«Я подарю тебе звезду»…

О необыкновенной Валентине Богуш «УЦ» в прошлом году публиковала большой материал. Она увлеченный человек, любит жизнь и людей, и ее не любить невозможно. Обладая прекрасным чувством юмора, о себе Валентина Денисовна говорит: «Я не от мира сего». Да, что-то неземное в ней есть, и подарков она заслуживает неземных.

На прошлый день рождения ее сын, известный политолог Денис Богуш, сделал маме подарок – подарил самую настоящую звезду. Не факт, что такому подарку порадовался бы любой человек. Но восторг Валентины Денисовны неописуемый. Будучи в походе в Заполярье, она видела северное сияние и запомнила это событие на всю жизнь. На бракосочетание друзей-альпинистов сочинила стихи, в которых желала друзьям получить в подарок звезду. В одной из экспедиций видела НЛО. А однажды вечером в лагере, где все сидели у костра и рассматривали звездное небо, Валентина Денисовна пожаловалась, что зрение уже не то и она не видит звезды. И вдруг одно небесное светило стало приближаться и опускалось до тех пор, пока его не увидела наша героиня. Потом так же внезапно исчезло. «Это был знак, подарок, это была звезда специально для меня», – вспоминает Валентина Богуш. И как после этого не подарить ей настоящую звезду?

Рассказывая о красивом, звездном, подарке, Валентина Денисовна предполагает, что сын таким образом поблагодарил ее за то, что она всегда его поддерживала, была рядом, гордится им.

– Как важно, когда дети благодарны родителям не материально, – говорит мудрая Валентина Денисовна. – Дайте родителям тысячу долларов – они найдут им применение. Но именная звезда – это гораздо ценнее и выше. Это единение сына и матери где-то в другом измерении, а не в потребительском обществе. Мое восприятие Вселенной, мира совпало с его восприятием. Что может быть лучшим подарком?

Вряд ли подаренную звезду можно увидеть невооруженным глазом. Но важно знать, что там, очень высоко и далеко, все-таки, есть и светит, и будет светить и манить еще миллионы лет звезда по имени Валентина Богуш.