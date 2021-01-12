Олена Філоненко: «Віддавати в приватні руки контроль за будівництвом – це просто вакханалія»

З початку нового року в Кропивницькому було відновлено діяльність міського Управління Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), з приводу чого мер міста Андрій Райкович висловив впевненість, що відтепер будівництво буде здійснюватись згідно чинного законодавства. Цікаво, що й у 2017-му році, коли функції контролю за будівництвом передавались на місця, були сказані практично ті самі слова. За роз’ясненнями ми звернулися до начальника управління ДАБК Кропивницької міської ради Олени Філоненко.

– У 2017 році місту Кропивницькому вже передавали повноваження по контролю за будівництвом, і ось – знову передають. Дежа вю якесь виходить, поясність, будь-ласка.

– Дійсно, у 2017 році ми отримали ці повноваження, активно працювали, мали непогані показники, але 18 березня 2020 року Кабінет Міністрів і Мінрегіонбуд вирішили реорганізувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (ДАБІ), куди ми входили. Кажуть, у зв’язку з високим рівнем корумпованості.

– Точно такою була постановка питання в справі ліквідації санітарно-епідеміологічної служби, коли міністр МВС України Арсен Аваков пообіцяв випалити корупцію в СЕС «каленым железом». Зруйнували, а потім довелося відновлювати. І у вашому випадку історія повторилася?

– Не просто повторилася ситуація, а вона однакова. Коли ДАБІ почали реорганізовувати, то видали наказ про призупинення постанови № 553, яка давала нам можливість здійснювати контроль і проводити перевірки.

– Для ясності, коли повноваження контролю передавали на місця, це було правильним кроком?

– Безсумнівно, цим шляхом ідуть вся Європа, США, коли місцевим органам влади передають повноваження по контролю, бо місто краще знає, де дозволяти чи забороняти будівництво, а потім і контролювати його, перевірити проєктанта й таке інше.

– І були результати? Які найхарактерніші порушення?

– Так, в Україні ми були на непоганому місці, тоді актуальними були самозахоплення, наприклад, на вулиці Архангельській «Черняхівські ковбаси» почали будуватися на інженерних комунікаціях, на Попова почали самовільне будівництво під високовольтними лініями.

– І ви це зупинили?

– Ми склали акти, звернулися до правоохоронних органів, де все й завмерло, на жаль.

– А власних повноважень у вас не вистачає, щоб зупинити та покарати порушника?

– Не вистачає, але найгірше те, що для нас у таких випадках передбачено звертатися до правоохоронних органів, а в правоохоронних органів не передбачено здійснення заходів по нашим зверненням.

– Може, вони не хочуть?

– Навіть не те, що не хочуть, але в нашому законодавстві дуже багато невідповідностей, розумієте? Є закон, а підзаконні акти не прийняли, тобто не синхронізовано повноваження різних відомств. Там, де кінчаються наші повноваження, мають починатися їхні, а цього функціоналу в них немає.

– А що могли ви?

– Ми могли видати припис, звернутися в суд, оштрафувати порушника, і ці штрафи оплачувалися, в позаминулому році в міський бюджет надійшло близько мільйона гривень штрафів.

– Тобто ви рухалися в правильному напрямку, а потім настав час реорганізації?

– Так, призупинили дію постанови № 553, і все – ми не могли проводити перевірки, але ж недобросовісні забудовники нікуди не зникли, а ще виникає багато непорозумінь між сусідами з приводу узгодження будівництва, бо життя триває.

– Тобто порушення почали накопичуватися?

– Ні, ми придумали, як вийти з ситуації. Ось, бачите цей величезний перелік скарг? Приходити на перевірку ми не мали права, а з іншого боку, ми не могли залишити скаргу без реагування. Тому ми стали виходити на огляди, так ми це назвали. Інспектори почали проводити роботу, пристосовуючись до обставин, проводили бесіди, щоб місто знало, що ми є, що ми все одно прийдемо, зафіксуємо, що ми й зробили. Тому з поновленням наших повноважень по проведенню позапланових перевірок ми склали план і всі скарги відпрацюємо.

– І тремтіть, порушники!

– Так (сміється). Нехай тремтять.

– Це добре, а коли вас, так би мовити, закрили, ваші функції комусь передали? Чи просто припинили діяльність – і на цьому крапка?

– Розумієте, у чому справа? ДАБІ України розігнати до кінця не змогли, але реєстраційні функції залишили, як і за нами. Раніше, коли ми реєстрували ваше повідомлення, то могли прийти й перевірити, чи правильно ви будуєтесь, згідно будівельного паспорту чи містобудівних умов? А після реорганізації контролювати ми вже не могли, але реєструвати повинні.

– Тобто будуйся, хто може?

– Виходить так, будуйся, як хочеш і де хочеш.

– І які порушення почалися?

