«И это будет совершенством жизни…»

Одно из значений её имени – служанка славы Господа. Киртида Деви Даси на протяжении 30 лет изучает древние священные писания под руководством учителя и применяет полученные знания на практике. Также она профессионально обучается санскриту и делится сокровищами этого языка с другими.

Ольга (это мирское имя Киртиды) родилась в Кировограде. Школьные годы прошли в небольшом городке под Днепропетровском. С блеском в глазах говорит о том, что ей очень повезло с учителями. Училась в музыкальной школе по классу скрипки, в узком кругу и сейчас иногда играет, изучает новые стили. Имеет высшее образование и широкий спектр интересов. В студенческие годы занималась в балетной студии и студии современного танца, позднее – йогой. Увлекается садоводством, живописью, поэзией, вкусно готовит. Сторонник здорового образа жизни. Замужем. Воспитывает четырех детей.

Журналистке «УЦ» посчастливилось лично быть знакомой с этой удивительной женщиной, которая находит практичные ответы, пожалуй, на любые жизненные и философские вопросы в священных писаниях.

– Матушка Киртида, расскажите, в чем заключается духовная практика и что вас побудило стать на этот путь?

– У меня был длительный поиск этого пути. Пожалуй, с тех времен, как себя осознаю, с раннего детства. Может быть, даже раньше. Я искала Истину в разных конфессиях, общалась с людьми разных религиозных кругов и взглядов. Изучала древние и современные культуры и искусства, в том числе астрологию и науку долгожительства, летописи, книги и биографии выдающихся личностей… Больше всего меня интересовал ответ на вопрос: что является высшим смыслом человеческой жизни, для чего мы живем? Я слышала много хороших ответов на него, но не находила отклика из сердца, не видела целостности. Мы можем увидеть такую целостность, только встретив истинного святого, который живет в совершенном согласии с собой и с Истиной.

Так случилось и у меня. Однажды я встретила людей, которые мелодично пели: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Хама Рама Харе Харе». Простой мотив и несложные слова – но в этом было что-то родное, как будто из детства. Мне посчастливилось соприкоснуться с древними священными писаниями и трудами одного из величайших святых нашего времени – Шрилы Прабхупады. Благодаря ему эти тексты, написанные тысячи лет назад на санскрите, были переведены на английский, а теперь – практически на все языки мира и стали доступны каждому, кто желает с ними соприкоснуться.

Со временем я обнаружила уникальные свойства звука. То, что сложно объясняется физикой, квантовой механикой, теорией волн и другими современными науками, неожиданно становится понятным и простым благодаря молитве. Молитва, мантра – это особенный звук, благодаря которому ум становится прозрачным и чистым, способным воспринимать мир совсем по-другому. Молитва помогает избавиться от тревог и беспокойств, которые в обычной жизни нам очень трудно преодолеть, и помогает сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Есть множество фраз, которые люди используют как мантры, но… Кто же сможет защитить нас так, как Бог? Мантра или молитва – это обращение непосредственно к Нему.

Суть же духовной практики заключается не в совершении каких-то внешних обрядов и ритуалов, а в том, чтобы восстановить свои отношения с Богом, чтобы понять, кто я, кто Он, и что нас связывает. Когда человек понимает это, он обретает смысл своего существования, и тогда вся его жизнь озаряется радостью и счастьем.

– Почему решили всерьез изу­чать санскрит?

– Я обнаружила, что многие священные тексты написаны на этом удивительном языке. Санскрит сильно отличается от современных языков. Он очень логичный и точный. Этот древний язык привлекает сейчас многих ученых, исследователей, историков и людей искусства. Изучение санскрита на сегодняшний день вводится как обязательный предмет в престижных учебных заведениях мира по той причине, что, кроме своей красоты и точности, он делает ум очень дисциплинированным и гибким. Лично я начала изучать всерьез санскрит, поскольку в первую очередь мне захотелось читать священные писания в оригинале и понимать всю таящуюся в них глубину. Многие понятия, которые несет в себе санскрит, сложно перевести на современные языки, потому что наша культура далека от той, что бытовала ранее и приближала людей к истинному счастью и реализации своего предназначения.

– Сложно ли дается изучение?

