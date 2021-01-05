«Мы не верили, что это возможно»

Завершилось первое в Кропивницком реалити-шоу «Хочу тут жити». 24 декабря ярко и красочно прозвучал финал проекта, и зрители узнали имена счастливчиков, выигравших квартиру – главный приз шоу.

Ими стала пара молодых ребят: Лена Короткая и Сережа Ильин – ведущие различных мероприятий и культорганизаторы областного центра детского и юношеского творчества.

С победителями шоу общалась журналистка «УЦ».

– Лена, Серёжа, поздравляем вас с победой! Как впечатления после проекта?

С.И.: – Спасибо. На самом деле мы сами ещё до конца не верим, что с нами всё это произошло.

Л.К.: – Таких испытаний, эмоций и переживаний мы никогда и нигде до этого не испытывали.

С.И.: – Даже если бы мы заказали самого крутого квестмейкера и сами решили бы себе и своим друзьям устроить подобные испытания, то всё равно такого сильного духа соперничества, как на проекте, не было бы точно. А здесь, казалось бы, никто ничего не вкладывал, и никто ничего от участия не теряет, а даже приобретает, но, когда понимаешь, какая цена стоит за всем этим, эмоции возникают очень сильные.

– Уже заселились в квартиру?

Л.К.: – Нет, конечно. Мы знаем только адрес новостроя, в котором планируем жить и создавать свою мини-студию. Даже номер нашей квартиры нам ещё неизвестен. В тот же вечер, как узнали о своей победе, мы тихонечко, закрыв лица капюшонами и масками, подъехали к жилищному комплексу, чтобы просто хотя бы со стороны посмотреть, где мы будем в скором времени жить. Мы не могли это делать открыто, поскольку до выхода записи финала в эфир никто не должен был знать, что победители – мы. Даже самые близкие люди и друзья. И молчать об этом было очень сложно.

С.И.: – Сейчас начался процесс оформления документов и все юридические процедуры. Мы не торопим ход событий, знаем, что всё в порядке и дела идут своим чередом. Главное – что все уже состоялось: квартиру мы выиграли и можно немного расслабиться.

– Как будете использовать новое жилье? Вы говорили, что в качестве студии…

С.И.: – Планов и мыслей очень много. В первую очередь мы должны будем сделать там ремонт. У нас есть несколько проектов, которые мы собираемся запускать в соцсетях. Для этого нам необходимо спокойное и специально адаптированное пространство, где мы могли бы и обдумывать эти идеи, и там же их снимать, монтировать и продвигать. Сейчас такой базой для нас является ДЮЦ, но ведь мы не можем находиться здесь постоянно.

Л.К. :– К тому же уже давно пора съехать от родителей в свое отдельное жилье…

– Как решили прийти на проект?

Л.К.: – Я увидела, что проходит кастинг, и подумала, что надо попробовать. В период карантина жизнь как будто остановилась, и поэтому особенно хотелось какого-то разнообразия. Я предложила Серёже вместе поучаствовать в шоу. Он сперва отреагировал без особого энтузиазма.

С.И.: – Дайте объяснюсь: в целом я положительно отношусь к различным подобным проектам, но только не тогда, когда стоит вопрос о моем участии в них. В таких случаях меня одолевают сомнения и много вопросов. Честно говоря, я до последнего не верил, что из этого шоу получится что-то стоящее. Думал, что раз это местный проект, то наверняка бюджета на него выделяется очень мало и, соответственно, это отра­зится на качестве.

Л.К.: – И в реальную возможность выиграть квартиру тоже верилось слабо.

С.И.: – Да, и поэтому у меня не было большой охоты даже снимать промо-ролик.

Л.К.: – Промо-ролик нужно было сдать 26 числа, а вечером 25-го я всё же уговорила Серёжу записать его. Мы быстро всё сняли и в тот же вечер заполнили и отправили анкету. Друзья, которые потом смотрели наше видео, спрашивали, как мы успели за такое короткое время выучить столько текста? А на самом деле мы его совсем не учили…

С.И.: – Мы всё делали «на ходу», даже без особой предварительной подготовки. Но у многих сложилось впечатление, что мы прописывали заранее сценарий и монтировали видео. Услышать такие отзывы было, конечно, дико приятно.

Л.К.: – За годы совместной работы у нас уже сложился прочный творческий тандем. Когда мы, например, вместе ведем корпоративы или концерты, мне достаточно замолчать, как он тут же продолжит мою мысль, хотя мы это даже не оговаривали заранее.

С.И.: – Да, мы всегда подхватываем и дополняем друг друга.

Л.К.: – Когда мы сдали визитку, надежды на то, что пройдем дальше, особой не было. Закрадывались мысли, что мы не настолько крутые, как кто-то. Но спустя время нам звонят и приглашают на проект. Мы были очень удивлены.

С.И.: – А у нас ещё в самом разгаре работа! В общем, всё было так сумбурно, и казалось, что, как всегда, не вовремя.

