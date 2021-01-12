А напоследок я скажу…

С Александром Прошутой мы познакомились в 2017-м, когда вместе работали на женском Евробаскете в Чехии. Тогда Саша поразил меня тонким знанием нюансов и аспектов игры, а еще прекрасным английским. Чуть позже я узнал, что мой коллега – главный редактор популярного портала «Планета Баскетбол» и самый авторитетный баскетбольный журналист в Украине. Ну а в 2019-м мы снова встретились на женском Евробаскете в Риге уже как старые друзья. Но еще с первого знакомства возникло желание записать с баскетбольным профи большое откровенное интервью. И такая возможность представилась в ноябре прошлого года в Киеве, когда в уютном кафе возле НСК «Олимпийский» мы более двух часов говорили на актуальные баскетбольные темы. Но так случилось, что с 1 января 2021 года сайт «Планета Баскетбол» прекратил свое существование. И наше интервью, которое пришлось переделывать и дополнять, стало финальным этапом главредовской карьеры Александра Прошуты.

– Саша, когда мы беседовали в ноябре, ничего, так сказать, не предвещало…

– Решение о закрытии сайта, принадлежавшего частному лицу из мира баскетбола, имя которого не хотел бы озвучивать, не стало неожиданностью. Еще весной, в начале карантина, мы обсуждали такой вариант. Решили подождать и последить за развитием событий. Но уже тогда перевели проект в жесткий эконом-режим. Осенью, под старт сезона в Украине, вернулись в норму как минимум по национальной составляющей, реализовали традиционные циклы (топ-30 игроков, превью сезона), но ситуация глобально не изменилась, и мы в итоге пришли к тому, к чему пришли.

– Какие сейчас чувства испытываешь и что хочешь сказать?

– Ну обидно, конечно, ведь это частичка моей жизни. Хотя сайт просуществовал почти девять лет — это большой срок для любого проекта. Я был причастен к нему последние шесть с половиной лет. Приоткрывая тайну внутренней кухни, скажу, что переговоры о моем переходе на «ПБ» начинались еще тогда, когда украинский баскетбол был ого-го. В начале мая 2014-го мы понятия не имели, что уже через три месяца прекратят существование два столпа Суперлиги из Восточной Украины, а наш чемпионат в целом из топ-12 Лиги Европы превратится в то, во что он превратился. Но работа есть работа. Ее нужно делать.

Все эти годы мы с коллегами в любой ситуации пытались делать лучший контент об украинском и европейском баскетболе. Писали о том, о чем не пишет у нас вообще никто, — о Высшей лиге, о женской Суперлиге, о многочисленных молодежных сборных. Все это — не по верхам, а с реальным желанием посмотреть в корень, после множества отсмотренных матчей живьем. Копали в мужскую Суперлигу настолько глубоко, насколько это вообще возможно с нашим уровнем понимания. Ну и все сборные Украины всегда были в поле нашего зрения, будь то в нашей стране или за рубежом, где работали с места событий.

И все равно это был очень нишевый контент с очень ограниченным кругом аудитории, который мы делали фактически за счет энтузиазма и большого желания.

А у любого энтузиазма подобного рода всегда случается финишная черта. Особенно в годы типа 2020-го.

Проект сменил несколько фаз своего предназначения для его владельцев. Но в последний год стал, по сути, бесплатным подарком для небольшой прослойки болельщиков. А для владельцев — очень даже небесплатным. Поэтому в такой ситуации действительно проще взять и поставить точку. Как бы сложно это ни было.

Благодаря сайту у нас еще был и период, когда «Планета Баскетбол» стала не просто интернет-порталом о баскетболе — мы стали баскетбольной командой в прямом смысле этого слова. Два сезона в Лиге Героев, победа в Кубке Корбана-2017, участие в Суперлиге 3х3-2019 – это незабываемо. И, конечно же, спасибо читателям — без вас никуда. Жаль прощаться, но эта часть путешествия завершена.