– Книги А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады содержат оригинальные тексты на санскрите с их пословным и литературным переводом и подробнейшими комментариями. Читая их, человек естественным образом знакомится с санскритом. Поэтому, хотя углубленно я изучаю этот язык не так давно, соприкасаюсь с ним уже около 30 лет. Словарный запас также за эти годы сформировался достаточно большой, потому что каждый день читаешь и повторяешь эти древние тексты в оригинале. Что касается сложности изучения, то, с одной стороны, санскрит дается достаточно легко, потому что много русских и украинских слов имеют санскритские корни. Их можно в изобилии обнаружить также и в других древних языках, таких, как латынь и греческий. По легенде, до строения Вавилонской башни все люди говорили на санскрите.

С другой стороны, изучать санскрит трудно, потому что у него сложная грамматика, которая несет в себе совершенно другую культуру и менталитет. Вы не сможете перевести санскритский текст через онлайн-переводчик, потому что в нем много особых грамматических структур. Культура, заложенная в санскрите, несет в себе уважительность ко всему сущему. Даже к буквам относятся с уважением, ставя над ними черточки, которые символизируют для них «асану» – сидение.

– Насколько я знаю, у вас есть духовный учитель. Как вы его выбрали и зачем это было нужно?

– Для того, чтобы достичь успеха в любой деятельности, нам нужен наставник – человек, который уже прошел этот путь, знает все его подводные камни и может защитить нас. Встреча с настоящим духовным учителем очень редка, это невероятная удача: встретить того, кто сможет привести нас к Богу. Поэтому будет ошибкой думать, что мы сами можем найти духовного учителя. Но в ответ на искреннюю молитву Господь пошлет его нам.

В культуре, к которой относится санскрит, заложено понятие респектабельности, основанное на том, что предмет обсуждения имеет чистый источник, подтвержденную временем историю, и потому достоин внимания и уважения. Например, учебники по Аюрведе, древней науке о здоровье и долголетии, на протяжении более 5 тысяч лет остаются неизменными. По тем же самым учебникам, по которым учились 5 тысяч лет назад, учатся и сейчас, и к этому знанию нечего добавить, оно совершенно. Разделы, посвященные хирургии, удивляют современных ученых: это просто уровень, который недоступен сегодня со всей современной техникой, инструментарием и технологиями.

Примечательно, что в рамках этой культуры достойно уважения только то, что исходит непосредственно от Бога. Поэтому её носители никогда не станут слушать человека, который что-то придумал, достал из своего ума, если его выводы не основаны на словах священных писаний и учении великих святых, которые черпали свою силу и мудрость непосредственно от Бога. Истинный гуру – это тот, кто в точности передает Божественное знание, точную науку, и сам живет в соответствии с ней, следуя примеру предыдущих учителей и святых и помогает другим достичь успеха на этом пути.

– Как вы считаете, существует ли одна истинная религия или все духовные течения, так или иначе, ведут к Богу? Тогда почему есть различия?

– Все хотят панацею. Но нет чего-то универсального, что может помочь каждому. Мы все очень разные. И к разным людям Бог приходит в разных обличиях, посылает разных Мессий для того, чтобы знание о Нём было доступно каждому. Различные религии – это просто разные формы поклонения Богу.

В этой связи можно сказать, что во всех религиях Бога называют разными именами и можно подумать, что речь идет о разных богах. Но на самом деле Бог по определению может быть только один, Верховный. Тот, из кого все исходит. Во всех религиях одинаково. Даже в тех, в которых на первый взгляд многобожие – это только на первый взгляд, пока вы не изучите внимательно.

Разные люди по-разному относятся к Богу, но, так или иначе, никто не остается к нему равнодушным. Кто-то завидует Ему, кто-то ругает Его, обвиняя во всех своих бедах, кто-то привлекается Его красотой, славой, силой, богатствами, знанием, отречением. Этими шестью качествами в высшей степени обладает только Бог, и никто в них не может сравниться с Ним. Все в этом мире от кого-то зависят, даже те, кого считают правителями. Но Бог – это тот, кто ни от кого не зависит, но от Него зависят все. Поэтому Бога на санскрите уважительно называют Бхагаван, то есть обладающий (ван) всеми богатствами (бхага). Русское слово «богатства» происходит от того же корня, что и слово «Бог», «Бхагаван».

– Вы часто упоминаете древние священные писания. Многим известны Коран, Библия, Тора… На какие тексты опирается ваша духовная традиция?

