Донецк. Аэропорт. Наши

С 26 мая 2014 года по 22 января 2015-го продолжалась оборона Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева от масштабной российской агрессии. Эта эпопея уже стала легендой, о которой написано немало книг и снято несколько фильмов. Украина помнит те события. 16 января полуофициально отмечается День киборгов, а 20 января уже официально – День памяти защитников Донецкого аэропорта.

В разное время в аэропорту воевали спецназовцы нашего 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных бригад и 93-й отдельной механизированной бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1», воины «Правого сектора» и Добровольческого украинского корпуса. Многие из них были отмечены государственными наградами, некоторые – посмертно. Всего за те 242 дня погибло более двухсот украинских воинов (сколько точно, не знает никто). Практически во всех подразделениях были наши земляки из Кировоградской области.

Давайте в этот день просто вспомним имена тех, кто полег в том кровавом месиве. Они отдали жизни за свою землю, за Украину.

Андрусенко Дмитрий Александрович. Старший солдат военной службы по контракту, старший разведчик 3-го отдельного полка специального назначения. Погиб 19.07.2014 в аэропорту Донецка. По роковому стечению обстоятельств, часовой, услышав какой-то шум, расценил это как проникновение в здание аэропорта и применил оружие на поражение…

Габинет Олег Николаевич. Уроженец села Сасовка Компанеевского района. Погиб 18.09.2014 во время обороны подходов к аэропорту «Донецк».

Кравченко Павел Станиславович. Родом из села Дмитрово (Александрийский район). Боец 57-й отдельной моторизованной бригады. С 21 января 2015 г. считался пропавшим без вести, только недавно его тело нашли под завалами Донецкого аэропорта.

Кулыгин Олег Борисович. Капитан, начальник инженерной службы в составе 3-го отдельного полка специального назначения. Погиб 14.09.2014 при обороне аэропорта города Донецк.

Неживый Николай Николаевич. Сержант. Родом из села Перчуново Добровеличковского района, 1961 года рождения. Погиб утром 8 апреля 2019 года от осколочного ранения в шею в результате обстрела позиции ВСУ «Зенит» в окрестностях Донецкого аэропорта из противотанкового ракетного комплекса.

Подолянчук Евгений Петрович. Старший лейтенант, командир группы специального назначения 3-го отдельного полка спецназначения. Евгений родом из Черкасс, последние годы жизни проживал в Кировограде. Погиб 14.09.2014 при обороне аэропорта.

Хруль Александр Григорьевич. Военнослужащий 3-го отдельного полка специального назначения. Погиб 06.10.2014 во время обстрела при обороне Донецкого аэропорта.

Чередник Максим Викторович. Старший солдат 25-й Днепропетровской отдельной аэромобильной бригады, в/ч А1126 (пгт Гвардейское). Проживал в с. Каниж Новомиргородского р-на. Погиб в бою в районе аэропорта Донецка.

Шешеня Вадим Валерьевич. Военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения. Погиб 03.10.2014 во время обороны Донецкого аэропорта.

Это условно официальные данные. Есть несколько наших земляков, погибших при невыясненных обстоятельствах, они вполне могли защищать ДАП.

Кроме того, к числу защитников аэропорта, сложивших головы, можно причислить и погибших в поселках Пески и Спартак – первый находится в 4 километрах от аэропорта, второй – в 3-х. Расстояния весьма условные.

Сурженко Сергей Иванович. Военнослужащий 95-й отдельной аэромобильной бригады (Житомир). Родом из Новоархангельска. 18 января 2015 получил смертельные ранения вблизи села Спартак в бою с российскими вооруженными формированиями в районе Донецкого аэропорта.

Солтыс Виктор Николаевич. 33-летний младший сержант родом из села Владимировка Петровскoгo райoна. Погиб в райoне села Пески вследствие вражескoгo oбстрела.

Заднипряный Александр Николаевич. Старший сержант, мастер мастерской ремонтного взвода 93-й Днепропетровской отдельной механизированной бригады. Родом из села Верблюжка Новгородковского района. Погиб 31.08.2014 при исполнении служебных обязанностей в селе Пески.

А есть еще и без вести пропавшие, которые могли погибнуть при обороне ДАП… Будем верить, что когда-то узнаем их судьбу.

Вечная память героям!