– А как начиналась журналистская карьера Александра Прошуты?

– Начинал, как и все в Украине, с футбольной журналистики. И в этот момент в Запорожье, где я родился и вырос, появилась команда «Ферро», которая играла в яркий и привлекательный баскетбол. А тут еще путь к первым баскетбольным лицам Запорожья оказался простым и доступным. Не то что к футбольным небожителям. Ну а я из тех, кто считает, что делом надо заниматься серьезно либо не заниматься им вообще. Вот и стал учиться, познавать, делать открытия и не останавливаюсь до сих пор.

– И сколько сделал открытий чудных?

– Мне повезло, что с 16-ти лет, когда пришел на сайт Football.ua, от которого работал аккредитованным журналистом на футбольном Евро-2012, затем на sport.ua, sportarena.com и, наконец, на «Планета Баскетбол» – мне не указывали, что писать, а говорили: пиши, как ты знаешь, видишь и чувствуешь. И за объективность никогда не прилетало. Ну за нами был Украинский медиахолдинг. И такое отношение, особенно на стартовых этапах, сформировало четкое представление, что ты не можешь пойти против себя.

– А как проходила баскетбольная наука?

– Можно думать, что ты уже дока в украинском баскетболе, но потом поехать на условный финал Евролиги и понять, что все это детский лепет по сравнению с тем, как работают люди там. Я с упоением всегда наблюдаю, как этот журналистский улей трудится на больших турнирах. Там ты набираешься знаний. А потом на молодежных чемпионатах Европы и мира, где просто засилье скаутов, осознаешь, что твой багаж знаний недостаточен, чтобы просто с ними говорить об игре. У них ведь за плечами сотни стран и миллионы километров, на которых они ищут баскетбольные таланты. Мне хочется говорить с ними на одном языке, а не просто сказать: «Привет, я из Украины, и пока».

– Не жалеешь, что расстался с футболом?

– Ни чуточки не жалею. В футболе я был бы одним из сотни, а то и тысячи. В баскетболе пытаюсь стать лучшим. Здесь есть элементы тщеславия, когда понимаешь, что твой текст, к примеру, о последних матчах сборной, будут читать все. Жаль только, что с украинским баскетболом в 2021-м мне пришлось распрощаться.

– Давай немного вернемся назад. Как считаешь, остановка предыдущего баскетбольного сезона в Украине была оправданной?

– Украина закончила свой чемпионат первой в Европе. Тогда это решение казалось радикальным. Но время показало, что это был правильный шаг. Ведь все страны так сделали. У нас же не было ни малейшего смысла ждать месяц-два. Украинские клубы не в такой ситуации, чтобы себе позволить держать длительное время игроков на контрактах, платить им деньги, а потом организовывать «пузырь» или бабл, как в Германии, Испании, а затем в НБА.

У нас же правильно сделали, что остановили, а сейчас правильно решили начать новый сезон. Сейчас есть разрешение проводить спортивные соревнования, даже в условиях «карантина зимних каникул». Да и пауза новогодняя была достаточно длительной с 23 декабря, и все успели соскучиться за игрой. Если не случится ничего экстраординарного, то чемпионат будет продолжаться.

– Общие впечатления от текущего сезона в мужской Суперлиге, куда вернулись наши многие сборники, снова подписывают серьезных легионеров и возродился киевский «Будивельник»?

– В своих предстартовых прогнозах, что это будет лучший чемпионат за последние пять-шесть лет, мы не ошиблись. Мы видим, что есть, как минимум, три сильных команды, подрос средний уровень чемпионата, появились дерзкие новички. Посмотрите на пример «Тернополя». Команда только зашла в элитный дивизион, но уже выиграла ряд матчей и выглядит боеспособно. У них опытный состав, и место тернопольцев в плей-офф вообще не обсуждается. Хотя не задался старт у «Черкасских мавп» и николаевцев. Но зато, как вы сказали, возродился «Будивельник», который задних пасти точно не будет. Впрочем, при общем подъеме нашего чемпионата матчи национальной сборной показали, что мы все же преувеличиваем уровень украинской Суперлиги.

