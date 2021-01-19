Куда пойти после локдауна

25 января в Украине заканчивается очередной локдаун, а значит, к своей работе возвращаются все культурные заведения: театры, филармонии, музеи, кино… «УЦ» сделала краткий обзор ближайших культурных мероприятий города, на большинство из которых уже сейчас можно брать билеты.

Двери театра имени Марка Лукича Кропивницкого откроются 31 января. В этот день на малой сцене в 16.00 зрители смогут увидеть прекрасную лирическую комедию «Моей маме сто лет» Мишель Лоранс. А на февраль в театре запланированы две премьеры, обе из которых состоятся также на малой сцене: пьеса Владимира Винниченко «Закон», которую покажут 17 февраля в 18.00, и 25 февраля в 18.00 – апокриф «На поле крови» к 150-тилетию со дня рождения Леси Украинки.

В областной филармонии планируются мероприятия ко Дню влюбленных: 11 февраля – концерт для студентов, 13 февраля – концерт камерного оркестра «Концертино» и оркестра академического театра музыки, песни и танца «Зоряне», который пройдет в формате романтического вечера в фойе филармонии, и 14 февраля – развлекательно-игровая программа для детей и родителей. Также, по словам заместителя директора филармонии Оксаны Буртовой, полным ходом идет подготовка киноконцерта к 8 марта.

«На большом экране зрители увидят кадры из шедевров мирового кино, сопровождаемые живой музыкой из этих фильмов в исполнении оркестров филармонии», – отмечает Оксана Буртовая.

21 февраля в Кропивницкий в рамках всеукраинского тура приезжает коллектив «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ». Концерт пройдет в 17.00 в зале областной филармонии. А 4 марта будет уже полюбившееся многим симфошоу «Мировые хиты» от Prime Orchestra.

В Кировоградском областном театре кукол 30, 31 января и 1 февраля в 11.00 для юных зрителей возрастом от 4-х лет – спектакль «Чарівні дарунки феї Веселунки».