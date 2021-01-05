Необходимо, как воздух

Кировоградская областная больница продолжает радовать и обнадеживать. Несколько дней назад здесь открыли кислородную станцию. Событие, важное не только для медучреждения, его сотрудников, но и для всех жителей области.

Станция дорогостоящая – больше 10 миллионов. Семь из них были выделены Кабмином, 3,5 – из областного бюджета. Производство – США. Субвенцию облбольница получила в середине октября, в конце месяца сессия областного совета выделила недостающую сумму на реконструкцию старой кислородной станции. Объект стратегический, серьезный, поэтому был подготовлен проект, согласован, и начались работы.

К прежней станции была сделана пристройка, куда поместили концентратор. И обустроили площадку для 20-тонной емкости, где будет накапливаться кислород.

– Мы этот концентратор не просто ждали. Я каждый день Богу молилась, чтоб он быстрее стал работать, – признается главный врач областной больницы Лариса Андреева. – До этого нам катастрофически не хватало кислорода – ежедневно увеличивалось количество пациентов, нуждающихся в кислороде, и мы везли баллоны из Кривого Рога и Киева. Если в начале года мы использовали 25-30 баллонов в сутки, то теперь доходит до ста.

Лариса Николаевна объяснила принцип работы концентратора. Никаких химических реакций! Он забирает окружающий воздух, очищает и концентрирует его до чистого кислорода, который по трубам поступает в отделение. Там установлена разводка, которая распределяет кислород по палатам.

На сегодняшний день в областной больнице 235 «ковидных» коек. При необходимости все они могут быть обеспечены кислородом. Но самое главное, что он будет в палатах интенсивной терапии.

По словам главы облгосадминистрации Андрея Назаренко, областную больницу для строительства кислородной станции выбрали потому, что уже традиционно в нее везут тяжелых пациентов со всего региона. А еще централизованная подача кислорода должна начаться и в областном госпитале.