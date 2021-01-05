Стучите и получите…

Этими словами, слегка изменив библейскую формулировку, можно подытожить акции протеста горняков урановых шахт, которые в начале декабря прошлого года практически взяли в осаду город Кропивницкий, перекрыв основные автотранспортные магистрали.

Но, как водится, по этому поводу имеется несколько новостей – хороших и плохих. Начнем с хорошей. НАЭК «Энергоатом» полностью погасил долги перед горняками и работниками ГП «ВостГОК» по заработной плате за 2020-й год. Для этого хватило около 50 миллионов гривен. Таким образом была погашена задолженность за ноябрь и выплачен аванс за декабрь. Окончательный расчет за декабрь, то есть получка, согласно условиям коллективного договора, должен произойти 7 января.

Теперь плохая новость. Согласно приказу по комбинату, простой подразделений ВостГОКа, в том числе урановых шахт, продолжен до 11 января. Сайт комбината сообщает, что ГП «Гарантированный покупатель» и «Укрэнерго» не выполнили поручение декабрського совещания под руководством и.о министра энергетики Юрия Витренко о погашении долгов перед «Энергоатомом». Напомним, что долги перед атомщиками за отпущенную электроэнергию составляют больше десяти миллиардов гривен. Поэтому денег на возобновление работы шахт нет. Вместе с тем, начат процесс включения ВостГОКа в состав «Энергоатома», и это должно снять все вопросы с финансированием добычи и переработки руды.

По информации из коллективов, горняки хотят работать, образно говоря, рвутся в забои, но представители независимых профсоюзов пытаются склонить шахтеров к во­зобновлению акций протеста. Ситуацию прокомментировал председатель профкома Смолинской шахты Владимир Миронов: «Я поки не бачу сенсу в продовженні акцій, оскільки борги по заробітній платі погашено і розпочато процедуру входження СхідГЗК до складу «Енергоатому», чого ми й добивалися, але нові акції протесту можуть ускладнити цей процес».