– А кого можно сейчас назвать фаворитами элитного мужского дивизиона?

– «Днепр», «Киев-Баскет», «Прометей» – это очевидно. Хотя, если мы берем финансовые ресурсы, то «Днепр» и «Прометей» сильно выделяются. Но за счет класса исполнителей и тренерского фактора «Киев-Баскет» вообще лидирует, а «Прометей», прежде всего в тренерском плане, отстает.

Но для меня главный фаворит – БК «Днепр». Это глубокая по составу и очень сыгранная команда. Возвращение Вячеслава Боброва еще больше днепровцев усилило. Да и недавнее подписание Юджина Джеттера будет не лишним. Ну и факт, что здесь можно держать Иссуфа Санона десятым-одиннадцатым игроком и не сильно по этому поводу париться, говорит о многом.

– А есть ли деньги Игоря Коломойского в БК «Днепр»?

– Я – не налоговая. Но логично было бы предположить, что Игорь Валерьевич, имея сына в команде и присутствуя на большинстве домашних матчей днепровцев при запрете на посещение болельщиков, как-то участвует в жизни клуба. Ну и у «Днепра», насколько мне известно, самый большой бюджет в Суперлиге. Но, с другой стороны, ходят слухи, что возрождение «Будивельника» связано с именем Игоря Коломойского. Не знаю, насколько это правда, но разговоры такие есть.

– И как протекает возрождение некогда легендарного киевского «Будивельника»?

– Никто не ждал от команды, которая собиралась на коленке за две-три недели, немедленного взлета. Ну и ситуация со скоропалительным приглашением на пост главного тренера и скорой отставкой Вальдемараса Хомичуса свидетельствует, что сейчас все находятся в поиске. Еще на результаты повлияло то, что вскоре после старта все в «Будивельнике» поголовно подхватили злополучный ковид. Хотя думаю, что команда, несмотря на текущее девятое место, ниже седьмой позиции в регулярке не финиширует и точно будет в плей-офф. Просто здесь собраны очень сильные баскетболисты. Да еще и со Стивеном Бертом в качестве украинца, который входит в пятерку сильнейших украинских игроков лиги. Посмотрим, насколько Леониду Яйло, который изначально рассматривался в качестве главного тренера и сейчас сменил Хомичуса, удастся использовать тот серьезный потенциал, который собран в «Будивельнике».

Хотя при этом те люди, с которыми я общался и которые работают в «Будивельнике», уверены, что этот сезон киевского клуба не про спорт. Он – про возрождение, про становление клуба, где надо наладить потерянные связи, вернуть статус команды, а уже в следующем чемпионате – бабахнуть. И я думаю, что они действительно бабахнут. Есть такое ожидание и ощущение.

– А когда украинские команды смогут бабахнуть в еврокубках?

– Напомню, что Лига чемпионов и Еврокубок проводятся под эгидой Евролиги. Думаю, что пока украинским командам рано даже в Лигу чемпионов. Не говоря уже о двух главных турнирах. Хотя я рассчитывал, что тот же «Днепр» вполне мог претендовать на участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Они летом рискнули поехать на сбор в Турцию, где сыграли статусные спарринги, но вернулись с коронавирусом, который поломал всю систему подготовки. Но то, что они переболели раньше всех, позволило днепровцам набрать ход раньше соперников, кого в Украине ковид настиг позже. Кстати, по заявлениям генсека ФБУ Владимира Драбиковского, в Суперлиге переболели уже приблизительно восемьдесят процентов баскетболистов.

