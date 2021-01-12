Закончились шахтные каникулы

Хорошая новость – с 12 января возобновляет свою производственную деятельность ГП «ВостГОК», которое с 5 декабря прошлого года находилось в состоянии простоя.

За это время горняки всех трех урановых шахт провели достаточно резонансную акцию протеста, когда в 20-х числах декабря несколько дней блокировали все дороги государственного значения вокруг Кропивницкого. Было проведено несколько совещаний на уровне правительства, в ситуацию вмешался и президент Владимир Зеленский, разрабатывались различные схемы погашения задолженности, в том числе и перед НАЭК «Энергоатом» со стороны потребителей продукции украинских АЭС. В конце концов, из средств НАЭК «Энергоатом» горнякам и переработчикам руды были возмещены долги по заработной плате за прошлый год и активизировался процесс включения ВостГОКа в структуру «Энергоатома».

По нашей информации, все три шахты возобновляют добычу руды с 12 января. Для этого на счета комбината, как говорят сами шахтеры, «зашло» около 80 миллионов гривен, но для стабильной работы всего предприятия требуется ясность в деле вхождения комбината в состав «Энергоатома». От этого будет зависеть финансирование процесса добычи и переработки руды. По имеющимся сведениям, запланировано очередное совещание по разработке дорожной карты предстоящего объединения, и это главный вопрос, который на сегодня волнует горняков. Надо отметить, что деньги на выплату заработной платы за декабрь ожидают со дня на день.

Судя по всему, выход из простоя шахт ожидается сложным, поскольку материально-техническое снабжение будет осуществляется не столько по мере необходимости, сколько исходя из финансовых возможностей. В связи с этим, Ингульская шахта начинает работу только на одном месторождении – Центральном. За время простоя только эта шахта ежедневно теряла 6 миллионов гривен.

Мы получили комментарий главного инженера ВостГОКа Виктора Пухальского: «З 12 січня всі підрозділи комбінату відновлюють роботу. Тобто шахти відновлюють видобуток, будуть здійснюватися залізничні перевезення й таке інше. Йде підготовка до запуску гідрометалургійного заводу, який планується після 20 січня, коли будуть накопичені необхідні запаси сировини. Під час простою на шахтах підтримувалася роботоздатність, забезпечувалася вентиляція і відкачка води, проводилися деякі ремонтні роботи. У простій було виведено 450 гірників з 850-ти працюючих на Смолінській шахті, 280 з 960-ти – на Інгульській і 400 з 800-ти – на Новокостянтинівській шахті. Питання фінансування перебувають у компетенції керівництва комбінату».