– Для того, щоб почати будуватися, потрібно мати або будівельний паспорт, або містобудівні умови обмеження. Будівельний паспорт надається при будівництві власного будинку площею до 500 квадратних метрів на своїй земельній ділянці, яка має відповідне функціональне призначення, тобто це присадибна ділянка для будівництва та обслуговування господарських споруд. Все, що більше 500 квадратів на присадибці, – це містобудівні умови обмеження. Як і все інше, якщо ти будуєш на землі міста, нехай це буде навіть власність, але не присадибна ділянка, на все те даються містобудівні умови, виконання яких ми й повинні перевіряти.

– А конкретніше про типові порушення?

– Наприклад, почали будувати гаражі, не маючи документів. Дуже багато незаконного будівництва на присадибних ділянках, бо люди вважають, що мають право.

– Добре, а якщо об’єкт збудували, що далі?

– А тепер починається друга частина марлезонського балету, про те, що в нас не вистачає повноважень. У випадку незаконного будівництва на присадибці ми нічого не можемо зробити, якщо немає скарги від сусіда! Такий у нас закон, що інспектор не має повноважень зупинити порушення, яке виявив. Ми маємо право провести перевірку лише по зверненню групи осіб або окремих громадян.

– Це стосується й прибудов у багатоквартирних будинках?

– Це стосується всього, що завгодно. Хоч атомну електростанцію будуй, ми без звернення чи скарги не прийдемо. Аж коли забудовник звернеться з питання узаконення, лише тоді ми маємо право прийти та щось перевірити. Або надійде скарга.

– Колись давно ми запитували поляків, як у них борються з незаконним будівництвом, то вони довго не могли зрозуміти, про що йдеться. Чого нам не вистачає для такої постановки питання?

– Вони дійсно не могли зрозуміти, про що йдеться, але наш законодавець не зробив нічого, щоб у нас було більше повноважень.

– Тобто в вашій галузі пройшло півтора року реформ, і нічого не змінилося, навпаки, все стало гірше?

– Це було знищення інспекції, натуральне знищення системи контролю, і хочу сказати, що на сьогоднішній день так нічого нового в плані посилення повноважень нам так і не придумали. Більше того, у ДАБІ на сьогоднішній день повноваження закінчуються, у них немає повноважень ні контролю, ні перевірок – нічого! ДАБІ розформують…

– А далі?

– Далі? У нас уже створили Державну інспекцію містобудування України, Державну сервісну службу України, тобто перша повинна була робити перевірки, а друга – реєструвати. Їм на цей рік навіть виділили фінансування, а потім сказали, що це все, не так і потрібна нова служба.

– Це важко зрозуміти, тому давайте звернемося до деталей. Реформа передбачає спрощення видачі дозвільних документів за рахунок діджиталізації, хоч це добре?

– Це страшне.

– О господи, що знову не так?!

– На мій погляд як фахівця це погано. У нас є різні об’єкти складності будівництва, правильно буде казати класи наслідків: СС -1, СС-2 і СС-3.

СС-1 – це прості об’єкти, СС-2 – це об’єкти для великої кількості людей, багатоповерхівки, СС-3 – це надскладні об’єкти. Для СС-1 раніше брали бланк повідомлення, приносили до нас, а зараз в ЦНАПи, там фахівець допомагає правильно заповнити документ, бо не всім це вдається. Зараз ви можете зробити це в електронному вигляді, але скільки людей зможе це зробити?

– Це проблема по всіх напрямках електронного діловодства.

– Я вам скажу найголовніше. Щоб туди зайти, ви повинні мати електронний підпис. У кого він є? У якої бабусі, яка живе десь на Некрасівці, є електронний підпис і хто може легко його отримати?

– Тобто, діджиталізація страшенно далека від народу?

– У мене немає слів. Людина повинна зробити цифровий підпис, потім з цим цифровим підписом зайти в електронну базу «Дія» або в електронний кабінет і заповнити це все. Як людина це зробить, якщо вона все це бачить вперше в житті?

– А варіант звернутися за допомогою до інспектора?

– Ні. Вони хочуть, щоб уся реєстрація велася в електронному вигляді, але як вони це розуміють, хоча б у перспективі? Сьогодні СС-1 ще можна в паперовому, а СС-2 лише в електронному вигляді через «Дію», але навіть люди, які працюють в управліннях міської ради й усе це робили не один рік, зараз цього зробити не вміють. Бо якщо хоч одна помилка, я не реєструю, даю відмову. Раніше це було просто, виправили – і все, і взагалі, не було жодного випадку, щоб ми когось не проконсультували й не допомогли. А тепер спробуйте проконсультуватися в ДАБІ України…

– До речі, хочу подякувати вам за відкритість служби, я зателефонував – ви погодилися зустрітися. А в ДАБІ мене з приймальної переадресовували в Київ, до прес-служби. Втім, і в міській раді є такі управління, які вимагають звертатися до них через міську прес-службу, так що вам – подяка. Але виходить, що це єдине позитивне, що сталося у вашій системі?

– Дякуємо, ми журналістам не відмовляємо.

– А в практичній площині, що за вашим управлінням? Скажімо, довгобуди, недоглянута власність? Що з цим робити? Пам’ятаєте випадок, коли людина впала в шахту ліфта недобудови? Нічого кардинального так і не відбулося в плані знесення об’єктів чи посилення безпеки.