Но, с другой стороны, «Днепр» реально «похоронил» свои шансы в квалификации Лиги чемпионов. Ну не на 35 очков наши чемпионы слабее чемпиона Нидерландов – «Гронингена». При нормальных условиях я бы даже отдал небольшое преимущество украинцам. Но так случилось, что играли восемь игроков, которые не до конца восстановились, и все завершилось, как завершилось. Мне кажется, что, если бы «Днепр» пробился в Лигу чемпионов, то еще бы усилился и смотрелся бы там достойно.

В третьей декаде января тот же «Днепр», «Прометей» и «Киев-Баскет» стартуют в основном раунде Кубка Европы ФИБА. Из-за коронавируса ФИБА поменяла систему, и команды сыграют в один круг и в одном месте.

«Киев-Баскет» с «Прометеем» играют в одной группе B, где соперниками будут также болгарский «Рылски Спортист» и австрийский «Капфенберг».

«Днепр» выступает в группе E с польским «Анвилом», швейцарским «Фрибургом» и британским «Лондон Лайонс».

«Киев-Баскет» подавал заявку на проведение матчей группового этапа, однако ее не утвердили. Поэтому матчи группы B состоятся в Болгарии, а группы E – в Польше.

Что же касается перспектив, то для начала нашим клубам предстоит решить задачу по выходу в плей-офф. Для участия в матчах на вылет может хватить даже третьего места в группе из четырех команд. Но то, что «Киев-Баскет» и «Прометей» сыграют в одной группе, уже интригующе. У «Днепра» группа сложная, но, думаю, два матча ему по силам выиграть.

– А что думаешь о сегодняшнем уровне женской Суперлиги?

– В женском чемпионате, где выступают восемь команд, появился новый гранд – каменский «Прометей». Это уже само по себе вызывает нескрываемый интерес. Главным тренером команды является Виктория Большакова, которая приводила к памятному золоту ваш «Елисавет-Баскет». Ну и Ольгу Дубровину, Оксану Молову (Киселеву) и Викторию Кондусь, которые сейчас выступают в «Прометее», думаю, кропивницкие поклонники баскетбола хорошо помнят. Еще примечательно, что спортивным директором клуба из Каменского и тренером команды, собранной больше под еврокубки, является Кирилл Большаков, наверное, лучший украинский специалист в женском баскетболе на данный момент. В «Прометее» уже сейчас две очень сильные американки. Они вернули сборниц Украины из-за рубежа и строят серьезный, дай Бог, долгосрочный проект. Ну при всем при этом не стоит сбрасывать со счетов «Киев-Баскет», где также много игроков сборной Украины, неплохая сыгранность и чемпионские амбиции. А еще есть киевское «Динамо» с Владимиром Рыжовым-младшим во главе, с сильнейшей на сегодняшний день американкой нашей Суперлиги – Андреоной Кийс – и умением еще усилиться и прибавлять аккурат к плей-офф.

Общий же уровень приблизительно уже можно сравнивать с тем, когда как раз шесть-семь лет назад и ворвался в элиту украинского женского баскетбола клуб из Кировограда. Вот молодые и перспективные девчонки из Ровно имеют 2 победы и 12 поражений. Но при этом они не проигрывают разгромно, ну, может, за исключением «Прометея», навязывая серьезное сражение в каждой игре.

И я бы не стал сейчас вот так безоговорочно отдавать золото «Прометею», которому, как мне кажется, легко в битвах за медали не будет.

– Ну и плавно от женского чемпионата Украины переходим к женской национальной сборной, которая сейчас переживает непростой период смены поколений. Насколько реальны шансы у Алины Ягуповой с подругами в очередной раз сыграть на Евробаскете?

– Сказать, что они сыграли в отборочном турнире хорошо, нельзя. Но и то, что они сыграли плохо, я бы не говорил. А вот исход получился катастрофическим. Поскольку первые в нашей группе безоговорочно бельгийки, то тут уже начинается борьба вторых мест. И здесь очень важно было держать приемлемую разницу. Ведь результат поединков с худшими командами в расчет не берется. Так вот бельгийкам мы уступили 13 очков в гостях и вот недавно – двадцать. Теперь в феврале, для того чтобы попасть в финальную часть Евробаскета, необходимо просто вынести Португалию и надеяться, что конкуренты либо уступали, либо выигрывали немного.

