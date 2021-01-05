Будем платить?

Очень не хотелось бы в первый номер «Украины-Центр» писать о грустном, но таковы реалии. Речь пойдет о предполагаемом повышении цен на проезд в маршрутках, которое может оказаться довольно серьезным, если исполком Кропивницкого горсовета удовлетворит заявку транспортников.

Как сообщил заместитель кропивницкого городского головы Александр Вергун, свои расчеты и обоснования для повышения платы за проезд в транспорте, работающем в режиме маршрутного такси, подали практически все перевозчики города: «Перевізники задекларували розрахунки вартості проїзду на рівні 7-8 гривень за одну поїздку. Процедура розгляду заявок передбачає їх вивчення, перевірку обгрунтування й прийняття рішення, тому говорити про підвищення вартості проїзду одразу після Нового року не потрібно».

В переводе с дипломатического языка на понятный это означает, что аргументы перевозчиков серьезные, но по традиции будет найден компромисс, поэтому через какое-то время, возможно, через месяц, нас ожидает повышение стоимости проезда на гривню-полторы. Во всяком случае, так было раньше, а как будет сейчас – не берутся прогнозировать ни перевозчики, ни чиновники, ведь обещанный с 8 января жесткий локдаун вообще может оставить этот сектор городского пассажирского транспорта без работы – будет некому и некуда ездить!

«В свете решений партии и правительства» о предновогоднем повышении стоимости газа, электроэнергии, а также повышении с 1 января 2021 года уровня минимальной заработной платы, аргументация перевозчиков достаточно убедительна, ведь только газ подорожал на 4 гривни за кубометр.

Заместитель председателя Украинской ассоциации перевозчиков Дмитрий Винницкий озвучил для «УЦ» печальные факты: «Мы подвели итоги деятельности, и выяснилось, что пассажиропоток у маршрутчиков за год сократился в три раза, соотвественно, сократилась и выручка, а затраты, наоборот, выросли. Так что себестоимость перевозок значительно превышает наши предложения о повышении стоимости проезда. При этом мы понимаем социальную обстановку, уровень жизни, поэтому выставляем минимальное повышение стоимости проезда.

Мы с трудом выдержали первый карантин, но в результате остановки нашего транспорта перевозчики потеряли около 50% водительского состава. Очень влияют на наши доходы ограничения количества пассажиров по числу сидячих мест, притом, что в других городах на стоячих пассажиров внимания не обращают, но в Кропивницком полиция жестко контролирует водителей. Только на одном предприятии города на водителей было наложено 5 штрафов за перевозку “стоячих”. Размер штрафов просто неподъемный – 17 тысяч гривен за одно нарушение. Как мы переживем январский локдаун, когда все остановится, – сказать сложно.

Ситуация у маршрутчиков, действительно, не из самых радостных. По нашим данным, сейчас простаивает около 50% автопарка, а это – ни много ни мало – 200 машин. Дело могло бы поправить разрешение на провоз хотя бы 4 стоячих пассажиров, что повышает дневную выручку одной маршрутки гривен на 500. С другой стороны, только разреши четырех, и водители начнут буквально набивать салон стоячими пассажирами, а консенсус в этом вопросе между полицией и водителями пока не найден, да его и не ищут.

В целом выходит, что в условиях карантина говорить о развитии в Кропивницком сектора пассажирских перевозок в режиме маршрутного такси не приходится. Но большому городу без такого вида коммуникации просто не обойтись, поэтому надо думать и о том, как этот транспорт не остановить, и как пассажиров не обидеть. Хорошо, что у нас есть КП «Электротранс», которое ежедневно выпускает на линии около 60-ти троллейбусов и автобусов большой вместимости, чем спасает город от транспортного коллапса. Но и этому предприятию, несмотря на поддержку из городского бюджета, приходится непросто, по нему больно бьет рост стоимости электроэнергии и всего прочего. Только для повышения заработной платы необходимо дополнительно изыскивать около 30 миллионов гривен в год. «Местные» ограничения, в смысле ограничения количества пассажиров по числу мест для сидения, влияют и на доходность работы тех же троллейбусов, потому что вместо 80-100 пассажиров троллейбус везет не больше 25-ти, а это очень большая недовыручка.

Вот и выходит, что повышение стоимости проезда в Кропивницком, причем не только в маршрутках, – дело времени. Для справки скажем, что автобусы Александрии давно возят пассажиров за 6,50. В Запорожье проезд в маршрутках пока 6 гривен, хотя годом ранее был 7. В Житомире поступили еще интереснее – там стоимость проезда варьируется в зависимости от типа оплаты, то есть дороже всего в маршрутках ездить за наличные – 8 гривен, хотя при расчете банковской картой стоимость уменьшается на гривню. Таким же образом платят в Житомире и в троллейбусах – от 4 до 6 гривен. В Киеве пока стоимость проезда 8 гривен, но после Нового года обещают «покращення» до 12 гривен.

Такая вот арифметика, хотя в прошлом наши маршрутчики, жалуясь на убытки, все же не сворачивали свою деятельность. Но теперь карантин вносит такие существенные коррективы, что никто не знает, как вообще будут работать маршрутчики и будут ли работать вообще.