– Я вам більше скажу. Ми реєструємо дозвільну документацію на будівництво, і ви починаєте його. І це ще одна законодавча колізія, бо колись видався дозвіл на один рік, який потрібно було продовжити. Потім це записали до корупційних проявів, але, з іншого боку, забудовник мав реально будуватися, вкладати кошти, бо час у нього був обмежений. Зараз у нас немає строків здачі об’єкту в експлуатацію.

– Тобто це одна з причин довгобудів, що забудовника не зобов’язали здати об’єкт в обумовлений термін?

– Ні в кого ніяких зобов’язань немає, а в нас немає ніяких важелів впливу. Ніхто не може змусити суб’єкт містобудування, навіть міська рада, дотримуватися правил безпеки на об’єкті, тому ж довгобуді. Немає такого функціоналу, і закону такого немає.

– Сумно, а що можна сказати про покинуті чи недоглянуті споруди?

– Нічого, і ми нічого не можемо зробити. У 2019 році за дорученням міського голови ми провели цю роботу, зібрали всю інформацію про великі недобудови, ми збирали власників, працювала робоча група, писали листи, розмовляли, але потім почався карантин, і ця робота зупинилася. Ми запланували роботу групи аж на лютий, але…

– Мер на апаратках кілька разів згадував таке явище чи такий контингент, як «рішали», які орудують в управліннях. Це люди, які вхожі в кабінети й щось там вирішують в обхід правил. Є таке?

– Аякже, розумієте, вони завжди були, і думаю, що такі люди будуть. Але сьогодні, у зв’язку з тим, що всі документи здаються в ЦНАП, вони до нас просто так ходити не можуть. Але ми знаємо, що вони є, зараз вони заповнюють людям документи, декларації, беруть за це кошти…

– Юридичний супровід?

– Так, це як юридична допомога, і ми не можемо не приймати такі документи, але все через ЦНАП, тому таких контактів у нас і немає, та і вхід до нас під контролем. Тобто зовнішній вплив на нас мінімізовано.

– Це завдяки й подачі документів лише в електронному вигляді? Це електронний кабінет забудовника?

– Для замовників все через портал «Дія», а для працівників будівельної галузі – це єдина база в сфері будівництва, відповідно, ми працюємо в цій базі.

– Наскільки захищені всі ці бази даних, реєстри, бо є інформація, що їх кудись передавали, що вони зникали? Мова про реєстр забудовників.

– Ви знаєте, цей проєкт Мінцифри дуже великий, який синхронізується з іншими структурами, реєстром Держгеокадастру, з Реєстром речових прав, і повірте, там буває таке, що…

– Я маю на увазі, що Реєстр речових прав десь зник, його приватизували, ще щось?

– Це старий реєстр, про нього я не можу говорити, створили новий.

– Я хочу наблизити питання до власників квартир, іншої нерухомості. Це їм чимось загрожує?

– Скажу чесно, не знаю. Ми не знаємо. Зараз утримувачем даного реєстру будівельної галузі є Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство цифрової трансформації, і хто кому що передавав, нам точно невідомо.

– Колишній в/о голови ДАБІ України так і сказала: «Я не знаю, де реєстри», чого очікувати в майбутньому?

– Наскільки ми розуміємо політику Міністерства розвитку громад і територій – це створення приватних ДАБІ. Це така лінія на сьогоднішній день, від чого волосся на голові стає сторчма. У нас уже є приватні реєстратори, і ми знаємо, що вони нареєстрували. А тепер хочуть зробити ще й приватні ДАБІ, а органам місцевого самоврядування залишити лише самовільне будівництво.

– У мене записано якраз таке запитання, тобто які завдання стоять перед вами як перед службою контролю?

– У зв’язку з поновленням постанови № 553 ми знову можемо впливати на ситуацію в межах визначених повноважень, хоча б проводити перевірки, складати акти, протоколи, приписи та хоч якимось чином впливати на забудовників. Але вам, журналістам, потрібно звертати увагу, що замість поглиблення децентралізації в нашій сфері відбувається централізація.

– Іншими словами, приватні структури обмежують повноваження місцевих органів у сфері контролю?

– Можна й так сказати. Це Саакашвілі зі своїм Офісом простих рішень розробляють такі пропозиції, тоді це хрест на всьому.

– Тобто мова йде про знищення системи контролю в будівництві?

– Йдеться про знищення вертикалі контролю, тобто органи місцевого самоврядування знову будуть без повноважень, ми будемо займатися лише самоволками, самовільним будівництвом, а все інше буде реєструватися невідомо ким, приватними структурами. Як на сьогодні нам приносять не експертизи, а чорт знає що, і це якраз приватні фахівці, які готують документи з невідповідними даними, з порушеннями вимог, але приватна експертиза свідчить, що все добре.

– Щось у нас не видно ніякого позитиву на закінчення розмови.

– Ми повинні боротися, ми пишемо, ми не проти контролю навіть нашої діяльності, але віддавати в приватні руки контроль за будівництвом, та ще в нашій державі – це просто будівельна вакханалія. І що буде далі, ми не знаємо, бо реорганізація ще не закінчилася…