– Очередной Евробаскет не определяет участниц Олимпиады или чемпионата мира. Но ведь Алина Ягупова не молодеет…

– В том-то и дело. В нашем составе играет сильнейшая баскетболистка Европы. Об этом свидетельствует звание MVP Евролиги, которое заслуженно получила Алина Ягупова по итогам прошлого сезона в составе турецкого «Фенербахче». Выше ничего в личном плане в женском клубном европейском баскетболе быть не может. И потому, пока есть такой игрок, мы должны использовать свои шансы по максимуму.

Конечно, есть сейчас определенные сложности. Отказ от группы опытных баскетболисток, которых на прошлом Евробаскете в Риге, чему мы с вами были свидетелями, та же Ягупова открыто обвинила в нежелании выкладываться на полную, выглядел логичным. Но, к сожалению, к поединкам нового отбора, по разным причинам, не доехали все, на кого можно было реально рассчитывать. И получилось, что наша сборная была не очень-то сильной, а недосчитавшись, как минимум, Филевич и Яцковец, которые играли бы минут по 25, мы получили очень молодую и неопытную команду. Одна же Ягупова тащить на себе не в состоянии при всех ее блестящих качествах как лидера и игрока. И потому мы не удержались в важнейшем матче с бельгийками, когда с 15-ти очков отыгрались до четырех, но потом посыпались.

– Здесь ведь были и тренерские просчеты. И вообще, насколько оправданным и логичным было назначение главным тренером Срджана Радуловича, который входил в предыдущий тренерский штаб? Что, в Украине нет специалиста такой же квалификации?

– Лично мне кажется, что это назначение было сделано, пытаюсь подобрать цензурное слово, абы как. Ну вот неважна женская сборная. Тренера надо отыскать – какой-то будет. Не вкладывали время, ресурсы и мысль в это назначение. Вот в мужской сборной к этому процессу подошли серьезно, провели переговоры, несколько раз пригласили в Киев Айнарса Багатскиса и обсудили детали сотрудничества. То здесь так: кто будет тренером? Вот этот, ну и ладно. Думаю, что так было.

– Но ведь были в этом отборочном турнире и приятные открытия. Вот меня удивила на позиции первого номера Ольга Сивакова, которая ранее играла в «Елисавет-Баскете», и восхитила Даша Дубнюк…

– Оля из Запорожья, я прекрасно знаю ее историю и рад за землячку. Ее появление в сборной было неожиданным, но особого выбора-то и не было. Тут же важно не то, кто какого номера играет, а как они на площадке сочетаются с Ягуповой. Так вот Ольга и в первый раз проявила себя здорово. Да и во второй раз неплохо смотрелась в матче с Финляндией и вовремя попадала. С бельгийками немного не пошло, но это бывает…

А Дашей Дубнюк я тоже поражен. Эта девочка из Ровно с прекрасными баскетбольными генами. Она дочка легендарного по ровенским меркам баскетболиста Анатолия Дубнюка. В шестнадцать лет Даша перешла в «Киев-Баскет» и для своего возраста выглядела очень хорошо. Но в сборной она просто шокировала в хорошем смысле. Я давно не видел в украинском баскетболе, чтобы в восемнадцать лет девчонка выходила и вот так решала вопросы. И это, конечно, большой плюс, если смотреть в будущее. Но это не нормально, когда в такой огромной стране в национальной сборной мы не могли обойтись без юной Дубнюк и маленькой Сиваковой. Это говорит, что потенциал очень невелик.

– А каковы этот потенциал и недалекое будущее?

