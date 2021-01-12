Прогрес у справі Діани Хріненко

11-го січня сталися значні зрушення в слуханнях у справі вбитої більше двох років тому юної мешканки Суботців Діани Хріненко. У Кіровському районному суді міста Кропивницького відбулося судове засідання, у ході якого опитали свідків по справі. Для «УЦ» хід засідання прокоментувала мати загиблої дівчини Олена Хріненко.

Нагадаємо, що Діана зникла на День Незалежності в 2018-му році, коли поверталася з дискотеки. Кількамісячні пошуки, в яких брали участь сотні добровольців і фахівців, результатів не принесли. Рештки дівчини були випадково знайдені в полі весною наступного року, а через рік після її зникнення в Польші було затримано підозрюваного, мешканця сусіднього села. З того часу відбулося кілька судових засідань, а 15-го травня 2020-го року навіть затвердили склад присяжних, але в зв’язку з коронавірусом чи іншими обставинами розгляд справи уповільнився. Нарешті ми можемо говорити про чергове засідання, яке стало важливим етапом у справі. У ньому взяла участь і мама Діани.

Ми спілкувалися з Оленою Хріненко телефоном: «Можу сказати, що нарешті, після року затримок, справа зрушила з місця, коли фактично відбулися якісь дії, тобто допитали свідків.

Один зі свідків, брат підозрюваного, у залі засідання обмовився, що він по телефону спілкувався з підозрюваним, коли той перебував під слідством, що категорично заборонено. Підозрюваний не має права спілкуватися зі свідком, оскільки вони можуть домовлятися, як себе вести. Не виключено, що підозрюваний може спілкуватися і в соціальних мережах. Я звернула на це увагу прокурора, сказала, що це недопустимо і що на це повинні звернути увагу судді.

Підозрюваний вів себе нахабно, впевнено, і коли він виправдовувався з приводу продовження терміну утримання, він звертався не до судді, а до мене. Пояснюючи мені, а не судді, що його не потрібно утримувати під вартою, бо він не винний, нікуди тікати не збирається.

Було викликано 8 свідків, в судове засідання з’явилося семеро. Поки що я нічого нового від свідків не почула, оскільки добре ознайомлена з усією 26-томною справою, у тому числі з аудіо- та відеоматеріалами. Тому звертала увагу прокурора на деякі невідповідності в свідченнях. У деяких свідченнях була недомовленість, зокрема, брата підозрюваного. Скажу, що деякі свідки будуть викликані повторно.

Я вам раніше для газети розповідала про інших можливих свідків чи учасників, які могли бути в той час на місці злочину, про того ж, так би мовити, мажора, але скажу, що гроші в нашій країні роблять усе. Я не змінила думку про те, що в справі викликані не всі дійові особи. Я думаю, що він тоді був не сам, але він не надає свідчень, тому що йому постійно погрожують. Він застосовує тактику повної невинуватості, мовляв, я нічого не робив, і мене затримали просто так. У цьому засіданні про можливих третіх осіб ніхто на запитував і не наголошував. Навіть у досудовому слідстві, коли я наполягала, на це теж ніхто не реагував.

Я вам можу сказати більше! Дякуючи В’ячеславу Васильовичу Аброськіну (екс-перший заступник голови Національної поліції України. – Авт.), це я точно тепер можу сказати, дякуючи Департаменту карного розшуку, що на той момент, коли зникла моя донька, він надіслав сюди людей, які майже два роки знаходилися тут і слідкували за ходом справи, це вони знайшли. Це вони, тому що наші з’ясували, що підозрюваний був вдома. Зараз керівництво поліції змінилося, і я відчуваю, що слідство змінилося в гірший бік.

Справа буде тривати ще довго, тому що багато свідків, 26 томів справи, але на сьогодні вона зрушила з місця, тому що ми фактично рік тільки те й робили, що продовжували термін утримання, а вчора допитали 7 свідків, а також продовжили термін утримання. Крім того, призначили на один місяць два засідання – на 5.02 і на 17.02., на 14-00. Якщо раніше засідання призначалося раз на місяць, і воно не відбувалося з різних обставин, або на засіданні лише продовжували термін утримання, то на сьогоднішній день – це прогрес».