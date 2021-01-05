«Каждый детский спектакль – это событие»

Вот уже не одно десятилетие подряд в преддверии Нового года театр имени Кропивницкого создает праздничную программу для детей, радуя своих юных зрителей сказочными постановками. В этом году пандемия хотя и внесла свои коррективы, и всё же даже она не смогла помешать случиться сказке.

Сперва маленьких зрителей поприветствовали яркие куклы-лол, а затем сам Святой Николай сопроводил их в сказку «12 месяцев». Казалось бы, сюжет этой сказки известен всем, но не описать словами, как красиво, мастерски и завораживающе её представил наш театр Кропивницкого!

Три попеременно сменяющих друг друга и с головой окунающих в свою атмосферу совершенно разных локации: дом мачехи и Марии, дворец капризной королевы и сказочно красивый зимний лес, куда бедную девушку посылали за хворостом и подснежниками. Идеально продуманное освещение и музыкальное сопровождение для каждой мизансцены и потрясающая игра актеров. Невозможно было не узнать в милой Марии полюбившуюся многим панночку Елену Табак, в роли Января – заслуженного артиста Украины Александра Ярошенко, а в роли капризной королевы – обворожительную Дарью Ярошенко. Но яркими были не только главные, но и второстепенные персонажи: Надежда Мартовская, которая так харизматично сыграла профессоршу, недоумевающую от того, как зимой могут расти подснежники; ехидные мачеха и её дочь в исполнении Виктории Майстренко и Ирины Лыковой, бесподобный Евгений Скрипник в роли начальника королевской стражи и другие.

Настоящей жемчужиной нашего театра является актриса и по совместительству заведующая труппой Тамара Лаптева, у которой за плечами уже почти 60 лет сценического опыта. В преддверии Нового 2021 года мы решили поинтересоваться у Тамары Александровны, какие роли в новогодних спектаклях ей приходилось за эти годы играть и что запомнилось больше всего.

– О, нет, это я вам точно сказать не смогу! Моя театральная деятельность началась ещё в 1963-м году. Можно представить, в каких только спектаклях я за это время не участвовала и кого только не играла! Вспомнить всё это просто нереально.

– А какие роли особенно полюбились?

– Бабу Ягу, например, я всегда играла с огромным удовольствием! Баба Яга ведь бывает разная: тут добрая, тут злая, тут помогу, а тут ножку подставлю. Во многих утренниках и сказках я исполняла эту роль и каждый раз получала от неё колоссальное удовольствие. В «Золушке» играла мачеху, в «Приключениях Буратино» – Черепаху Тортиллу, в «Снежной Королеве» – разбойницу. В молодости часто мне доставались роли мальчиков.

В нашем театре ставится много сказок, и мы с удовольствием в них участвуем. Дети очень любят наши сказочные спектакли. Столько поколений на них выросло! Каждый год мы ставим новую сказку, и всегда это что-то значимое, с шикарным оформлением, костюмами, отточенной игрой актеров. Каждый детский спектакль – это событие. Событие для театра. Событие для зрителя.

Каждый взрослый зритель когда-то был ребенком, и каждый ребенок станет взрослым. Поэтому мы чувствуем за собой ответственность вложить в души наших маленьких зрителей добро и правильное понимание жизни.

В этому году детский утренник и спектакль у нас получились очень необычными – не в фойе, как всегда, а на сцене при открытом и закрытом занавесе. Мы хотели подарить детям праздник и немного тепла, невзирая на все события, происходящие сейчас в мире и стране. И, как я вижу, нам это удалось. Маленькие зрители получили чудо. А именно ради этого мы живем и работаем.

– Какие истории припоминаете, связанные с новогодними спектаклями?

– Интересных историй, связанных с театром и зрителями, у актеров всегда очень много, причем не только новогодних. У нас, актеров, своя «кухня». Например, я как зав­труппой пишу расписание репетиций для актеров, и выглядеть это может так: «”Сорочинський ярмарок”: вызываются черти» или “Сказка Буратино”: вызываются собаки». Человек с улицы, наверное, подумал бы: «Причем здесь черти или собаки?» Но для нас всё понятно. Те, кто играет собак или чертей, знают, что такого-то числа им просто нужно прийти на репетицию.

Припоминаю, как в спектакле «Снежная королева», который ставился ещё до ремонта театра, актеры должны были научиться кататься на роликах. Это было сложно, но хочешь – не хочешь, а учиться пришлось всем!

В каждом своем образе мы находим что-то необычное, чтобы детям было интересно смотреть спектакль. В процессе работы над сказками наши актеры порой ищут даже больше каких-то изюминок в своих персонажах, чем когда готовятся ко взрослым спектаклям.

Помню, в одном из утренников я играла обезьяну. После спектакля наш комендант спросила своего внука:

– Кто тебе больше понравился?

– Обезьяна, конечно! Она же самая смешная! – ответил мальчик.

Был случай и после спектакля «Буратино». К Даше Ярошенко, бывшей как раз в образе Буратино, подошел мальчик и говорит: «Я прошу тебя, пойдем ко мне в гости, пожалуйста!» И что ответить в таком случае ребенку? Он же искренне верит, что перед ним настоящий Буратино или Тортилла!

В нашем театре я работаю 17 лет и знаю детей, которые приходили на наши спектакли, когда им было 3 года, а сейчас им по 20! И всё это время они посещают наш театр. Для меня это показатель, что мы действительно делаем что-то ценное и значимое. Мы – не воспитатели, а волшебники, которые стремятся творить для людей праздник, вселяя им веру в то, что стоит жить и бороться за жизнь, которая на самом деле прекрасна. Пускай Господь нас всех оберегает!