– Для меня печальные. Я из той категории людей, которые считают, что с уходом Алины Ягуповой женский баскетбол в Украине если не закончится, то, как минимум, сделает паузу. Пула игроков у нас нет. Какую-то сборную «наковырять» мы сможем. Но посмотрите на результаты молодежной и юношеских сборных. Они все глубоко в дивизионе В и близко не претендуют на повышение в классе. Тут речь даже, скорее, каждый раз идет о том, чтобы не опуститься еще ниже.

И все эти моменты разочаровывают. И мы с сожалением думаем, что проходит пятилетка ренессанса женского украинского баскетбола. В этот период сборная играла на очень высоком уровне. И мы с вами в Чехии на Евробаскете-2017 чуть не плакали, когда наши девчонки, во многом сенсационно, проиграли словачкам и не вышли в четвертьфинал. То сейчас, за короткий период, мы уже просто не выходим в финальную часть чемпионата Европы. И пока Алина Ягупова мотивирована и хочет играть за сборную, мы обязаны цепляться за каждый шанс проявить себя.

По большому счету, у нас остался если не этот, то только следующий олимпийский отборочный цикл. Хорошее выступление на чемпионате Европы – это тоже показатель. И в корне нельзя согласиться с позицией наших чиновников от баскетбола, которые во время прошлого европейского первенства в Риге говорили, что три поражения – это не беда, а главное, что мы пробились на Евробаскет. Ну вот теперь мы пришли к тому, что и этой радости у нас может не случиться.

– Мужская сборная, в отличие от женской, задачу выхода на следующий Евробаскет уже решила. Но ее игра в первой четверти поединка со словенцами, да и победа над австрийцами вызвала больше разочарования.

– Нам тоже было стыдно. Словенцы уничтожили нас за десять минут полуторным составом без Драгича, Дончича и Препелича. Австрийцы едва не обыграли сборную Украины. Мне ответ видится таким. Многие наши сборники, такие, как Бобров, Липовый, Кравцов, Мишула и другие вернулись из Европы в Украину. И из-за того, что украинская Суперлига не такая сильная, как нам бы того хотелось, недавние легионеры потеряли ощущение скорости, быстроты мышления и жесткости в единоборствах.

Ну и ошибка Багатскиса со стартовой пятеркой во встрече со словенцами была вопиющей. Его решение выпустить в старте Беликова – это из ряда вон. Парень до этого такие матчи видел только по телевизору и просто растерялся. При этом за три минуты словенцы сделали 12:2, а потом наши уже не смогли собраться и стало 24:2, а закончилось в первой четверти катастрофическими 33:9.

Еще меня удивляет логика людей, которые говорили, что двадцать-то минут были хорошими. Ребята, матч из сорока минут состоит! И надо смотреть на итоговый результат, а не локальные успехи, когда соперники уже «плясали от печки».

И это не только в матче со словенцами, но и в поединке с австрийцами, за который тоже было стыдно. Мы не могли нормально вводить мяч из аута, плохо били штрафные, совершали огромное количество потерь и подарили соперникам, которые трижды возвращались в игру, шанс на спасение на последних секундах, которым они, к счастью, не воспользовались. И мы радовались этой победе и выходу на чемпионат Европы так, словно обыграли всех европейских грандов вместе взятых.

Когда-то, восемь лет назад, только придя в «Будивельник», Айнарс Багатскис после игры в еврокубке с чешским «Нимбурком» дословно сказал, что с двадцатью потерями можно выиграть только у пингвинов. В матче с австрийцами украинцы совершили двадцать семь потерь…

У меня после этих матчей было полное опустошение, поскольку не ожидал, при ряде положительных моментов, настолько безыдейного и беззубого баскетбола на таких больших отрезках. По этим матчам и лучшего игрока в нашей сборной я назвать не смог.

– Получается, что пока приглашение Айнарса Багатскиса на пост главного тренера сборной Украины себя не оправдывает?

