та ремонт доріг. У трішки дальшій перспективі – питання відпочинку молоді за рахунок закінчення будівництва парку, але ми не знімаємо його з порядку денного.