– Одно из самых удивительных священных писаний, с которым я встретилась и которое коренным образом изменило мою жизнь, называется «Песнь Бога», или на санскрите «Бхагавад-Гита» (Гита – песнь, Бхагавад – Божественная). Бхагавад-Гиту читали многие великие люди: Лев Толстой, Исаак Ньютон, Ральф Уолдо Эмерсон, Артур Шопенгауэр, Людвиг ван Бетховен, Генрих Гейне и другие. Тиражи изданий Бхагавад-Гиты могут сравниться лишь с тиражами других богооткровенных писаний, таких, как Библия и Коран. В Бхагавад-Гите Бог отвечает на вопросы человека о предназначении, об устройстве этого мира. Это уникальное священное писание непосредственно является совершенной наукой постижения себя и своих отношений с Богом и потому актуально для всех народов, религий и во все времена.

Есть очень много переводов Бхагавад-Гиты, но большинство из них были написаны людьми, которые не являлись носителями той древней культуры. И это большое счастье, что сегодня доступна «Бхагавад-Гита как она есть» в переводе истинного духовного учителя Шрилы Прабхупады, носителя этой духовной науки, переданной ему без искажений в чистой цепи ученической преемственности, берущей начало от Самого Бога.

Есть также ещё одно ценное священное писание, которое описывает отношения с Богом. Оно называется «Шримад Бхагаватам». Отношения – это самое загадочное и сложное, и «Шримад Бхагаватам» в совершенстве раскрывает эту тему.

– Один из принципов вашей традиции – вегетарианство. Есть ли взаимосвязь между верой в Бога и питанием?

– Духовные люди становятся вегетарианцами, потому что это результат их взгляда на мир, жизненная философия, а не диета. Человек, изучающий священные писания, понимает, что когда ради удовлетворения прихотей своих чувств мы совершаем насилие по отношению к другим живым существам, которые тоже являются детьми Бога, то это Ему неприятно. Все великие святые своим примером показали, что путь ненасилия помогает обрести умиротворение и счастье. Вегетарианство не является обязательным условием веры в Бога. Но, когда человек обретает истинную веру, вегетарианство становится для него естественным.

– Как относятся окружающие люди к вашей, достаточно нетипичной для наших широт вере?

– Я считаю себя очень удачливой, мне всегда встречаются интересные, красивые, мудрые, талантливые люди. Иногда тем, кто не знаком со мной близко, кажется странным мой образ жизни, но в общении люди обычно проявляют интерес, видя, что это очень практично и делает жизнь насыщенной, качественной, дает много преимуществ и свобод.

– Разделяют ли ваши дети то, чему вы следуете?

– Я считаю, что дети должны сами сделать свой выбор, и не ожидаю, что они будут моими копиями. Наша с мужем обязанность – дать образование (от слова образ), сформироваться как личности, помочь им найти свое место в обществе. И привить хорошие привычки. Дети хотят делать не то, что я им говорю, а то, к чему я испытываю вкус. Да, они проявляют заметный интерес к философии, искусству, простому и чистому образу жизни.

– Как обычный человек, у которого много повседневных забот (работа, семья, дети), может развиваться духовно?

– А кто нам мешает в своей повседневной жизни помнить о Боге? Посвящать ему каждое свое чаяние и движение из благодарности и любви, а не только потому, что «так надо»? Посмотрите, как много участия Бога в нашей жизни! Дети – это тоже Его проявления. Сколько в них мудрости, искренности, простоты и красоты! Каждый живой человек, каждое живое существо – это разные проявления энергий и желаний Бога. Свежий воздух за окном, утренняя и вечерняя заря, красочное оперение птиц, то, как красиво и с любовью и уважением всё в этом мире создано Богом! Даже простая травинка или маленький полевой цветок – насколько они совершенны! Что мешает нам видеть Бога повсюду? Мы можем делать все свои дела с любовью и благодарностью к Нему. И это будет совершенством жизни.

– Проводите ли вы курсы по изучению санскрита? Как можно на них записаться?

– Да, я счастлива помогать искренним искателям. Записаться на онлайн-курс или задать свои вопросы можно, написав по адресу kirtidaddbvg@gmail.com или по номеру в Телеграм: +380 95 230 42 48.