– Он не оправдывает ожиданий. Можно, конечно, цитируя «классика», сказать, что ваши ожидания – это ваши проблемы. Но широкая публика ждала не этого.

Я не могу назвать главного тренера нашей сборной с его опытом и регалиями физруком. Но мне кажется, что Багатскису не удалось за тот короткий предматчевый период привести всех к единому знаменателю.

– Чего можно ожидать от сборной Украины в финальной части Евробаскета?

– Давайте не будем так далеко смотреть. Турнир будет через полтора года. Ведь женский Евробаскет решили не переносить, и он состоится в преддверии Олимпиады в Токио. А вот мужской турнир перенесли. Через такое время в составе могут быть серьезные изменения. Смотрите, в 2022-м году Кравцову будет тридцать пять лет, Лукашову – тридцать три. Да и остальные станут старше. Обязательно дойдет до необходимой кондиции кто-то из молодых игроков. В отличие от женской команды, здесь определенный резерв есть. Хотя радикально мы не станем сильнее.

Мы сейчас рассматриваем, что Багатскис остается главным тренером, придет в себя и перестанет маяться дурью. Так вот усилит нас в игровом плане только удачная и сильная натурализация.

Давайте смотреть правде в глаза. Кто нас способен усилить? Третий центровой «Торонто» – Лень и стартовый защитник одной из худших команд Восточной конференции НБА – Михайлюк. Ну, может, еще Пустовой. И это весь наш резерв. Может, у какого-то звездного американца окажется, что его бабушка из Жмеринки или дедушка из Бердичева и он «запалає бажанням» помочь Родине предков. Но для этого нужно, чтобы он не был заигран за другие сборные. А без классной натурализации наше место на Евробаскете в лучшем случае десятое. Это при самом оптимистичном сценарии. А так – где-то шестнадцатое-семнадцатое.

– Мы сегодня не раз обращали свой взор на НБА. Скажи, победа в последнем сложном сезоне «Лейкерс» заслужена?

– Чемпионство «Лейкерс» неоспоримо. Они не очень хорошо начали сражения в бабле. Но затем Леброн с партнерами набрали такой ход, что остановить их было просто невозможно.

– Скажи, минувший сложный сезон окончательно вывел Леброна Джеймса из тени Майкла Джордана и Коби Брайанта и сделал его равным в пантеоне баскетбольных богов?

– Да он и до этого был мега-звездой и величайшим игроком современности. А сравнение, это как яблоки с апельсинами сравнивать… Наверное, Леброн к сорока, до которых он собирается играть, выйдет на такой уровень, что карьера у него будет лучше, чем у Джордана. Но Джордан изменил все. Он по-настоящему сделал баскетбол мега-популярным и вывел его на космический уровень. А все, что было дальше, – это уже после Джордана. Тем более, что те, кто подзабыл, кто даже не знал и не видел в игре Майкла, получили возможность познакомиться или освежить в памяти его чудеса благодаря блистательному документальному фильму «Последний танец», который вышел в прошлом году.

До этого, может, и шла речь, что Коби, вечная ему память, и Леброн поджимают. Но после этого фильма, когда все увидели влияние Джордана на лигу, на команду, на партнеров, сомнения в том, кто величайший игрок в истории баскетбола, рассеялись. Шесть подряд побед – это нечто. И потом у Майкла практически не было в «Чикаго» неудачных сезонов. А вот у Коби и Леброна были разные.

Но повторюсь, такие сравнения – это неправильно. А вот то, что Джеймс в 35 лет стал безоговорочным МVP финала – это вызывает восхищение и преклонение перед его фантастическим талантом. И не видно, в чем Леброн может сдать в ближайшие год-два.