Л.К.: – Мы пришли на первую встречу, где с нами было 25 пар. Все просверлили нас оценивающим взглядом, и мы, наверное, сделали так же. Атмосфера была немного напряженной. К тому же среди участников я увидела свою лучшую подругу Иру Погребняк, с которой мы уже больше 12 лет работаем вместе и пережили всё, что только можно. Принять, что в рамках проекта мы теперь соперницы, было непросто. Потом была беседа с организаторами, и мы узнали, что предстоит ещё смс-голосование. Слава Богу, мы его прошли! Это была наша первая маленькая победа.

С.И.: – Мы не ожидали, что нас поддержит такое огромное количество людей, причем не только родных и друзей, но и незнакомых. Спасибо большое всем, кто голосовал за нас!

– Какие задания оказались самыми сложными?

С.И.: – Все задания оказались выполнимыми, но каждый раз мы думали, что всё, дальше мы не справимся. Самым сложным лично для меня заданием было скалолазание, поскольку я очень боюсь высоты. С горем пополам у нас всё-таки получилось вскарабкаться на скалодром, но для меня это было панически тяжело. В один момент у меня заклинило всё тело.

Л.К.: – Его просто вырубило. И надо понимать, что это испытание проходило в 3 часа дня, а не спали мы с 5-ти утра и до этого уже 14 километров набегали пешком. А вот плыть на каяках было сплошное удовольствие! Это – стопроцентно наш вид спорта. С этим заданием вообще не было никаких проблем. Бегать по всевозможным улицам города то под гору, то с горы было сложно. Никто ведь не привык к этому в обычной жизни! Финал был сумасшедший. Если посмотреть на всех участников и на нас, то становится ясно, что мы – самая мелкая команда по своему весу и физической подготовке. Поэтому, когда нам нужно было тащить мешок, который весит, как мы с Серёжей вдвоем, или колоду, которая по тяжести, как четверо нас, мы думали, что всё, шансов у нас немного.

– И всё же, нельзя не отметить, насколько слаженно вы проходили вместе все эти испытания, минуя ссоры, а наоборот, всегда поддерживая друг друга. Как так удавалось?

С.И.: – Да, именно поддержка друг друга нам очень помогала на протяжении всего времени.

Л.К.: – Мы стараемся так поступать и по жизни. В первую очередь мы дружим и всегда пытаемся сделать друг друга лучше.

С.И.: – Когда человек оказывается в экстремальной ситуации, все рамки приличия и всё показное исчезает. Он остается таким, какой он на самом деле есть. Меня очень радует то, что, когда мы с Леной на проекте оказывались в стрессовых ситуациях, то не «забивали» друг на друга и не ставили свои интересы выше интересов другого. Когда я видел, что Лене нелегко, я поддерживал её, хотя у меня самого уже почти не было сил. И точно так же она, будучи совсем обессиленной, продолжала повторять, что я смогу, я лучший, и у меня всё получится. И это так сильно мотивирует! Что бы кто ни говорил со стороны, но, когда рядом с тобой твой человек, который так поддерживает, мысли о том, что ты чего-то не можешь, отпадают сами собой.

– Узнали что-то новое о городе благодаря проекту?

Л.К.: – Да, конечно! Сколько историй о нашем городе мы за это время выучили! Мы знаем теперь чуть ли не всё о каждом камне в Кропивницком. Как оказалось, наш город необычайно интересный! Но, когда ты каждый день ходишь по одному и тому же протоптанному маршруту, то перестаешь замечать это.

С.И.: – Мало людей банально поднимают свои головы вверх, чтобы посмотреть, насколько у нас красивая архитектура. Я всегда интересовался историей и думал, что знаю много о нашем городе, но, когда во время проекта мы стали более углубленно изучать эту тему, то поняли, что абсолютно ничего ещё о нем не знаем. Здесь действительно очень много крутых мест, и если их хотя бы немного привести в порядок, то уровень туризма в Кропивницком может сильно подскочить.

– Такое чувство, будто в финале вашей паре благоволила сама судьба: внезапно пробившийся из ниоткуда луч солнца в местном «Колизее», указавший вам местонахождение ключа; дети, которые так вовремя помогли с выполнением одного из заданий…

Л.К.: – Да, так и было! Представьте: на улице – пасмурно, слякоть, туман, абсолютно серый день, и неизвестно откуда через щели недостройки пробивается луч! Мы полчаса ковырялись в том болоте, злились на себя и друг на друга, потому что никак не могли побороть эту ситуацию. Перед нами на этой локации были наши соперники, которые всё там перевернули, и в связи с этим процесс поиска усложнился для нас ещё больше. И тут – такой знак с небес… Даже съёмочная группа была ошарашена, когда увидела это.

С.И.: – Мы верим в разные знаки судьбы, поэтому, увидев луч, мы вообще не задавали никаких вопросов, а сразу начали искать именно там, куда он указывал.

Л.К.: – Потом было задание с канистрой. В бочке на буйках висел ключ, и, чтобы достать его, нужно было наполнить канистру водой. И неизвестно откуда там взялись дети, которые помогли нам быстро наполнить бочку водой, и ключ всплыл. Но, что ещё более интересно, отверстие, через которое можно было его достать, оказалось очень узким, и ни моя, ни тем более Серёжина рука туда бы не вошла, зато рука ребенка – запросто! Если бы не эти дети, мы бы ещё минут 40 как минимум наполняли эту канистру, а как бы доставали ключ – вообще огромный вопрос.

