Проезд открыт!

Накануне Нового года город Кропивницкий был наконец-то освобожден от пробок, возникших после прекращения движения по поставленному на капитальный ремонт Клинцовскому мосту.

С 16 сентября, особенно в утренние и вечерние часы, главные магистрали города не справлялись с транспортным потоком. Кроме «пробочных» неудобств, материальные потери составляли тысячи тонно-километров или человеко-часов. И вот 27 декабря после обеда, словно по мановению волшебной палочки, вдруг стали свободными от пробок и Верхняя Пермская, и Михайловская, и Большая Перспективная, и Кавалерийская, и Полтавская, и Гоголя.

В эти месяцы трудно пришлось всем. Заместитель директора КП «Электротранс» Валерий Музычук напомнил, что из-за пробок пришлось менять некоторые маршруты: «Поскольку весь транспортный поток шел через центр, нашим автобусам и троллейбусам было сложно соблюдать график движения. Теперь ситуация изменилась, скажу, что деньги, выделенные на ремонт моста, были потрачены не напрасно, потому что с мостами, по сравнению с дорогами, у нас наметилось отставание».

Обошлись без фанфар и святой воды, просто открыли движение, как только закончили ремонт проезжей части. Знакомые таксисты говорят, что это стало неожиданностью даже для них, но теперь все водители довольны таким подарком, поскольку целых три месяца все страдали в пробках. Тем не менее, работы на мосту еще продолжаются. Начальник участка мостостроительного отряда №112 Петр Олейник рассказал нам, что открытие движения было плановым, а сейчас продолжаются работы по фасаду моста, то есть строители «монолитят» (бетонируют) откосы под мостом, которые остались в качестве недоделок еще с советских времен. Параллельно ведутся работы по укреплению пешеходной части. Также устанавливается перильное ограждение, и сегодня-завтра на мосту будет смонтировано освещение.

Но самое главное – то, что движение по мосту открыто, а все остальное приложится. Напомним, что 22,5 миллиона гривен на ремонт моста прошли через фонд автомобильных дорог местного значения, созданный еще правительством Гройсмана. Это позволило кардинально, в десятки раз, увеличить финансирование на содержание и ремонт дорог в Кировоградской области.