Джеймс, наверное, по совокупности баскетбольного интеллекта, физических качеств и отношения к делу – самый талантливый баскетболист всех времен и народов. Этот человек тратит на развитие и восстановление своего тела 20 млн долларов в год. Если сравнивать с футболом, то наиболее близок к Джеймсу в плане работы над собой, отношения к себе и профессии, наверное, Криштиану Роналду. Есть в английском языке такое выражение: Sustainable Excellence – устойчивое мастерство – это лучшее определение для двух спортивных гениев. Посмотрите, сколько лет Леброн и Роналду на вершине. При этом Джеймс родился одаренным атлетически, но не каждый атлет становится великим баскетболистом. Для этого нужно постоянно работать над собой и двигаться вперед.

Сейчас – это главное лицо НБА и непререкаемый авторитет. Когда речь шла о спасении прошлого сезона из-за расовых беспорядков, именно Джеймс и Крис Пол обсуждали ситуацию с Бараком Обамой.

Я не исключаю, что Леброн может стать в будущем президентом США. И я сейчас не шучу.

– Что ждет мировой баскетбол в ближайшее время?

– В Америке с баскетболом будет все в порядке. Сезон НБА стартовал, и думаю, скоро, после вакцинации, зрители вернутся на трибуны. А вот Евролига просто обязана в этом году провести нормальный Финал четырех. Не в кампусе, а хотя бы с небольшим количеством болельщиков. В противном случае, перспективы главного евротурнира с учетом влияния на него спонсоров, туманны. Там ведь многое зависит от продаж и контрактов, и в этом плане пандемия нанесла по европейскому баскетболу ощутимый удар.

– А в Украине?

– Украинский баскетбол не зависит от мировой конъюнктуры. Если там зарплаты падают, то у нас растут. Пока у нас есть люди, которые готовы платить, состояние рынка не имеет значения. Есть деньги – играем, а нету – простите. На украинский баскетбол повлияет то, что будет происходить у нас в государстве с экономикой и вообще. Но это уже другая история.

– А какова твоя дальнейшая история?

– Последние без малого 10 лет украинский баскетбол был моей ежедневной работой. Работой, за которую я получал определенную сумму денег, стараясь отрабатывать ее сполна. Сейчас эта составляющая отпала… Но из баскетбола я, понятное дело, никуда не деваюсь.

Во-первых, у нас остается SportHub, где мы будем продолжать говорить о баскетболе в привычном формате.

Во-вторых, практически каждую ночь я комментирую один, а то и два матча НБА на Megogo. Да, это пока что нельзя смотреть в Украине, но это работа, которая требует привлечения всех имеющихся ресурсов и кардинальной перестройки режима жизни. И не могу сказать, что мне это не нравится. Тем более здесь очень приятно работать — это правда удовольствие. В-третьих, у меня есть Telegram-канал и страница в Facebook. Другое дело, чем их наполнять, если украинским баскетболом я наелся.

– Это чего же так?

– Украинский баскетбол дал мне многое. Массу новых знакомств с интересными людьми, тонну впечатлений, поездок, статус медиа-амбассадора Украины в этом виде спорта для всего мира. Дал дело, которым хотелось заниматься постоянно и которым заниматься было не стыдно.

Но в то же время редкий человек в украинском баскетболе понимает необходимость того, чтобы журналисты и авторы делали свою работу так, как они считают нужными, а не так, как нужно этим людям. Они не допускают, что у автора может быть свое видение и свое мнение. Редкий человек в этой среде согласится с критикой. Редкий человек без наездов обсудит с тобой «творчество» и укажет на недочеты. Получение скрытых и не очень «приветов» из каждого угла после первого же не очень хорошего слова тоже не добавляет желания всем этим заниматься. Особенно теперь, на безоплатной основе. Но очень мало кто догадывается, сколько нервов, сил и здоровья этот самый баскетбол у меня отобрал. И продолжает отбирать. Потому как реагировать спокойно и не переживать за свое дело я не могу — уж такой человек.

Все эти вещи, цитируя классика отечественной философии, «треба глибоко усвідомити». А для этого нужно время… В общем, далеко не ухожу, ибо, наверное, не смогу. Но кто его знает…