– Такой интересный выдался финал: у вас – 3 ключа из 12-ти. У ваших главных соперников – 7 ключей. Первые два ваших ключа не подошли, и вся надежда оставалась только на последний. И именно он оказался победным!

Л.К.: – Да, казалось бы, шансы на победу очень малы. Я попробовала первые два ключа, и они оба оказались неудачными. Тогда я подумала: а вдруг проблема во мне? И решила отдать третий ключ Серёже, пускай он откроет. И случилось то, во что мы до сих пор не можем до конца поверить! Многие нас спрашивают, какой из ключей оказался победным. Однозначно это не тот ключ, который мы достали с детьми из канистры, потому что ниточкой, которая была на нём, я перевязала все остальные ключи. Поэтому это либо тот, который мы нашли в «Колизее», либо тот, что добыли у пожарников. Но к ключу из «Колизея» я почему-то склоняюсь больше.

С.И.: – Лично мне проект доказал, что правда и чудеса всё-таки существуют. Поначалу я был уверен, что здесь тоже сработает принцип кумовства и братства. Ведь у нас обычно как происходит? Даже если это какая-то мелочь, лучше я отдам её кому-то из своих, чем абсолютно незнакомому человеку. Но, когда в двери начал проворачиваться ключ и она открылась, мы поняли, что всё это происходит с нами, и поверили в это чудо.

Л.К.: – С самого начала проекта мы решили проверить теорию о том, что мысли и слова материализуются. Даже на самую первую встречу, когда было ещё 25 команд, мы пришли и сказали: «Привет, ребята! Это, кстати, мы, победители проекта!» Когда заходили разговоры о квартире, мы говорили: «А что это все обсуждают нашу квартиру?!» И даже, когда съемочная группа нам говорила: «Если вы выиграете квартиру…», мы их сразу поправляли: «Не если, а когда».

С.И.: – Возможно, со стороны это выглядело пафосно и дерзко. И некоторых участников это даже раздражало, но мы объясняли, что на самом деле здесь нет никакой дерзости и наглости, просто мы посылаем во Вселенную правильные мысли.

– Вам пришлось покинуть проект, но потом, по результатам зрительских голосов, вы вернулись как джокеры. Как чувствовали себя в эти моменты?

Л.К.: – Когда мы вылетели из проекта, весь мир под ногами исчез. Было такое чувство, будто мы очень долго летим в пропасть. Мы были очень разочарованы сложившейся ситуацией и самими собой. Было ощущение, что мы могли сделать больше и почему-то не сделали этого.

С.И.: – Но всё равно ощущение, что выигрыш – наш, не покидало. Даже уйдя из проекта, мы всё равно проговаривали, что квартира – наша. Я успокаивал Лену и говорил, что это просто наш тернистый путь, и легко быть не должно. Так оно и случилось.

Л.К.: – Покинув на время шоу, мы выполняли 12 добрых дел, которые давали шанс вернуться в проект в качестве джокеров. С благотворительностью в своей жизни мы сталкивались не один раз, но не в таком большом объеме.

С.И.: – В основном занимались волонтерством по специфике своей работы: проводили, например, бесплатно концерты для деток с ограниченными возможностями. А тут нам пришлось стать настоящими волонтерами: взять молотки в руки и монтировать для собачек будки, убирать территории, делать заборы, собирать «пакеты малыша» и многое другое.

Л.К.: – Эти дела поменяли нас очень сильно. Мы осознали, что, как и большинство людей вокруг, мы живем очень красочной жизнью и не видим того, что происходит вокруг. Теперь мы четко знаем, чем нам заняться в воскресенье, ведь есть столько тех, кто нуждается в нашей помощи.

– Расскажите немного историю ваших отношений. Сколько времени вы уже вместе?

С.И.: – Я затрудняюсь даже ответить, сколько мы вместе, потому что такое ощущение, что это было всегда. Мы учились в одной школе, ходили в ДЮЦ на кружки, теперь работаем здесь вдвоем. Мне кажется, мы просто долгое время были вместе, а потом в один момент к нам обоим пришло осознание, что хватит друг от друга бегать. Так мы смирились с этим и стали ещё счастливее.

Л.К.: – Около трёх лет мы однозначно лучшие друзья. Не было и дня, чтобы мы не виделись. А проект нас ещё больше сплотил и сблизил.

С.И.: – Сперва я думал, что вот, если мы выиграем квартиру, тогда это будет знак, что нам точно предначертано быть вдвоем. А потом, когда мы вылетели из проекта, я понял, что какая разница, выиграем мы квартиру или нет?! Мы уже вместе, и не может быть иначе.

Л.К.: – Если вкратце о том, что происходит между нами, то это будет выглядеть так: встречаемся ли мы? Нет. Живем ли мы вместе? Тоже нет. Вместе ли мы? Да.